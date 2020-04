Nem csak a Netflix van. Olvasni- és írnivaló, szabad órákra

A művészeti szövegek egyre többféle formában fogyaszthatók, de hogy ez a tartalom minőségét hogyan érinti, arról már megoszlanak a vélemények. Az on-line paradicsomban most ingyen lehet művészeti kiadványokat, leveleket, vitairatokat, naplórészleteket, szakirodalmat vagy meg nem valósult projektleírásokat elérni és elgondolkodni azon, hogy a self-publishing és a klasszikus kiadók munkája nyomán, illetve a kettő közötti sok-sok árnyalatban megjelenő szövegek hogyan formálják írásbeliségünket. Ha pedig ez nem volna elég, az esetek többségében, aktívan be lehet szállni a fentiek alakításába.

E-flux, tematikus válogatás az archívumból

Bár még csak pár hete kezdtünk otthonról dolgozni, ez az idő elég volt arra, hogy lássuk, valamilyen formában mindenhol előkerül az ismétlés, a régi anyagok rendezgetése. Van, aki a porosodó könyveket veszi le újra a polcokról, van aki a fényképalbumot rendezgeti, negatívokat néz át újra vagy az elsárgult gasztromagazinból főzi meg a vacsorát egy elfelejtett recept alapján. Az e-flux journal is az archívumát kezdte rendezgetni: hétről-hétre tematikus válogatásokat publikál a szerkesztőség, olyan művészek és egyben teoretikusok írásaiból, mint Boris Groys vagy Hito Steyerl. Az első téma nem annyira meglepő módon a fertőzés (Contagion) volt, de közben kijött a következő eresztésnyi szöveg is a bezártság (Closeness), vagy ha tetszik, a közelség témájára.

FKSE – Stúdiósok naplói

Ahogy a szolgáltatások és a közösségek nagy része, a karantén időszaka alatt az FKSE is szeretné felvenni a kapcsolatot tagságával és a tevékenységük iránt érdeklődőkkel az online térben. A rengeteg hozzáférés, közösségi megosztás, lassanként nyomasztó mennyiségű nézni- és olvasnivalót jelent. A Stúdió Naplókban fiatal művészek szövegeit olvashatjuk, amelyek válaszkísérletek erre a nehezen feldolgozható információ-áradatra. Az FKSE-tagok által Google-doksikba vetett írások célja, hogy a személyes hangvétel felé tereljék a hangsúlyt, ami közösségépítő erejével segíthet feldolgozni a helyzetet. A bejegyzések rávilágítanak arra, hogy a helyzetre adott sokféle reakció voltaképpen nem is olyan sokféle. Ebben pedig, remélik a sorozat megálmodói, még négy fal közé zárva is találhatunk valami felszabadítót: létezik az a hajó, amiben együtt evezünk!

E-flux conversations

Az e-flux ezen fórumát az online felület 15. évfordulójára alapították, hogy a művészet és a társadalom folyton mozgó kapcsolatrendszerének jegyében civilizált, nyilvános vitahelyzetet generáljanak művészek, teoretikusok, kertészek, újságírók, dizájnerek, vagy akár az összeesküvés elméletek kedvelői számára. Jonas Staal friss bejegyzése a koronavírus politikusok által nem politikai eszköznek kikiáltott politikai vonatkozásairól ír. A holland képzőművész úgy látja, hogy a vírus nyilvánosságra hozza gazdasági, társadalmi és politikai infrastruktúránk ideológiai keretét, amely az évtizedek óta tartó megszorítások és a folyamatosan zajló privatizáció nyomán romokban hever. A moderált vitába nyugodtan be lehet szállni!

Meg nem valósult művek – sorozat a Tranzit blogon

Olvasnivaló és egyben lehetőség a tranzitblog új sorozata. Olyan műveket szeretnének bemutatni, amelyek a jelenlegi helyzetben nem valósíthatók meg. Az éremnek van egy másik oldala is, hiszen olyan munkák bemutatását is várják, amelyek épp ebben a helyzetben valósíthatók meg a blog felületén, legyenek ezek akár szöveges (kb. 5-10.000 karakter), képes (képesszé) vagy videóanyagok (3-5 perc). A felhívás szerint folyamatosan várják a fiókokban rekedt ötletek újrahangolt változatait a következő témákban: online élet, meg nem valósult írásművek, meg nem valósult művek, kapcsolatok, szolidaritás. A kiválasztott anyagokat a tervek szerint hetente többször töltik fel és még honorálják is.

Szaktárs adatbázis

A fenti adatbázisban egy hónapig, április 23-ig, online, szabadon hozzáférhető 12 kiadó összes könyve. A 2018-ban alakult felület a magyar szakkönyvkiadók műveinek korszerű közzétételét tartotta szem előtt ezzel a kezdeményezéssel. Az országos járványügyi helyzetre való tekintettel megnyitott adatbázisban most érdemes körülnézni, hiszen olyan alapműveket is lehet olvasni magyarul, mint Hannah Arendt Múlt és jövő között című könyve, de van Roland Barthestól, Gilles Deleuzetől, vagy Jacques Derridatól is olvasnivaló. Mikor, ha nem most?

Slavs and Tatars kiadványai

Ingyen letölthető pdf-ek találhatók a link mögött, melyet az eurázsiai, azaz a volt berlini fal és a kínai Nagy Fal által határolt régióra összpontosító csoport adott ki az elmúlt több mint tíz évben. A frakció neve ismerős lehet az OFF-Biennále Budapest programjából: Gazemberek testvérisége (Towarzystwo Szubrawców) címmel a Viltin Galériában nyílt kiállításuk 2017-ben, a biennále keretében. A Love Me, Love Me Not: Changed Names című kiadványuk például 150 városnevet vizsgál, melyeket a történelem viharában változtattak meg, követve az épp aktuális politikai, vallási erőviszonyokat. Az összetett kulturális hátterű települések vizsgálata izgalmas formában teszi láthatóvá napjaink nacionalista törekvéseit.

Katarina Poliacikova Soft Boiled hírlevele

A szlovák képzőművész a rövid szöveges tartalmak megosztására létrejött TinyLetters oldalán, Eggtuition néven hetente írja le gondolatait, személyes reflexióit, melyeket épp annyi idő alatt lehet elolvasni, amíg egy jó lágytojás elkészül vagy a kávé lefő. Szolidaritás, sebezhetőség, érintés, kapcsolat, távolság, otthon és jövő, mely olykor nyálkás hal formájában tornyosul előttünk. Katarina poétikus, aktualitásokat érintő szövegei közel hozzák a valóságot, de segítenek megérteni, hogy a média szövegein kívül a pillanat jelentőségének vannak másképp megfogalmazható élményei is. Aki kíváncsi rá, itt tud feliratkozni, a következő levél húsvét vasárnap reggel érkezik a lágytojáshoz!

