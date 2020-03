Nettó tömeg. Fotó alapú munkák, nem kilóra mérve.

A Budapest Photo Festival klasszikus és a kortárs fotókiállítások tematikamentes, nagyon laza összekapcsolódása, melyeket a csúcsintézményektől a kisebb galériákig változatos helyszínek fogadnak be. Az esemény február 28-án kezdődött, de igazán csak a következő hetekben nyílnak gombamód a kiállítások, (ami sajnos még könnyen megváltozhat). Néhány izgalmasnak ígérkező ajánlat erre a hétre, ahol a hétköznapi élet és a múlt személyes vonatkozásai találkoznak.

Tupperware régen és most

A MyMuseum digitális munkák gyűjtésének elősegítésére szakosodott kereskedelmi galéria. A műveket a negyedik, azaz az információs és kommunikációs ipari forradalomhoz méltóan, külön műalkotások bemutatására kifejlesztett, hálózatra csatlakoztatott, saját fejlesztésű képkeret segítségével teszik magánlakásokban láthatóvá. Mostani, három művészt felvonultató kiállításuk fontos missziót tűz a zászlajára, a fogyasztói társadalom aktuális kihívásával foglalkozik. A jelenlegi pazarló, környezetkárosító életmód nagy kérdéseit kapcsolja össze a múlt tapasztalataival, mikor még nem a természet védelme, hanem a szükség kényszerítette az embereket a tárgyak kreatív újrafelhasználására. Ennek egyik példája Murányi Kristóf printje, a májkrémes konzervdoboz, mint hamutál. Békési Ervin egyik organikus hatású szobrában a gyerekek könnyű itatására optimalizált műanyagszemét zavarbaejtő kis receptorok formájában tekintenek vissza ránk. Lázár Dóri fotóin értelmet nyer az általa a közösségi médiában kommunikált folyamatos megfigyelés, mely a hétköznapi dolgokat, jelenségeket a maguk különös valójában, humorral átitatva teszi tanulságok hordozóivá. Dóri most álruhás tárgyakat fotózott és Daniel Spoerri, fluxus művész magyarok által fogyasztott ételeket megörökítő munkáját “javítja ki”, majd rendezi át egy andywarholos videóvá. Hajrá Lázár Dóri vs Daniel Spoerri vs Warhol!

Kik? Békési Ervin, Lázár Dóri, Murányi Kristóf

Hol? MyMuseum, Budapest, Dohány utca 30/A

Mikor? 2020. március 6-tól április 26-ig

Manci néni

A csütörtökön nyíló kiállítás apropója Manci néni életterének, környzetének megváltozása, hiszen hátrahagyva korábbi életét és annak terét, idősek otthonában költözött. A személyes emlékezet mozzanatait bemutató munka a 95 éves néni életét követi végig a két világháború közötti időszaktól napjainkig. Bácsfai Gábor, aki a múlt félévben még Hong Kong utcai harcait dokumentálta, most élő „kollázs” technikával, különböző hordozókon, felületeken elevenít fel egy majdnem száz éves családi történetet.

Ki? Bácsfai Gábor

Hol? Lívia-villa, Budapest, Költő utca 1/A

Mikor? 2020. március 12-től

A befejezetlen szó

García de Marina nemzetközi érdeklődésre számot tartó művészete 2011 óta használja a tárgyakat a kifejezés eszközeiként. A Cervantes Intézetben kiállított fotóin hétköznapi tárgyakból átalakított szobrokat láthatunk, melyek mintha a sors apró fintorai lennének. Munkái kapcsán a szürrealizmust is szokták emlegetni, nem alaptalanul, hiszen a képek a tudatalatti világról és az álmokról mesélnek. Feladványok, melyek látszólag közel vannak a valósághoz, de egy éles kanyar mégis kirántja a talajt a szemlélő lába alól.

Ki? García de Marina

Hol? Instituto Cervantes de Budapest, Budapest, Vörösmarty utca 32.

Mikor? 2020. március 2-től április 20-ig

Workout – a fine sense of patriotism

Egy négy évenként megrendezett fesztivál különösségét leginkább az adja, hogy még napjainkban is megrendezik Csehországban. A Sokol Slet, magyarra fordítva a Sólymok rajzása elnevezésű tömeggimnasztika találkozóról készült Kudász képeket ugyanis első ránézésre jó eséllyel mindenki a hatvanas, hetvenes évekre tenné. A tízezreket felvonultató eseményhez kapcsolódó fekete-fehér fotók azonban tavaly készültek és egyedül a fiatalok ruhái segítenek megfejteni a dátumot. A zászlórúdszerű hordozókra és hagyományos képkeretekbe installált munkák mellett egy romantikus, áttűnésekkel operáló mozgókép is a kiállítás része, mely talán arra emlékeztet, hogy az 1800-as évektől indult Sokol kluboktól a hatalmas befogadóképességű prágai Strahov stadionban tartott Spartakiadákon keresztül a mai nemzeti tudatot erősítő, hagyományörző eseményekig milyen ideológia változásokon ment keresztül az alapvetően fiatalok közös és önfeledt mozgására épülő sportesemény.

Ki? Kudász Gábor Arion

Hol? Faur Zsófi Galéria, Budapest, Bartók Béla út 25.

Mikor? 2020. március 9-től április 4-ig

A nyitóképen Murányi Kristóf munkája látható.