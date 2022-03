Retrofuturista minimalizmus – Robert Henke ‘CBM 8032 AV’ című előadásáról

Február végén nem mindennapi audiovizuális élményben lehetett része a közönségnek a nemrégiben nyílt Magyar Zene Házában. A különleges este során a német származású elektronikus zenész Robert Henke legújabb, 'CBM 8032 AV' című kísérleti performansza került bemutatásra.

Az elektronikus zenében jártasaknak már ismerős lehet Henke neve, mivel alapító és jelenleg is aktív tagja a Monolake nevű zenei formációnak, amely az ezredfordulón kísérleti jellegével és ambientes, minimal technos hangzásvilágával vált méltán ismertté a szcénában. Ezen felül Henke az elektronikus zene kortárs közegét megreformáló Ableton szoftvercég társalapítója is egyben. Mostani előadása remek ötvözetét adja a mérnöki-technológiai tudásnak és apparátusnak, valamint a művészeti kísérletezés szabad öncélúságának és szépségének.

Fotó: Mohai Balázs, a Magyar Zene Háza jóvoltából

Henkét talán mindig is érdekelte az a kérdés, hogy vajon elegyíthető-e a technológia determinisztikussága az esztétikai szervességéből adódó kiszámíthatatlansággal. Ebben a 2016-ban indult projektjében szintén ennek a kettősségnek a tematizálása dominál. Zenei és vizuális performansza öt darab, bő negyven éves Commodore számítógép összekapcsolásából, és azok valós idejű, efemer jellegű programozásából épül fel. Három gép felelős a hangok létrehozásáért, egy a vizuális tartalomért, az utolsót pedig a többi irányítására használja a művész. Az ikonikus eszközök az egyik legelső szériáját alkotják az 1980-as évek személyi számítógépeinek, melyek már a nagyközönség számára is elérhetőek és mindennapi körülmények között is használhatóak voltak. A mára már bőven elavultnak számító gépek használatával az alkotás jól beleilleszthető abba a retrofuturista narratívába, amely erősen uralja a kortárs művészetet és kultúrakutatási diskurzusokat.

Ahogy arra a művész is utal egy vele készült interjúban, a múlt tárgyainak “egyszerűsége” és korlátozottsága újra izgalmassá tette jelenkori használatukat. Habár elkerülhetetlenül felmerülhet a nosztalgikus eszképizmus vádja, az alkotás középpontjában mégsem a kortárs popkultúrára oly jellemző retrománia áll, sokkal inkább egy olyan önmagáért való esztétikai kísérletezés, amelynek alapját a technológia és a körülötte megváltozott kulturális-történeti kontextus ütköztetése adja.

A régi számítógépek jelenkori használata több szempontból is érdekes lehet. Kissé technikaibb irányból megközelítve ezek a gépek, egyszerűségüknél fogva, remek demonstrációi lehetnek a DIY-kultúrának. Bevezető előadása közben maga Henke is felhívta a figyelmet arra, hogy e gépek programozásának megértéséhez elég elolvasni egy néhány oldalas kézikönyvet, ezek után bárki képes elsajátítani irányításuk képességét. Továbbá — legalábbis hardveres szinten — maga az alaplap és a benne elhelyezkedő mikrochipek is szinte teljesen modulárisak és variálhatóak. Henke sajátkezűleg is megbütykölte a gépeket, hogy azokkal hangot lehessen generálni, ugyanis a gyári standard konfigurációban még nem volt hangkártya. A másik szempont ezen gépek egyszerűségéből adódik, hiszen mai társaikhoz képest töredékét tudják csak végrehajtani a parancsoknak és processzusoknak. Ez első ránézésre a művészeti expresszió vagy teremtés lehetőségeinek beszűkülését is jelenthetné. A performansz azonban ékes bizonyítékát szolgáltatja, hogy a kevesebb néha több. Egyrészről a jelenkori információs zajban és tartalomdömpingben feloldódó szubjektumokként sokszor érezhetjük a lelassulás, az elcsendesülés, az ingerek csökkentésének mára talán közhelyszámba menő vágyát.

