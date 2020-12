Rajtaütés Havannában: a kubai rendőrség brutálisan vetett véget a tiltakozó művészek akciójának

Rendőrök törtek be abba a havannai épületbe, ahol több napja tizennégy művész, író és aktivista tartott tiltakozó akciót egy bebörtönzött rapper kiszabadítása érdekében.

A hatalommal szemben kritikus San Isidro Mozgalom nevű csoport tagjai békés demonstrációra rendezkedtek be a Havanna óvárosában levő épületben, hogy jelenlétükkel és tiltakozásukkal elérjék Denis Solís, kubai rapper szabadon bocsátását. Solíst, a csoport tagját november 9-én vették őrizetbe, majd ítélték börtönbüntetésre, amiért korábban egy olyan videót publikált, amelyen dokumentálta, hogy otthonába egy rendőr hatol be, engedély nélkül.

A zenésszel szolidáris csoport az ítéletet követően vonult be tiltakozó akciójára az épületbe. A rendőrség körülvette és egy hétig blokád alatt tartotta a házat, megakadályozva azt is, hogy élelmiszer jusson el a bentlévőkhöz – számol be a Hyperallergic. Ezt követően a tiltakozók egy része éhségsztrájkot kezdett, többen vizet sem vettek magukhoz.

Végül múlt csütörtökön, november 26-án a rendőrök betörtek a házba és elhurcolták a csoport tagjait, az akciót pedig a koronavírus miatti helyzettel indokolták, eszerint közegészségügyi okokból “voltak kénytelenk” behatolni a helyiségekbe. Az indoklást a csoport később abszurdnak minősítette és azt közölte, olyan rendőrök törték be az ajtót, akik az egészségügyiek öltözetét viselték.

A San Isidro Mozgalom 2018-ban alakult, fő célja a szólásszabadság kubai korlátozása miatti tiltakozás. Az ellenzéki szerveződés, amelyet korábban kevesen ismertek, a közösségi médiában is nyilvánossá tette akcióját, amelyhez művészek, újságírók, írók, aktivisták csatlakoztak. A rendőrség ezt követően vette körbe és tartotta blokád alatt az épületet – írja a The Guardian. A csoport legalább tizennégy tagját letartóztatták, de többeket nem sokkal később szabadon engedtek.

Másnap, pénteken több százan gyűltek össze a kubai kulturális minisztérium épületénél, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a rendőrségi eljárással szemben. A tüntetők közül harmincan, köztük Tania Bruguera világszerte ismert képzőművész és Katherine Bisquet újságíró, találkozni tudtak a kormányzat képviselőivel. Egyes források szerint a miniszterhelyettes, Fernando Rojas ígéretet is tett, hogy nem éri zaklatás a művészeket és Solís ítéletét felülvizsgálják. A The Guardian azonban hozzáteszi, ez meglehetősen szokatlan attól a kubai rezsimtől, amely folyamatosan megsérti az emberi és polgári jogokat az országban. Közben a csoport tagjaiért és más bebörtönzött művészekért szót emeltek jogvédő szervezetek is, így a művészei kifejezés szabadságáért küzdő, dániai székhelyű Freemuse, valamint az Amnesty International.

A Hyperallercig arról számol be, hogy a hatalom ígéretei nem tartottak sokáig. Tania Bruguera a független kubai 14ymedio-nak már másnap azt nyilatkozta: “Rendőrök vannak a művészek, újságírók és műkritikusok otthonaiban, Luis Manuel Otero Alcántara képzőművészt pedig akarata ellenére tartják kórházban, tehát alig 24 óra alatt máris megszegték az ígéreteket”.

Az emberi jogok kubai helyzetét monitorozó civil szervezet, az OCDH csak idén októberben 544 esetet dokumentált, amelynek során a kubai hatóságok jogsértést követtek el. Ebből 154 kifejezetten ellenzéki másként gondolkodók ellen irányult, 11 esetben pedig művészek voltak a sértettek.



Nyitókép: A San Isidro Mozgalom épületfoglalói. Forrás: Movimiento San Isidro / Facebook