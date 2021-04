Óvatos optimizmus: emelkedést mutat a BÁV műtárgybefektetési indexe

Eddig a nemzetközi felmérésekből meríthettek némi optimizmust a hazai műkereskedők idénre, most viszont hazai adatok is vannak, amelyek meglepően pozitívak.

A Műtárgybefektetési Indexet, nemzetközi példákra építve, 2019-ben vezette be Magyarországon a hazai műtárgypiac legrégebbi, több műtárgykategóriában piacvezető szereplője, a BÁV Zrt. A lépés célja a műtárgyakba való befektetési szándék mérése és ezen túlmenően e befektetési forma ismertségének növelése, népszerűsítése volt. Az Index a várható befektetési szándék különböző dimenzióit egyesíti egyetlen értékben; olyan, 0 és 100 közötti skálán elhelyezkedő szám, amelynél a növekvő érték nagyobb befektetési kedvet jelent. Maga az index 22 elemből áll, amelyekből 7 alindexet (érdeklődés és tájékozottság; presztízs és bizalom; hozamvárakozások; anyagi kilátások; befektetői kockázatvállalás; befektetői bátorság; vásárlási szándék) hoztak létre. Az indexet egy szakmai marketingkutató partner bevonásával zajló, a 18-69 év közötti, legalább bruttó 300 ezer Ft háztartási jövedelemmel rendelkező, internetező magyar lakosságra nézve reprezentatív online felméréssel mindig az év elején állapítják meg, így az egyaránt tartalmazza az előző év eredményeit, és a jelen év várakozásait.

A Műtárgybefektetési index és az alindexek alakulása. A BÁV jóvoltából

A márciusi kutatás szerint a BÁV műtárgybefektetési indexe a 2020-as 37,2-ről a koronavírus-járvány ellenére 40,1 pontra emelkedett idén. (Az első, 2019-es index 38,9 volt, az idei index tehát az eddigi legmagasabb.) A mért növekedésnek külön jelentőséget ad, hogy a felmérés eredménye már a járvány harmadik hullámának hatásait is tartalmazza. Az idei felmérésben a válaszadók 29 százaléka jelezte, hogy gondolkozik műtárgyak – festmények, ékszerek, klasszikus műtárgyak, fotó, plakát, stb. – vásárlásán. Ez az érték még egyik előző kutatásban sem volt ilyen magas. Ugyancsak az elmúlt három év legmagasabb értéke, hogy a válaszadók 41 százaléka megfontolná a műtárgyvásárlást is, ha váratlanul egymillió forintos forráshoz jutna. A műtárgypiac felé terelheti a befektetni szándékozókat az is, hogy 7-ről 14 százalékra emelkedett azok aránya, akik szerint a következő öt évben messze az inflációt meghaladó mértékben emelkedhet a festmények, műtárgyak ára. A válaszadók negyede szerint a műtárgyak hozama más befektetési formánál is kedvezőbb vagy sokkal kedvezőbb. A demográfiai csoportokat vizsgálva kiderül, hogy a Műtárgybefektetési index leginkább az aktív keresők, a diplomások és a kisebb városban élők körében növekedett érdemben az előző évhez képest. Az alindexek közül az anyagi kilátásoké emelkedett a legerőteljesebben, igaz, még így is némileg alatta marad a két évvel korábbi szintnek.

Az egyéb befektetési kategóriákkal való egybevetésből az derül ki, hogy a műtárgyak iránti érdeklődés a legstabilabbak közé tartozik, hasonlóan stabil képet csak az állampapírok mutatnak.

A legnépszerűbb műtárgytípus továbbra is a festmény, a műtárgyat vásárolni tervezők több mint 50%-a a legfrissebb felmérésben is a festmények mellett tette le a voksát. 46%-os aránnyal biztosan tartja második helyét az ékszer, a harmadik helyen pedig, 29%-al, az előző évhez képest négy százalékpontos növekedést produkálva az órák állnak. (A válaszadók több preferált kategóriát is megjelölhettek.) Jó hír, hogy – alacsony, 3%-os bázisról indulva – megduplázódni látszik az érdeklődés a fotók iránt; kevésbé jó hír viszont, hogy a grafika megbecsültsége még mindig jelentősen elmarad a nemzetközi átlagtól, sőt visszaesést is mutat: míg 2019-ben a válaszadók 15, tavaly 11, idén pedig csak 10%-a nevezte meg preferált kategóriaként.

Bár nagyobb – online – aukciók már az első negyedévben is voltak, a szezon most indul be igazán, így hamarosan kiderül, beigazolódnak-e az optimista várakozások.