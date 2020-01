Nincs semmi baj. Nincs semmi. Baj nincs. – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Egyszeri alkalmak: hétfőn ünnepli 20. születésnapját az ikOn, kedden pedig egy igen izgalmas kötet lát napvilágot. És hozzáraktunk még egy kiállítást, hogy teljes legyen a kép!

Nincs semmi baj – 20 éves az ikOn

Az ikOn a képzőművészeti színtér nehezen elkerülhető őrogram-magazinja és egyeztési platformja, szolgáltatása. Még jóval a fészbuk előtt adott közre eventeket, és teremtett lehetőséget arra, hogy a kis helyszínek egyeztetni is rudjanak egymással. Kicsi a város, kicsi színtér? Persze, erről is szó van, de arról is, hogy a kicsiknek is legyen esélyük megjelnni, kommunikálni. Az ikOn a fészbuk utáni időkben sem veszített szerepéből, nem mellesleg egyedülálló archívum is, amely most elkezdte visszamenőleg publikálni a neten művészinterjúit. A szülinapot tortával és konferenciával ünneplik, lássuk, mi minden történik!

Több közösségi műhely, artist-run-space, szakmaközi kapcsolatokat építő projekt mutatja be magát: az art quarter budapest, az Easttopics, a FERi feminista projekt galéria, a Független Képzőművészeti Tanszék, a Hidegszoba Stúdió, a köz.kemp, a Leopold Bloom Award Alapítvány, a Let_It_Be Art Agency, a PINCE, a Skurc Group, a Telep Galéria és az XTRO REALM csoport. Megismerhetjük a Helyzet Műhelyt és Barabási Albert László – Ludwig Múzeum kutatását, amelyek a képzőművészeti mező feltérképezésére tesznek kísérletet.

Lesz kerekasztal is: Don Tamás moderálásával modellértékű kezdeményezések kulcsszereplői, Bencsik Barnabás (ACAX-Agency for Contemporary Art Exchange), Csanádi Judit (ARTUS-Kapcsolótér), Erőss Nikolett (OFF-Biennále Budapest), Istvánkó Bea (ISBN Galéria és Könyvesbolt), Kókai Zsófia (Műtő) és Lődi Virág (Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület) vázolják fel a lehetséges jövőképeket. És (fun feature!) Holy Olga képzőművész jósdájában az Arany Nyúl (Barna Nóra) pályaorientációs és karrier tanácsokat ad a látogatóknak.

Hol? Jurányi Közösségi- és Inkubátorház, 1027. Budapest, Jurányi u.1.

Mikor? január 27., 18.00-tól

Háttal Európának

Egy jelentés bemutatója. Azaz egy köteté, amely két nyelven, magyarul és angolul jelenik meg. Premier is két helyszínen lesz, a brüsszeli Európai Parlamentben és Budapesten, a Fészek Klubban. A jelentést hazai, független értelmiségiek, tanárok, kutatók, újságírók jegyzik, és azt tárja fel, mi történt, egész pontosan mi változott Magyarországon 2010 óta a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média területén. Igen, nem túl vidám ez a jelentés. Mindazok a beavatkozások sorjáznak benne, amelyek következtében igencsak eltorzult a kulturális színtér, leromlott a közoktatás színvonala, propagandává züllött a közmédia, súlyosan sérült a kutatás szabadsága, szétzilálódott intézményi háttere. Mindazon részletekről szó van benne, amiket annyira nehéz érthetővé és átélhetővé tenni, ha egy külföldi ismerősünk azt kérdezi: tulajdonképpen mi folyik nálatok? A munkát az Oktatói Hálózat kezdeményezte és fogta össze, a kötetet a Humán Platform adta ki. Anyaga azonban ingyenesen letölthető formában is hozzáférhető lesz. A Háttal Európának közösségi finanszírozásban készült, szerzői ingyen dolgoztak. A projekt nem kötődik egyetlen politikai párthoz sem, csupán a brüsszeli esemény megszervezésében közreműködtek ellenzéki EP képviselők.

Hol? Fészek Művészklub / Kellér Szalon, 1073 Budapest, Kertész u.36.

Mikor? január 28., 10.00

“Ne tegyétek reám…”

Kemény ez a kiállítás. Tulajdonképpen a hazai népi hagyomány, ha úgy tetszik a folkról feminista kritikáját adja. Olyan módon, hogy végig érződik benne a népi kultúra tisztelete. De a kiállítás (és a projekt) nem kezndőzheti el a női szerepek, a kiszolgáltatottság fokozatainak megjelenítését. Igen, a gender viszonyokról van szó: népmese, anekdota, tánc, zene is előkerül is, valamint a bonyolult viselkedéskultúra. A népi hagyomány által kijelölt, meghatározott, leszabályozott létmódok határainak keresése és átlépése. Egy adott kultúra hatása a testre, a létezésre – életre és halára. Trapp Dominika képzőművész nehéz dologra vállalkozik, amikor mindezt művekbe foglalja, a nézőnek pedig dolgoznia kell, hogy meg is értse, miről van szó. Zavarba hozó és nyugtalanító kiállítás, kár volna kihagyni.

Ki? Trapp Dominika

Hol? Trafó Galéria 1094 Budapest, Liliom u.41.

Mikor? március 1-ig

A nyitókép A megnyitón nem lehet kiállítást nézni c. sorozat része, és Birkás Ákos könyvének részlete látható rajta a 30 éves a Knoll Galéria Budapest c. kiállitáson. Fotó: Erdei Krisztina