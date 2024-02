Régi-új kortárs múzeummal gyarapodik az idén Ausztria

A bécsi Albertina legendás igazgatója, Klaus-Albrecht Schröder a múzeum élén töltött negyedszázad után az év végén nyugállományba vonul, de azért utolsó igazgatói évére is tartogatott még egy „nagy dobást”.

Schröder (69) már jó előre bejelentette, hogy 25 év után nem pályáz meg egy újabb ötéves ciklust a bécsi Albertina élén, ezért évindító sajtótájékoztatóját – a maga nemében az utolsót – a szokottnál is nagyobb érdeklődés előzte meg. Az osztrák múzeumi színtér legutóbbi negyedszázadának történéseire valószínűleg senki nem nyomta rá olyan erőteljesen a bélyegét, mint ő; számos húzása generált vitákat, sokszor állt kritikák kereszttüzében, azt azonban senki nem vitatja el tőle, hogy neki köszönhetően vált a korábbi, szakmailag ugyan jelentős, de kicsit poros, a múzeumlátogatók többségének ingerküszöbét csak ritkán elérő grafikai gyűjteményből Bécs, Ausztria, sőt egész Európa egyik legfontosabb és leglátogatottabb képzőművészeti múzeuma, pontosabban – az említett sajtótájékoztatón elhangzottak után már joggal mondhatjuk – múzeum-birodalma.

Az említett sajtóesemény legfontosabb bejelentése ugyanis ezúttal nem az éves kiállítási program volt – bár, mint látni fogjuk, az is tartalmaz komoly érdeklődésre számot tartó bemutatókat –, hanem a múzeum harmadik kiállítóterének április 9-re tervezett megnyitása. Schröder ezzel végképp a terjeszkedés nagymestereként vonul be az osztrák múzeumtörténetbe. Előbb az intézmény törzshelyén, Bécs szívében bővítette jelentősen a kiállítóteret, majd 2020-ban a város egyik ikonikus épületében, a Künstlerhausban megnyitotta az Albertina Modernt, kevesebb mint negyed év múlva pedig már látogatókat fogad a „birodalomhoz” Bécs tőszomszédságában frissen csatlakozó Albertina Klosterneuburg. Ez, mint írásunk címe jelzi, valójában egy régi-új múzeum; a Heinz Tesar osztrák állami díjas sztárépítész által tervezett méretes modern épülettömb 1999-es megnyitásától 2016-ig, cégbirodalmának csődjéig az egyik legfontosabb osztrák műgyűjtő, Karl Heinz Essl kortárs gyűjteményének, illetve válogatott időszaki tárlatoknak adott otthont. A gyűjteménynek a Baumax-birodalom megingása utáni hányatott sorsáról 2014 és 2017 között rendszeresen beszámoltunk, többek között itt, itt és itt.

Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder, © Albertina,Wien, fotó: Christopher Mavric

E beszámolókból kitűnik, hogy az Essl-gyűjtemény sorsának rendezésért tett erőfeszítéseknek Schröder mindvégig kiemelt szereplője volt. A gyűjtővel született megállapodás részeként a kollekció egy része tartós letétként, másik része később ajándék formájában az Albertinához került; ez a kollekció képezte az Albertina Modern kiállításainak alapját. Az Essl-gyűjtemény egyébként csak egy volt a Schröder által begyűjtött skalpok között; a bécsi múzeumigazgató talán minden kollégájánál sikeresebb volt a jelentős műgyűjtőkkel kollekciójuknak az Albertinában – ajándékként vagy tartós letétként – történő elhelyezéséről folytatott tárgyalásokban. Legnagyobb sikere e téren a liechtensteini Herbert Batliner klasszikus modernekre koncentráló, jelentős festményanyagot is felvonultató gyűjteményének bécsi tartós letétbe helyezése volt. Az ilyen méretű „zsákmányok” befogadásához persze már a raktározás szintjén is rengeteg helyre volt szükség, a bemutatásukról nem is beszélve, így a folyamatos, vagy legalábbis rendszeres bővülés valóban létszükségletté vált.

