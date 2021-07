Napsütötte sávok – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Nyár közepe van, de a kiállítási lendület nemhogy alábbhagyott volna, hanem épp tetőzik. Most hozzuk be, ami kimaradt másfél év alatt? Három kiállítást ajánlunk a hétvégére és a közeli napokra.

Párhuzamos szálak

Miként reagálnak kortárs képzőművészek, textilművészek, designerek, animációsok, sőt, ételtervezők egy egykor meghatározó műhely örökségére és helyszíneire? Sőt, egy korra, egy művészettörténeti korszakra. Gödöllőn erre kapunk választ. Százhúsz éves a szecessziós művésztelep és a közösség két meghatározó helye, a Nagy Sándor-ház és a Remsey-ház környezete, illetve maguk házak jelentik a mostani kiállítás két helyszínét. A Körösfői utcától az Erdő utcáig. Mit jelentenek ezek a helyek? Milyen emlékeket hordoznak, és milyenek ma? Nem nosztalgiáról van szó Gödöllőn, abszolút mai gondolatokról egy nagyon erős atmoszférájú közegben. Kortárs reflexiók egy olyan időre, amikor még úgy tűnt, korstílusok alakíthatják a művészet történetét, harmóniát teremthetnek a művészeti ágak között és onnan már csak egy lépés, hogy megváltoztathatják az életünket is. A kiállításokhoz programok kapcsolódnak, a legközelebbi: július 23-án, pénteken 17.00-tól a Nagy Sándor-ház kertjében zajlik beszélgetés a gödöllői művésztelep alkotóinak leszármazottaival, személyes élményeikről, emlékeikről. A szabadtéri kiállítás előzetes bejelentkezés alapján nézhető meg.

Kik?

Erőss Ildikó, Góg Angéla, Góg Emese, Hidasi Zsófia, Horváth Ági, Kecskés Fanni, Mátyási Péter, Remsey Dávid, Szabó-Nyulász Melinda, Tóth Ádá, Varga Melinda, Zala Zsófia

Hol?

Gödöllői Iparművészeti Műhely, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Mikor?

aug. 31-ig

Hidasi Zsófia: Részletek egy kertből. Fotó: Fülöp Dániel Mátyás

Púder vol. 4. – Are you sure you want to reset?

Új életre kel egy hely. Méghozzá Győrben. És kortárs profillal. A Torula Művésztér egy valahai ipari épület, egész pontosan, a hatvanas évek közepén létesült élelmiszeripari üzemépület, amely akkor a Győri Szeszgyárhoz tartozott. A torula szó maga takarmányélesztőt jelent. Az élesztő emlegetésével pedig metaforikusan is helyben vagyunk, a ház ugyanis, ahol hat egyéni és egy közösségi műterem működik már jópár éve, most újraéleszti kiállítási programját is. A most nyíló csoportos kiállítás azzal a gondolattal játszik el, hogy mi lenne, ha a mi lenne, ha… vagy mi lett volna, ha… kezdetű mondataink egy csapásra valóra válnának. A múlt és a jelen korrigálására tett kísérleteinkről van szó, arról, hogy képesek lehetünk-e alternatívákat elgondolni és elő is állítani, ahhoz képest, ami van. Érdemes felkeresni a Torulát, amely maga is egy megvalósult alternatíva.

Kik?

Bagi Attila, Dér Adrienn, Kárándi Mónika, Rózsa Luca Sára

Hol?

Torula Művésztér, 9027 Győr, Budai út 7.

Mikor?

július 17. – augusztus 17.

Torula Művésztér, Győr

Szemtanúk

A kérdés az, hogy ábrázolható-e a trauma. A választ nem tudjuk. A trauma hatása, a traumától való időbeli távolodással viszont egyre inkább megjelenik a művekben. Vannak ezen kívül dokumentatív jellegű művek is, ott és akkor, a trauma helyszínén és idején készülnek. A holokauszt ábrázolhatósága vagy ábrázolhatatlansága szintén megválaszolhatatlan kérdésnek tűnik. De vannak művek, amelyek megkísérlik, vannak olyan művek, amelyek dokumentálták és vannak olyanok is, amelyek áttételesen, közvetetten, de nagyon is erősen jelenítik meg. Mit jelent szemtanúnak lenni? Válhat-e terápiává a személyes történetek eseményszerű ábrázolása? – kérdezi ez a kiállítás, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből származó művekkel.

Kik?

Abádi Ervin, Adler Miklós, Barta Ernő, Bán Kiss Edit, Fekete Edit, Gedő Ilka, Gyenes Gitta, Jankai (Jankay) Tibor, Lakos Alfréd, Lukács Ágnes, Reichental Ferenc, Shraga Weil, Turán Hacker Maria, Vörös Géza

Hol?

2B Galéria, 1090 Budapest, Ráday utca 47.

Mikor?

aug.17-ig

Gedő Ilka: Rajzok a budapesti gettóból