Ennek mentén a múlt “lassú” technológiái ismét felértékelődhetnek a szemünkben, mivel olyan régi-új tapasztalatokat elevenítenek fel vagy hoznak létre, amelyektől el vagyunk szokva. A techno minimalizmusa lehet menekülés, kiszakadás, meditáció vagy akár éppen az ellenkezője: az érzéki túltelítődés végletekig fokozása. Másrészről a technikai adottságok okozta lehetőségredukció kiemeli az egyéni kreativitás fontosságát és a benne rejlő pontenciálokat. Ami első ránézésre korlátnak tűnik, arról kiderülhet, hogy a képzelőerő és a szabad produktivitás eszköze is lehet. Az egyszerűség és a minimalimzus felértékelődésének lehetünk tanúi, ugyanúgy, ahogy ez megtörtént a 20. század folyamán szinte minden művészeti ágban. A bütykölő hacker kultuszának megidézése, továbbá a technikai korlátoltság révén fellobbanó szabad teremtés dinamikái mind azt a dialektikus mozgást erősítik fel, amelyben a technikai racionalitás és a vitális organikusság egymásba fonódik, és turbulensen tovább gerjesztik egymást.

Véleményem szerint a korai minimalista, indusztriális techno ugyanazt a mozgást hajtja végre a zenében, amit a geometrikus, főleg a hideg absztrakció a festészetben. Az ábrázolás egy idő után teherré vált a művészet számára. Az új jelenségek pedig a minimalizmus és a redukció irányába mutattak. Leásni a műalkotás legmélyére, lebontani a festményt a síkok és formákon túli alapokra, egészen a festék anyagiságáig. Hasonló dinamikát követett a korai techno, csak festék helyett a hang és a zaj létező legelemibb és legbelsőbb magját próbálta meg felkutatni. Azt a pontot, ahol a matéria megszabadulhat minden intellektuális és értelmi lerakódástól, üledéktől, és maradványtól. Ahol nem marad más, csak a tiszta érzéki befogadás és az anyag önmagáért valósága, amikor a műalkotás minden értelmi magyarázatot vagy megragadás-próbálkozást levet magáról. Ez az a pont, ahol minden értelmezésnek és filozófiának le kell mondania törekvéseiről, hiszen azok teljesen hiábavalóak az érzékiség rejtett és csak ritka pillanatokban feltárulkozó igazságával szemben.

Ahogy Adorno említi egy helyen: a filozófia szabadsága azon képességében rejlik, hogy saját szabadságának a hiányát hallatni tudja. De specifikusan a német művész előadása kapcsán felmerülhet bennünk Derrida gondolata az elkülönböződésről (différance). Ebben a témakörben válik igazán érdekessé a technológiai mediatizáltság, hiszen melyik az a csupasz nyelv, amely ennek a gondolatnak a legtisztább megtestesítője, ha nem a számítógépek bináris kódrendszere. A lét és a nem-lét, a 0 és az 1 rendszere, ahol az információ hiánya is információs értékkel bír. Ahol a struktúra legmélyén semmi más nincsen, csak a puszta különbözőség. Idáig ássa magát a korai techno is, ahol már csak egyetlen dolog maradt a zenéből, a hang léte vagy nem-léte. Majd csak ezt követően jelenik meg az időbeli változásból adódó ritmus. Henke előadása is totális absztrakció nulladik fokáról építkezik újra, míg a végére ismét szervesebb hangzásvilágokig érkezik meg. Mindezt úgy, hogy a technológiát, pusztán instrumentális létmódjából kiemelve, az alkotásfolyamat szerves részévé teszi. Éppen úgy, ahogy azt egyik képzőművészeti példaképe, Manfred Mohr, a digitális művészet egyik jeles képviselője tette.

Robert Henke performansza különböző kettősségek között oszcillál. A határsértő mozgások mentén pedig megkérdőjelezi és felülírja ezen dualitásokat. Mesterséges és természetes, élő és élettelen, analóg és digitális, cselekvő ágencia és elszenvedő instrumentum, absztrakt információ és konkrét anyagiság. A számítógépek processzorain keresztül áramló elektronok egyszerre energiától lüktető hanghullámokként borzolják fel testi érzékelésünket. A katódsugaras képernyőn, élénk zöld színben játszó absztrakt vonalak és formák egyszerre végtelenül determinisztikus, mégis kiszámíthatatlan vibrálása pedig hipnotikus erővel szippantja be érzékelésünk maradékát. A techno formanyelvén keresztül az elavultnak számító technológiák az előadásban új értékekkel gazdagodtak. A múlt töredékei elemi erővel válnak ismét jelenidejűvé, hogy szembesítsenek kortárs létállapotainkkal. Ebből adódóan, a virtualitásban és az információs zajban való feloldódással szemben, Henke ritmusai újra éreztették a befogadókkal önnön testük és érzékeik valóságosságát. A letisztult, minimalista hangzás- és látványvilág megrázó, de egyben felszabadító esztétikai tapasztalatban részesíthette még az elektronikus zenétől ízlésben kissé távolabb állókat is.