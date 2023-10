Renoir közelről – Blockbuster tárlat a Szépművészeti Múzeumban

Először nyílt Budapesten Pierre-Auguste Renoir egész életművébe bepillantást engedő, nagyszabású nemzetközi együttműködéssel létrejött tárlat, középpontjában három olyan remekművel, melyek együtt még sehol sem voltak láthatóak.

Visszatekintve az elmúlt évekre, a Szépművészeti Múzeum minden évben rendezett egy-két blockbuster show-t: tavaly El Greco és Henri Matisse, a korábbi években többek között Hieronymus Bosch és Cezanne is feltűnt a palettán. A művészetszerető közönség mindig nagy izgalommal várja ezeket a kiállításokat, hiszen nem mindenki jut el a világ olyan jelentős múzeumaiba, mint a Musée d’Orsay, a Louvre vagy a Metropolitan Museum of Art. De ha el is jutunk egy-egy ilyen múzeumba, nem láthatunk együtt egy életművet. Így, ha ismerjük is Renoir festményeit, talán még testközelből is láttunk néhányat, akkor is felemelő érzés végigjárni a művész munkásságának teljes keresztmetszetét bemutató tárlatot. Én azonban eddig csak művészettörténeti könyvekből ismertem Renoir festményeit, így boldogsággal töltött el, hogy láthattam azokat a híres képeket, melyekről az évek során tanultam. Mint például A hinta (1876) című festményt, amely az egyik leghíresebb mű a kiállításon. Az emblematikus kép központi „alkotóeleme” a nyári napfény, melynek sugarai életre keltik a kék, sárga, fehér és zöld foltokat. A méltán híres impresszionista mű ezúttal is nagy érdeklődést keltett a látogatókban: a nagy tömeg ellenére is csak kevesen tudták megállni, hogy ne készítsenek egy szelfit a pompás festménnyel.

Pierre-Auguste Renoir: A hinta, 1876, © Párizs, Musée d’Orsay, RF 2738, fotó © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

A művészettörténetbe az impresszionizmus mestereként bevonult festő korántsem vallotta magát impresszionistának; hat évtizedet felölelő életművének jelentős része kívül esik a mozgalom keretein. Fiatal, kezdő művészként ugyan megteremtője volt a pillanatnyi benyomásokon, változó fény- és színhatásokon, a festői spontaneitáson alapuló stílusnak, de elsősorban figurális festőnek tartotta magát: „Figurális festő vagyok” – jelentette ki határozottan, művészetében mindig az embert állítva a középpontba és mindig új stílusokkal kísérletezve. Renoir művészetében sorsdöntő eseménynek bizonyult 1881-es olaszországi útja, melynek hatására elfordult az impresszionizmustól és művészetét „szilárdabb” alapokra helyezte. Elsősorban Raffaello, majd a francia rokokó ismert mesterei, így Watteau, Fragonard és Boucher inspirálták, végül pedig Tiziano és Rubens képei voltak rá nagy hatással.

Ezen művészettörténeti ismeretek birtokában járhatjuk végig a mintegy hetven alkotást bemutató tárlatot, melyen keresztül testközelből ismerhetjük meg Renoir modelljeit: családját és baráti körét. A tárlat szekcióin végigsétálva több híres ember portréjára is rábukkanhatunk: láthatjuk például Richard Wagner befejezetlennek tűnő arcmását, aki nem volt különösképpen elragadtatva a festménytől, így nem is tartotta meg azt, de szemügyre vehetjük a Claude Monet-ról készült képét is, aki szívesen állt modellt barátainak, így Renoir vásznáról sem maradhatott le. Az utóbbi festményt Émile Zola „rendkívül kidolgozott és alapos munkaként” írta le.

