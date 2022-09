Öt inspiráló dekorációs ötlet, ami segíthet az alkotói blokkok leküzdésében

Bármennyire is prosperáló és ötletekben gazdag egy művész, lehet, hogy előbb-utóbb eljut arra a pontra, amikor egész egyszerűen képtelen alkotni. Ilyenkor – szerencsés esetben – megteheti, hogy egy kicsit félreteszi az aktuális művet, és mással foglalkozik, eltereli a gondolatait. Így egy kis idő elteltével egészen friss szemmel tekinthet újra az előtte álló üres vászonra, papírlapra, falra vagy réztömbre.

hirdetés

Mi viszont azt mondjuk, hogy számos olyan dekorációs ötlet is a rendelkezésünkre áll, amelyekkel feloldhatjuk az alkotói blokkot, hogy újra energiával és kreativitással telve állhassunk neki a kedvenc elfoglaltságunknak.

Az alkotói blokk

hirdetés

Először is, nézzük meg, hogy mikor is beszélhetünk alkotói blokkról. Sok író, festő vagy bármilyen más ággal foglalkozó művész tapasztalhatja, hogy egyszer csak nincs kedve tovább alkotni. Nincs ötlete, nincs motivációja, az alkotói hangulata meg aztán végképp magára hagyta. Leginkább egész nap csak lézeng, ha leül egy adott projekthez, akkor sem tud rá odafigyelni, a gondolatai egyhamar elkalandoznak. Ha ez az állapot nemcsak átmeneti, hanem huzamosabb ideig – mondjuk hónapokig – kitart, akkor bizony az illető alkotói válságba került.

Ezt az állapotot rengeteg dolog kiválthatja. A legtöbbször a fizikai és mentális fáradtság vezet idáig – egy stresszel, hosszú nap után aligha van időnk megélni a kreativitásunkat. De valamilyen olyan külső ok is kiválthatja, ami huzamosabb időn át nyomasztja az embert. Persze olyan művészek is akadnak, akik azért képtelenek tollat vagy ecsetet ragandi, mert attól tartanak, hogy az alkotásuk nem lesz majd széles körben elismert.

Bármelyikről is legyen szó, előbb vagy utóbb muszáj magunkat kirángatni ebből az állapotból. Tudjuk: mondani könnyebb, mint megtenni. Abban viszont megegyezhetünk, hogy az alábbi dekorációs tippek nem igényelnek nagy befektetést, mégis sokat tehetnek azért, hogy a kedvünk újra visszatérjen.

Öt inspiráló dekorációs ötlet:

Egy kis élet

Az egyik legjobb – és legizgalmasabb – megoldás, ha egy kis életet viszünk a stúdiónkba vagy alkotói terünkbe. És erre mi is lehetne megfelelőbb, mint egy színes halakkal teli, vibráló akvárium?! Egy megfelelően karbantartott – rendszeresen tisztított, akvárium szűrővel ellátott – akvárium megnyugtatja a feszült idegeket, miközben stimulálja az érzékeinket. Így nemcsak megnyugodhatunk és lazíthatunk a halak békés úszkálását nézve, de még ihletet is nyerhetünk. Nem is csoda, hogy megannyi művész szeret halakat festeni, a japán Yusei Nagashima például semmi mást nem alkot, csak ezeket a színes állatokat jeleníti meg a képein.

Azt viszont ne feledjük, hogy egy akvárium felelősséggel is jár! Igyekezzünk olyan teret kialakítani benne, ami kellemes a halaknak, tegyük békés helyre, gondoskodjunk az akváriumszűrőről, a fényről és a megfelelő táplálékról is!

Fali tanulmányok

Az alkotói blokk leküzdéséhez nagyban hozzájárulhat az, ha tanulmányozzuk a kedvenc művészeink alkotásait. A leginkább célravezető az, ha alkotói korszakonként nézzük meg a legjelentősebb és számunkra leginkább érdekes munkáikat – de nem csak úgy, felületesen! Valóban ássuk bele magunkat, vegyük körbe magunkat ezekkel az alkotásokkal! Jó ötlet, ha kidekoráljuk a kedvenc darabjainkkal a minket körülvevő teret, így az inspiráció állandó lesz. Ez persze nem azt jelenti, hogy bármit lemásolunk, elég, ha hagyjuk az alkotások hatására megérkezni a saját múzsánkat.

Rendezettség

Az is sokat ronthat az alkotói kedvünkön, ha a környezetünk telis-tele van felesleges kacatokkal. Szerezzünk be néhány dizájnos, mutatós tárolódobozt, amelyeket a polcokon megfelelően eloszlatva trendi hatást kelthetünk. Így ráadásul a gondolatainkat is rendezettebbnek érezhetjük, ami feldobhatja az alkotási kedvünket.

Régi munkák előtérben

Gyakran hajlamosak vagyunk elfeledkezni egy-egy régi munkákról, ami egykor sokat jelentett számunkra. Pedig ezekből is bőven nyerhetünk ötletet, kedvet az alkotásra. Ha visszaidézzük, hogy milyen volt az elkészült munkát a kezünkben tartani, milyen pozitív visszajelzéseket kaptunk rá és hogyan éreztük magunkat, amikor bemutattuk a nagyközönségnek, abból rengeteg energiát nyerhetünk. Éppen ezért, ha kéznél van néhány ilyen alkotást, azzal érdemes feldobni az alkotói terünket. Egyáltalán nem fura az, ha a saját munkáinkból is kiálltíunk néhányat, ez ne tartson vissza senkit!

Színek mindenütt

Azt már régóta tudjuk, hogy a színek igen erős hatással vannak az ember közérzetére. Éppen ezért érdemes egy kicsit játszani velük az alkotói térben is! A kedvenceink mellett részesítsük előnyben a narancssárga és a citromsárga árnyalatait, ugyanis ezek azok, amelyek képesek ösztönözni a kreativitást, előmozdítani az inspirációkat.

Amennyiben ezeket a dekorötleteket betartjuk, máris sokat tettünk azért, hogy egy kicsit oldottabban, frissebb szemmel nézhessünk az előttünk álló feladatra – már csak azért is, mert a dekorálás idejére legalább egy kicsit elfeledkeztünk arról, amiben megakadtunk!