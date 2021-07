Próbálni helyrejönni – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Mit lehet tenni a hőhullám kellős közepén? Kiállítást nézni. Fröccsöt inni. Hűsölni. Amennyiben erre módunk van. Ha nincs, akkor csak elképzelni, hogy mi lenne. Három kiállítást ajánlunk a hétvégére.

Vége a Covid-időszaknak. Nincs vége a Covid-időszaknak, csak úgy néz ki, mintha vége lenne, szünetel, vagy alábbhagy. Sosincs vége semmilyen időszaknak, csak egymásba érnek a különféle időszakok és az egyik becsúszik a másik alá, és nem vesszük észre, hogy még ott van, miközben ott van. Valahogy így vagyunk. Juliana Höschlová az egyik legizgalmasabb cseh művész, és már a Covid-időszak előtt megnyílt volna a kiállítása Budapesten, a város talán legkisebb kiállítóhelyén, a PINCE nevű galériatérben. De nem tudott megnyílni. Most megnyílt, az eltelt idő pedig nyomot hagyott az anyagon. Höschlová bravúrosan tud rajzolni, ráadásul többféle eszközzel – most éppen digitálisan. És rajzait olykor naplószerűen, terápiás céllal is készíti, de azt gyanítjuk, hogy egy művész sosem rajzol csak úgy. Műveket hoz létre, még ha naplózás vagy terápia formájában teszi is ezt. A pandémia alatt kiköltözött a városból, más idő, más tér, más létfroma. A napi létfenntartási gyakorlatok, rutinok és a sétái során gyűjtött anyagok, vizuális referenciák váltak digitális grafikákká. Ezek jöttek be most a város alá, a Hajnóczy utcai pincébe. Hogy is szól a dalszöveg? “A nagyra nőtt lelkek a pincékbe bújnak.”

Ki?

Juliana Höschlová

Hol?

PINCE, 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 5.

Mikor?

július 28-ig

Juliana Höschlová

Fotójegyzetek

Ha már naplózás. Akkor itt ez a különös és zavarbaejtő életmű, amely olyan, mintha nem volna benne semmi érdekes, hiszen hétköznapi, utcai, civil fotók százairól van szó. De az a szisztematikusság, a rendszerezés kényszere, az archiválás önmagáért való szigora, amiben mégiscsak bújkál valamiféle irónia, na, az már rendkívülivé teszi a dolgot. Hans Eijkelboom bennünket fotóz, különböző városok utcáin, terein. Téged, engem, a bennünk levő akárkit, jedermant. Még jóval GDPR előtt kezdte, és most sem akarja abbahagyni. Fotózza azokat a mintázatokat, amelyek ismétlődnek rajtunk és bennünk, amelyek a fogyasztáson keresztül összekötnek minket. Az egyediséget a tömegben, a tömegességet az egyediben. Minták szerint, mintázatok alapján, tárgyak szerint, viseleti alapon rendszerezi ezeket a képeket, azaz minket. Taxonómia. Archívum. Fanfare for the common man. A Madách téren jó helyen vannak ezek a képek, köztér és közhely, egy valahai városvízió, amelyből ennyi maradt. Sissy és a szegény ember gejzírje, a betonból feltörő vízsugár. A mi nyarunk.



Ki?

Hans Eijkelboom

Hol?

Budapest, Madách tér

Mikor?

július 22-ig



Nézd meg jobban

Csak néhány napig látható ez a kiállítás és el kell zarándokolni hozzá Sáskára. Azaz, ha éppen Sáska közelében vagyunk, akkor nem kell zarándokolni, csak ruccanni. Tekintve pedig, hogy Sáska a Balaton-felvidéken található, nem kizárt, hogy sokan járnak arra. Fiatal magyarok úgy döntöttek, hogy ebben a zsákfaluban felújítanak egy régi épületet és egyebek mellett egy kollázs-galéria céljaira fogják használni. Mert – ezt elfelejtettük mondani – ezek a fiatal magyarok kollázsrajongók, alkalmasint készítők is, és szeretnék visszahelyezi jogaiba ezt a műfajt, illetve kifejezésformát. Amelynek valódi művészet mivoltát sokan, sokszor megkérdőjelezik. Pedig ebben a műfajban igenis lehet releváns, új, nyugodt szívvel a művészet tárgykörébe utalható munkákat létrehozni. A Collage ROOM ilyenekkel kíván foglalkozni, és most egy párnapos eseménnyel ünneplik az új helyet és a kollázst, amelyet szélesen értelmeznek, és erről a széles értelmezésről szívesen vitatkoznak is bárkivel egy kávé vagy fröccs mellett.



Kik?

Ausztrics Andrea, Babos Bertalan Zsili, Bp. Szabó György, Csató Csenge, E. Zsemberi-Szígyártó Miklós, Gál Krisztián, Hertelendi Amanda, Horkay István, Horváth Lóczi Judit, Kárpáti Eszter, Klimó Péter, Koleszár Stella, Korolovszky Anna, Milorad Krstić, Márián Gábor, Mózes Katalin, Nádas Alexandra, Susanna Lakner, Pátkai Rozina-Tihányi Áron, Richter Sára, Róbert Vanda, Sinkovics Ede, Somogyi Péter/Szarvas, Sz. Eszteró Anett, Szántó Sári, Szemző Zsófia, Székelyi Kati, Székely Judit, ifj. Szlávics László, Thury Lili, Varga Flóra, Várnay Zsuzsanna, Verebics Katalin, Vimola Dóra, Vörösváry Ákos / Látványtár gyűjtemény

Hol?

Collage ROOM, 8308 Sáska, Rákóczi u. 6.

Mikor?

július 9-12.



Richter Sára munkája

A nyitókép Erdei Krisztina fotója.