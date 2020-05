Not cancelled. Közös projektben üzennek a nagyvilágnak régiónk kortárs galériái

A rendkívüli helyzetek egyik pozitív hozadéka, hogy közelebb hozza, együttműködésre ösztönzi azokat, akiknek szembe kell nézniük a súlyos következményekkel. Most egy olyan kiváló galériás kezdeményezésről számolunk be, aminek több magyar résztvevője is van.

Mától már elérhető 17 dél-, közép- és kelet-európai kortárs képzőművészeti galéria not cancelled east x south névre keresztelt közös projektjének szájtja, aminek létrejöttét egy-egy bolgár, illetve koszovói galéria, a plovdivi Sariev és a pristinai LambdaLambdaLambda kezdeményezte. Mindkettő hazájának vezető kortárs galériája, jelentős nemzetközi vásárok rendszeres résztvevője és a vásárok új projektjük történetében is kulcsszóként jelennek meg. Pontosabban nem is a vásárok, hanem azoknak a COVID-19 járvány miatti kényszerű szünetelése, hiszen ez a még mindig viszonylag szűk hazai piaccal rendelkező, a globális kortárs szcéna központjaitól távol működő galériák számára megjelenési, értékesítési lehetőségeik átlagosnál is nagyobb mértékű zsugorodását jelenti.

Ezért született meg az a gondolat, hogy időszaki jelleggel hozzanak létre egy közös online platformot, ami már nevében is életjelet ad és, ha csak a virtuális térben is, de hozzáférhetővé teszi az általuk képviselt művészek munkáit érdeklődők szélesebb köre számára. A kezdeményező galériák azokat a partnereket hívták meg a projektbe Magyarországról, Georgiából (Grúzia), Görögországból, Romániából, Szerbiából és Törökországból, amikkel az évek során,főként a nemzetközi vásárokon való részvételük keretében, közelebbi kapcsolatba kerültek, esetleg már valamiféle együttműködés is kialakult közöttük. Ily módon a 17 résztvevő galéria együttesen a térség 8 országát képviseli, közöttük hazánkat hárman is: a Kisterem, a Molnár Ani Galéria és a Trapéz.

A közösen létrehozott, május 18-ig működő szájt egyrészt élő programokkal – beszélgetésekkel, interjúkkal, műterem-látogatásokkal, tárlatvezetésekkel – várja az érdeklődőket, másrészt kereskedelmi platformként is működik, hiszen valamennyi résztvevő galéria bemutatja itt egy vagy két művészének alkotásait, rendszerint olyanokat, amik a járvány miatt kényszerűen félbeszakított kiállításaikon is szerepeltek. Így a Kisterem „virtuális standján” Kokesch Ádám, a Molnár Ani Galériánál Asztalos Zsolt, míg a Trapéznál Keresztesi Botond és Bíró Dávid utóbbi években készült műveit lehet megtekinteni és megvásárolni. Az árak általában néhány száz és 15 ezer euró között mozognak – legalábbis a nyilvánosak, mert több galéria itt is csak az adott művek iránt érdeklődőknek ad árinformációt. Az üzlet a vevő és a művészt képviselő galéria között jön létre, a projektnek a platformot működtető szervezői nem számítanak fel közvetítői jutalékot.

A projekt eredményességének fontos tényezője lehet, hogy sikerült a nemzetközi művészeti sajtó érdeklődését is felkeltenie; olyan tekintélyes orgánumok is beszámoltak már róla, mint az ArtReview és az artnet news, utóbbi ráadásul két magyar művész, Bíró Dávid és Asztalos Zsolt egy-egy munkáját használta illusztrációként.

Nyitókép: Saša Tkačenko: Good times for a change, 2020. Injekt print on photo paper, 50 x 66 cm, edition: 10 + 2 AP. Photo: Eugster || Belgrade / notcancelled.art