Pierre-Auguste Renoir: Claude Monet, 1875, olaj, vászon, Párizs, Musée d’Orsay, © RMN – Grand Palais (Musée d’ Orsay) / Jean-Gilles Berizzi

A tárlaton a festmények mellett szobrokat és grafikákat is láthat a nagyközönség. Renoir 1878-1884 között számos illusztrációt készített különböző kiadványok, folyóiratok számára. Néhány ilyen lap eredeti példányával is találkozhatunk a tárlókban, köztük Émile Zola A Patkányfogó című regényének olyan kiadásával, melyben a festő négy kompozíciója is helyet kapott. Ugyanebben a szekcióban nézhetünk meg néhányat azokból az illusztrációkból is, melyeket az 1879-ben indult La Vie moderne című irodalmi és művészeti laphoz 1883 végén készített. Számomra a művész két szobra: A győzedelmes Vénusz (1914-1916) és a Víz/Mosónő (1917 körül) volt a kiállítás két legemlékezetesebb műtárgya. Az életnagyságú bronz szobrok megtörik Renoir színben úszó világát és kontrasztot képeznek a festmények között, mintegy felkészítve a látogatókat arra a három alkotásra, melyek közös bemutatásuk okán a tárlat legfőbb szenzációját jelentik, illetve arra a kései mesterműre, melyet az utolsó szekcióban láthatunk.

A tárlat létrejöttének történetében fontos szerepet játszott egy 2019-es múzeumtörténeti jelentőségű esemény, a festő Fekvő akt (Gabrielle) című kései remekművének megvásárlása. Ennek apropóján került a programba egy életmű-kiállítás, melynek keretében úgy mutatják be a művész három fekvő aktját, ahogyan még sosem láthatta a nagyérdemű, mégpedig együtt. A kiállítás csúcspontjához érünk, amikor meglátjuk ezt a három nagy méretű festményt. Az aktokat Renoir 1903-1907 között festette, a Szépművészeti Múzeum birtokába az első változat került. Az első két képen a művész egyik kedvenc modellje, Gabrielle Renard látható egy meghitt enteriőrben; a festő gyengéden jelenítette meg a modell arcát, az alak kontúrjait és a bőr selymes ragyogását. A festmények megidézik Ingres, Delacroix és Manet művészetét is, de tisztelegnek a mester régebben működött példaképei, Giorgione és Tiziano előtt is. A kompozíció második változata, mely színeiben melegebb és Gabrielle alakja teltebbnek tűnik, 1906-ban született; ez a mű a párizsi Musée de l’Orangerie tulajdonában van. Végül, a harmadik, 1907-es, színeiben világosabb változaton már nem Gabrielle alakját láthatjuk, hanem egy másik, szőke hajú nőét; ezt a művet a Musée d’Orsay kölcsönözte a tárlatra. A festményegyüttes igazi katarzist jelent a Renoir-rajongóknak, hiszen közös bemutatásukra eddig még nem volt példa és egyhamar bizonyosan nem lesznek újra együtt láthatóak.

Pierre-Auguste Renoir: Fekvő akt (Gabrielle), 1903, olaj, vászon, Budapest, Szépművészeti Múzeum

A párizsi Musée d’Orsay-val és a Musée de l’Orangerie-vel együttműködésben rendezett kiállítás kurátorai – Cécile Girardeau, Kovács Anna Zsófia és Paul Perrin – nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy Renoir művészetének kísérletező jellegét is megismertessék a közönséggel. Így az imént említett művek mellett láthatunk többek között három változatot a Fiatal lányok a zongoránál (1892 körül) című együttesből, mely összesen hat nagy méretű alkotásból, egy pasztellképből és öt olajfestményből áll. A tárlaton a Musée d’Orsay és a Musée de l’Orangerie egy-egy képe mellett a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményéhez tartozó feketekréta-rajzot is láthatjuk, mely szorosan kapcsolódik a kompozíciókhoz.

Az utolsó teremben a már említett Víz/Mosónő című szobor mellett megcsodálhatjuk Renoir utolsó mesterművét, a Fürdőzőket (1918-1919), mely az idősödő, súlyos ízületi gyulladással járó betegsége miatt mozgásában egyre korlátozottabbá vált festő számára a boldogságot és az életerőt jelentette. Renoir nem sokkal a halála előtt a női test iránti rajongását, a festés örömét ünnepelte képével, tisztelegve egyúttal az általa csodált mesterek, így Veronese, Tiziano, Rubens, Fragonard, Ingres és Courbet munkássága előtt.

Renoir – A festő és modelljei, Szépművészeti Múzeum, 2024. január 7-ig

Borítókép: Pierre-Auguste Renoir: Fürdőzők, 1918–1919, olaj, vászon, Párizs, Musée d’Orsay, © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle