OFF-Biennále Budapest: a szervezők bejelentették a halasztást

A OFF szervezői bejelentették a biennále tavaszra tervezett, harmadik kiadásának elhalasztását. Egyelőre nincs még új dátum, de az OFF ígéri: biztosan megrendezik az eseményt.

“Nagy levegőt vesz az OFF és a meghirdetettnél később rendezi meg a kortárs képzőművészeti biennálét!” – áll a szervezők ma reggel kiadott közleményében. Mint ismeretes, február közepén jelentették be, hogy a legnagyobb hazai, független kortárs művészeti eseménysorozat, amelynek címe idén Levegőt!, április 24-től május 31-ig tart, ám ezt most felülírták a váratlan fejlemények és az OFF stábja új időpontot keres a biennálénak. A tizenkét nagyobb projektet és több kisebb eseményt magába foglaló OFF legvalószínűbb új időpontja ősz lehet, de az is biztos, hogy szerte Európában több más, elhalasztott nagyesemény is az őszt veszi célba, így nem lesz könnyű megtalálni az új dátumot.

Az OFF közleménye így fogalmaz: “amikor bejelentettük az OFF-Biennále harmadik kiadását, még nem tudhattuk, mennyire aktuális is lesz ez a címadás. (…) A COVID-19 által keletkezett globális válsághelyzet tehát számunkra bizonyos szempontból nem is lehetne aktuálisabb. A harmadik OFF-ban nincs egyetlen olyan projekt sem, amelyhez ne kapcsolódnának szorosan az elmúlt hetek történései. A populista rezsimeknek való kiszolgáltatottság, az ökológiai válság letagadhatatlan jelenléte, az egyéni cselekvőképesség fontosságának aktualitása, a kis közösségekben rejlő új társadalmi lehetőségek mind olyan témák, amelyekről diskurzust terveztünk indítani.”

Az OFF leszögezi, új időpont megtalálásán dolgoznak, és erről, amint lehet, újabb bejelentést fognak tenni. A honlapon a programok részletezése egyelőre lekerült a tartalmak közül. A közlemény így zárul: “Mivel az OFF misszióját tekintve nem teheti meg, hogy némán kísérje a jelen eseményeit, biztosak lehettek benne, hogy hallani fogtok rólunk a következő pár hónapban.”

Nyitókép: AU műhely / Architecture Uncomfortable Workshop: Az Északi Szél háza / Nordic Wind House, 2019, fotó/photo by auw