De visszatérve az egykori Essl Múzeumhoz: a gyűjtő kollekciójával együtt a múzeumépület is az Albertina kezelésébe került és az Essl Múzeum bezárását követő években sem állt üresen; itt tárolták az Essl-gyűjtemény kiállításokon éppen nem szereplő részét, az Albertina időközben 65 ezer (!) tételt számláló jelenkori gyűjteményének egy komoly szeletét és többnyire folyamatosan működtek a restaurátor-műhelyek, valamint a könyvtár, a fotóstúdió és a keretező műhely is. Bár az említett tételszám eltörpül a múzeum teljes, 1,2 milliós műtárgyszáma mellett, a helyigényben már mások az arányok, mivel a kortárs anyag jelentős számban tartalmaz igen nagy méretű festményeket, szobrokat, teljes termeket betöltő installációkat. Az Albertina egy percig sem csinált titkot abból, hogy szeretné visszaállítani az épület harmadik eredeti funkcióját is, azaz folyamatosan dolgozott az épület újbóli megnyitásán a nagyközönség számára. Erre kerül most sor április 9-én, miután befejeződtek azok a munkálatok, amelyek biztosítják, hogy az épület megfeleljen az eredeti megnyitása óta sokat változott műszaki, biztonsági, környezetvédelmi, stb. követelményeknek. Az Albertina Klosterneuburg egyelőre a két bécsi testvérintézményhez képest rövidebb nyitvatartási időben fogad majd látogatókat (csütörtöktől vasárnapig 10-18 óra között lesz nyitva) és november 2. után téli szünetet is tart majd. A múzeumban az állandó gyűjteményhez tartozó, illetve tartós letétként itt őrzött munkákat mutatják be, évi egy-két alkalommal cserélve az anyagot, illetve folyamatosan pótolva a más kiállításokra kölcsönadott műtárgyakat. Az áprilisban 2.800 négyzetméteren közönség elé kerülő anyag a szobrokat helyezi középpontba; láthatóak lesznek, mások mellett, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Bruno Gironcoli, Kennedy Janko és Soli Kiani munkái és először mutatják be a nagyközönségnek többek között Marie-Jo Lafontaine videoszoborként leírt monumentális méretű alkotását.

Az Albertina Klosterneuburg, fotó © Stefan Oláh

Az Albertina a harmadik kiállítóhely működtetéséhez sem az osztrák állam központi költségvetéséből, sem Alsó-Ausztria tartományi büdzséjéből nem kap kiegészítő támogatást, a költségeket az Albertina saját bevételeiből és az osztrák energetikai óriás, a VERBUND hozzájárulásából fedezik.

A sajtótájékoztató hagyományos napirendi pontja az idei év kiállítási programjának bemutatása volt. Az Albertina nem kevesebb mint kilenc, az Albertina Modern négy új időszaki tárlatot nyit az év során; közülük az intézmény maga ötöt minősít a legszélesebb közönség érdeklődésére számot tartó „highlight”-nak. Utóbbiak sorát az Albertina Modern The Beauty of Diversity című tárlata nyitja meg, melyben a múzeum azon erőfeszítéseinek eredményeit mutatja be, melyeket kollekciójának diverzifikálása érdekében a legkülönbözőbb irányokban, így például az Európa-centrikusság oldására, a művészettörténeti kánon által korábban figyelmen kívül hagyott, továbbá a legkülönbözőbb, így többek között etnikai, vallási, szexuális kisebbségekhez tartozó alkotók gyűjteménybe való beemelése érdekében tett. Fentiekből adódóan közismert sztárok – mint Jean-Michel Basquiat, Jean Dubuffet, Maria Lassnig, Cindy Sherman, Franz West és mások – mellett olyan művészek munkáival is találkozhatunk majd, akiknek neve a szűk szakmai körökön kívül még kevésbé ismerősen cseng.

Roy Lichtenstein: Drowning Girl, 1963, olaj, akril, vászon, The Museum of Modern Art, New York, Philip Johnson Fund (csere útján) és Mr. and Mrs. Bagley Wright ajándéka © Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht, Vienna 2024. Fotó: The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Az Albertina első blockbustere kissé megkésve ugyan, de az amerikai pop art egyik legnagyobb mestere, Roy Lichtenstein születésének centenáriumáról emlékezik meg. Az évforduló mellett a tárlat aktualitását adja az a jelentős, kerek száz tételből álló ajándék is, mellyel a Roy Lichtenstein Foundation lepte meg az Albertinát. A 30 neves múzeumból kölcsönzött műveket, összesen 90 alkotást felvonultató anyag egyik szenzációja, hogy hosszú évtizedek után először lesz együtt látható Lichtensteinnek a 60-as években született, mára ikonikussá vált két alkotása, a Look Mickey és a Popeye. A tárlat március 3-július 14. között lesz látogatható.

