Nem hozzák nyilvánosságra, kik zsűrizik idén a Derkót

Hétfőn van a beadási határideje a Derkovits ösztöndíj-pályázatnak, de az érintettek idén nem tudhatják, kik lesznek a zsűritagok. Nem ez az egyetlen furcsaság a Derkó körül.

A pályakezdő képzőművészek között hosszú idő óta a Derkó, vagyis a Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj a legnépszerűbb lehetőség, amely a pályára állást segíti. Ez abból is látszik, hogy a beadáskor, vagyis azon a napon, amikor a pályázóknak szó szerint be kell vinniük a szakmai munkásságot igazoló legfeljebb három művüket a budapesti Műcsarnok termeibe és ott elhelyezni azokat, hosszú sor kígyózik a bejáratnál, és kapunyitáskor nagy a tülekedés, hogy a belső térben jó helyre, megfelelő falfelületre kerülhessenek a munkák. Már önmagában az is különös, hogy az űrlapok online beküldésével, illetve az imént vázolt beadással lehet a pályázati anyagokat eljuttatni a Derkóra. Az pedig még inkább szokatlan, hogy idén nem lehet semmit sem tudni arról, kik a zsűri tagjai. A tíz fős szakmai kuratórium, azaz zsűri névsorát eddig mindig közzétették, idén nem. A kuratóriumi tagok megbízása egyébként öt évig tart, a 2015-ben megbízást kapott tagok mandátuma 2019. december 31-én járt le.

A Derkó 35 év alatti művészeknek adható, összesen 26 fő kaphatja meg, legfeljebb három éven át. Az 1955 óta létező Derkó eddig is népszerű volt, de tavaly bruttó 100 ezerről a duplájára emelték az összegét, így anyagilag “versenyképes” lett a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művész-ösztöndíjaival, amelyet nagyon sokan elvi okokból utasítanak el, s elég vonzó ahhoz, hogy sokszoros legyen rá a túljelentkezés. A Derkóhoz nem tapad bojkott.

Pályázó művészektől úgy tudjuk, sem a lebonyolító MANK (Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Kft.), sem a zsűritagokat kinevező EMMI nem hozta az érdekeltek tudtára, hogy idén nem lesznek publikusak a nevek. Viszont a pályázóknak így is ki kell tölteniük egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Aki e-mailben érdeklődött a MANK-nál a nevekről, olyan választ kapott, hogy az “esélyegyenlőség érdekében” nem hozzák nyilvánosságra azokat.

A MANK honlapján, noha most van a beadási időszak, cikkünk írásakor éppenséggel semmi sem szerepel a Derkó fül alatt.

A Derkóval kapcsolatban többekben merültek föl egyéb kérdések is. Például a nemek arányára vonatkozóan. Egy fiatal képzőművésznő összesítette az elmúlt tíz év adatait, és ez alapján az látszik, az ösztöndíjban részesülők között a nők aránya 2009 óta egyszer sem érte el az 50 százalékot. Legtöbb, 46% csak 2010-ben és 2011-ben volt. A nők átlagos arányszáma tíz év alatt 37,4%.

Úgy tudjuk, a pályázás sem megy simán: a pályázati adatlapokat február 4-ig kellett online beadni (ez amúgy előrelépés ez eddigi postázós megoldás után), de sokaknak csak az utolsó pillanatban tette lehetővé a rendszer a beadást, illetve nem kaptak megfelelő visszajelzést, vajon az adatlapjukat regisztrálták-e.

Nyitókép: Pólya Zsombor: Képkimérés, olaj, vászon, 2017-2019. Forrás (és projektleírás): zsomborpolya.com