Nemzetközi petíció indult a magyar kulturális élet szétverése ellen

Miközben a Fidesz bejelentette, megszavazzák az NKA-t megszüntető és a független színházak pályázati lehetőségeit elvágó törvényjavaslatot, a függetleneket tömörítő FESZ petíciót indított.

Mint ismeretes, egy törvénymódosító javaslatcsomagban a kormányzat gyakorlatilag beszántaná a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA), amely 1993 óta a hazai független kulturális projektek, hazai és határon túli kulturális szervezetek, valamint az egyéni alkotóművészek legfontosabb projekt-támogató alapja volt. Az új helyzetben az NKA, amelyben 2016-ban már megjelent az MMA (Magyar Művészeti Akadémia), függetlenségének és szakmai döntéshozatalának maradékait is elvesztené.

Ezek kívül az új törvényjavaslatok (amelyekről itt, itt és itt írtunk), elvágnák a független színházakat attól a lehetőségtől, hogy fenntartási pénzekre pályázzanak a magyar államnál, illetve a fővárosban és más városokban vétójogot biztosítanának a mindenkori EMMI-miniszternek a kőszínházi vezetők kinevezésénél.

A FESZ (Független Előadóművészeti Szövetség) most nemzetközi petíciót indított “a kulturális élet szétverése ellen”. A szöveg az országgyűlési képviselőket szólítja meg.

Közben Kocsis Máté, a FIDESZ frakcióvezetője, saját Facebook oldalán jelentette be, hogy a frakció megszavazza majd a törvénycsomagot.

Az alábbiakban közöljük a petíció szövegét. (A petíciót itt lehet aláírni.)

Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

A kormány a magyar kulturális élet szisztematikus szétverésére készül!

Egy friss törvénytervezet szerint:

– Beszántanák a Nemzeti Kulturális Alapot

– Mostantól a miniszter döntené el, hogy ki lehet az önkormányzati színházak igazgatója (vagy ha a színházak ebből nem kérnek, akkor nem kapnak pénzt)

– Megszüntetnék a független színházak működési támogatását – ezzel a biztos megszűnésre ítélve őket.

Az oktatás és a tudományos élet után a kormány a szabad kultúrára tör. A központosítás hulláma most elérte a színházat és a kultúra minden egyéb területét. A forrásokhoz való hozzáférést végleg politikai elköteleződéshez kötnék.

Mondjon nemet a szabad kulturális élet szétverésére!

A kultúra nem a politikusoké, hanem a miénk, embereké! Nem adjuk, mert a kultúra közös, nemzeti alap!

Egyeztetés nélkül, egyik napról a másikra, egy tollvonással lehetetlenítik el a színházak önálló, szabad működését. Ezzel évi 7 millió nézőt vesznek semmibe.

Tiltakozunk a Nemzeti Kulturális Alap megszüntetése ellen.

Tiltakozunk a független színházak és táncegyüttesek működési támogatásának megszüntetése ellen.

Tiltakozunk az ellen, hogy a miniszter döntse el, hogy ki lehet az önkormányzati színházak igazgatója.

Követeljük, hogy – amennyiben az benyújtásra kerül – az országgyűlési képviselők mondjanak nemet a törvényjavaslatra, amely nélkülöz mindenfajta társadalmi és szakmai konszenzust. Mondjanak nemet a kulturális élet kivégzésére!

(a petíció a Független Előadóművészeti Szövetség kampányának a része)

///

Petition Against Bulldozing Cultural Life in Hungary

Dear Members of Parliament!

The government is about to systematically destroy cultural life in our country!

According to a new bill they plan:

– to bulldoze the National Cultural Fund

– to give the minister of human resources the right to appoint directors to city theatres in Budapest (or should theatres refuse his appointees they won’t get any subsidies)

– to discontinue operational funding for independent theatres, thereby sentencing them to certain death

After education and science, the government is ready to attack independent culture. The wave of centralisation has now reached the theatre and all other fields of culture. They plan to make absolute political loyalty a condition of any kind of subsidy.

Say no to bulldozing independent cultural life in Hungary!

Culture does not belong to politicians. It belongs to us, the people. And we are not ready to give it up: Culture belongs to us all! It is our national fund!

With the stroke of a bureaucrat’s pen they want to render independent and free theatres impossible overnight, thereby ignoring seven million spectators a year.

We object to discontinuing the National Cultural Fund.

We object to discontinuing operational subsidies for independent theatres and independent dance companies.

We object to the minister appointing directors to municipal theatres.

We demand that members of parliament say no to this bill which was drafted without social or professional consensus. Say no to the firing squad aimed at Hungarian cultural life.