A következő sztárművész, akinek az Albertina szóló show-t szentel, szintén amerikai, a 71. évében járó Robert Longo. Longo többnyire drámai helyzeteket a feszültség csúcspontján megragadó fotókat választ munkái alapjául, köztük olyanokat, amelyek mélyen beivódtak a kollektív emlékezetbe. Ezekből aztán kiválaszt, „elkülönít” egyes elemeket, és azokról hatalmas, teátrális jelenetekként ható, a világos és a sötét, a fény és az árnyék ellentétpárjaira építő rajzokat alkot. A szeptember 4-én nyíló tárlat egész pályájáról átfogó képet ad, egyike a művész eddigi legnagyobb európai kiállításainak.

Robert Longo: Untitled (Phantom Vessel), 2008, szén, papír, Hall Collection © Bildrecht, Wien 2024. Fotó: Robert Longo

A legtöbb látogatóra minden bizonnyal az Albertinában ugyancsak szeptemberben, 28-án nyíló Chagall-tárlat számíthat, mely a sokszínű életműben a kontinuitást, a következetes egymásra építkezést igyekszik bemutatni, olyan központi, az életműben vissza-visszatérő témák segítségével, mint a szerelem, az anyaság, a születés és a halál.

És még mindig szeptember: az Albertina Modern 13-án nyíló kiállítása az egyik legismertebb és legnépszerűbb osztrák képzőművészt, Erwin Wurmot köszönti 70. születésnapján. A tárlatról nem hiányoznak majd ikonikus szobrai – köztük az „egypercesek” –, de a kurátorok fő célja, hogy a rendkívül sokrétű életművet a maga megközelítő teljességében mutassák be, azaz a szobrok mellett fontos helyet kapnak a rajzok, a művek születését kísérő dokumentumok, a fotók, festmények, objektek is, együtt érzékeltetve a világ, életünk, mindennapjaink paradoxonjait, időnkénti abszurditását. A tárlat magyarországi látogatóinak néhány alkotás ismerős lehet majd a művész 2018-as budapesti, a Ludwig Múzeumban rendezett kiállításáról.

Az idei kiállítások teljes programjából a „highlight”-okon túl még három tárlatot emelünk ki. Jelen írás első feléből már kiderült, hogy az Albertina „gyűjtőket is gyűjt”, számos műgyűjtővel – intézményekkel és magánszemélyekkel – ápol szoros kapcsolatot. Ennek jegyében két magángyűjtemény is bemutatkozik idén az Albertinában: előbb, február 29-május 5. között a múzeum egyik stratégiai partnere, a VERBUND, majd november 8-tól egy svájci szemorvos, Othmar Huber kollekciója, melyet a gyűjtő halála előtt az általa létrehozott alapítvány tulajdonába adott.

Erwin Wurm: Fat Car Convertible, 2005, poliészter, ezüst, rózsaszín, Albertina, Wien, The Essl Collection © Bildrecht, Wien 2024

A VERBUND gyűjteménye most 20 éves – ez egyben a tárlat apropója is – és nagyon markáns súlypontjai vannak, köztük a feminista avantgárd. (A gyűjtemény eme szegmensében magyar munkák, Drozdik Orsi és Ladik Katalin alkotásai is szerepelnek.) A mostani tárlaton a gyűjtemény új, Ausztriában nyilvánosan még nem bemutatott darabjai lesznek láthatóak, a gender, az identitás és a diverzitás kontextusában. Othmar Huber a klasszikus moderneket gyűjtötte, kedvencei Klee, Kandinsky, Jawlensky és Werefkin voltak. Több művet a náci érában „elfajzottnak” minősített alkotások híres-hírhedt luzerni aukcióján vásárolt meg azért, hogy megmentse őket a megsemmisítéstől. Gyűjteményének több darabja tartós letétként jelenleg is az Albertina kiállításain látható.

Az idei program kuriózuma az október 11-én nyíló Egon Schiele – Adrian Ghenie tárlat, melynek esetében azonban nem arról a napjainkban divatos kiállítási formáról van szó, mely egy korábban élt és egy mai mester műveit állítja párbeszédbe egymással. Ghenie – régiónk egyik legnagyobb nemzetközi ismertségre szert tett élő művésze – arra vállalkozott, hogy Schiele ma csak fekete-fehér reprodukciókról ismert, lappangó, vagy nagy valószínűséggel megsemmisült műveit keltse – a saját műveiről jól ismert alkotói módszerekkel – új életre.

Az Albertina teljes éves programja már hozzáférhető a múzeum szájtján.

Borítókép: Az Albertina Klosterneuburg, fotó © Stefan Oláh