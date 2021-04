Secondary Archive: egy új platform Közép- és Kelet-Európa nőművészeinek

Még csak néhány napos, de máris komoly figyelmet generált a régió határain túl is egy új, Varsóból útjára indított izgalmas nemzetközi projekt, aminek magyar közreműködői is vannak.

hirdetés

Közép- és Kelet-Európa nőművészei hosszú időn keresztül kétszeresen is hátrányos helyzetben voltak: munkáikat egészen a legutóbbi néhány évig mindenütt lényegesen kisebb figyelem és érdeklődés kísérte, mint férfi pályatársaikét, másfelől egy olyan régióban működtek-működnek, amire a globális művészeti szintéren a big player-ek árnyékában ugyancsak kevés reflektorfény jutott – és jut részben még napjainkban is. Az az új kezdeményezés, ami a napokban lépett ki a nyilvánosság elé, egyrészt meglovagolja a lassan kibontakozó pozitív trendet, másfelől maga is jelentősen hozzájárulhat annak tartósságához, további erősödéséhez: az elmúlt egy év munkájával létrejött és máris bárki számára szabadon hozzáférhető a magát a közép- és kelet-európai nőművészek platformjaként definiáló Secondary Archive.

Zuzana Pustaiová: Faces of Family, 2017, részlet a sorozatból. Forrás: pustaiova.com

A platformot – egy-egy magyarországi, csehországi és szlovákiai partner közreműködésével – a varsói Katarzyna Kozyra Alapítvány hozta létre – utóbbit névadója, a kortárs lengyel képzőművészet egyik legfontosabb alkotója, a számos műfajban dolgozó Katarzyna Kozyra azzal a céllal alapította 2012-ben, hogy támogassa a nők aktív szerepvállalását a kulturális és művészeti életben, nagyobb láthatóságot biztosítson régiónk nőművészeinek és maga is „jelentős társadalmi és művészeti dimenziójú” projekteket indítson útjára.

hirdetés

Katarzyna Kozyra. Fotó: Katarzyna Szumska

A Secondary Archive-ot az artnet hírlevele „a közép-európai nőművészek egyfajta Wikipédiájának” nevezi – valójában azonban ennél többről van szó. Hogy pontosan miről, arról a projektben magyar részről közreműködő Easttopics társalapítóját, Kopeczky Rónát, az acb Galéria művészeti vezetőjét kérdeztük.

artportal: Hogyan vált az Easttopics a Secondary Archive projekt együttműködő partnerévé?

Kopeczky Róna (KR.): 2007-ben, amikor a Ludwig Múzeumban dolgoztam, társkurátora voltam Katarzyna Kozyra ottani kiállításának és azóta is élő kapcsolatban maradtunk. 2019-ben, amikor legújabb videómunkáját mutatta be – ugyancsak a Ludwig Múzeumban –, ismét találkoztunk és ekkor kezdtünk el közösen gondolkodni arról, hogyan tehető láthatóbbá a régióban dolgozó vagy innen származó, különböző nemzedékekhez tartozó nőművészek munkássága. Addigra mi már idehaza Kigyós Fruzsinával létrehoztuk az Easttopics-t, amihez később Nagy Alexandra is csatlakozott; ez a platform is a régió művészeinek láthatóságát igyekszik erősíteni, de nemcsak a nőművészekre fókuszál. Ebben az értelemben tehát az Easttopics merítési bázisa bővebb, mint a Secondary Archive-é, ugyanakkor a korosztályokat tekintve szűkebb, mivel a mi projektünk elsősorban a fiatal művésznemzedék megismertetését szolgálja. De így is volt egy olyan bázisunk, amivel csatlakozni tudtunk Katarzyna elképzeléseihez és így összeállt egy első névsor azokról a művészekről, akiknek a bemutatását fontosnak tartottuk egy létrejövő új nemzetközi adatbázisban. Ez volt az előzménye annak, hogy tavaly tavasszal a varsói alapítvány hivatalosan is megkeresett minket azzal, hogy a Visegrádi Alap pályázatán sikerült támogatást nyerniük egy, a fenti célokat szolgáló projekthez, amiben számítanak az együttműködésünkre. Ekkor kezdődött meg az a bő egy évig tartó munka – rajtunk kívül a prágai MeetFactory és a pozsonyi BJÖRNSONOVA bevonásával –, aminek eddigi eredménye a Secondary Archive „felavatásával” most vált láthatóvá.

Kopeczky Róna. Fotó: Végel Dániel, 2015

Az új archívum neve Secondary Archive. Mi áll a névválasztás hátterében?

KR.: Ez nem volt könnyű menet… Szándékosan választottunk kicsit provokatív, kicsit szubverzív nevet, utalva egyrészt a közép-kelet-európai régió iránt megnyilvánuló figyelem korlátozott voltára – amit nem cáfol, hogy időnként e régióból is sikerül művészeknek globális figyelmet generálniuk munkásságuk iránt. És ugyanígy utalni akartunk a nőművészek hátrányos helyzetére, arra a tényre, hogy a művészettörténet, de a művészet-oktatás is évszázadokon át „férfiak egymás közötti ügye” volt. Ugyanakkor itt jegyezném meg, hogy az archívum nemcsak a „nagyvilágnak” szól, hanem önmagunknak is, hiszen régi tapasztalat, hogy a régió művészei gyakran egymásról is nagyon keveset tudnak, és bár országaik történelmi háttere nagyon hasonló, mai helyzetük meglehetősen különböző.

Fajgerné Dudás Andrea: Türelem rózsát terem, 2014, performance. Fotó: Aknay Csaba. A művész és az acb Galéria jóvoltából

Az archívum most az említett négy országból mintegy 250 művésszel foglalkozik – feltételezem, hogy névsoruk még bővülni fog, mint ahogy nyilván szélesedni fog a „feldolgozott” országok köre is.

KR.: Természetesen. A kör mind a bemutatott művészek, mind az országok vonatkozásában bővülni fog. A „kezdő” listákat az együttműködésbe bevont szervezetek állították össze és ezt saját országaikban számos intézménynek – múzeumoknak, kutatóközpontoknak, kereskedelmi galériáknak, stb, azaz lényegében a kortárs színtér minden fontosabb szereplőjének – megküldték véleményezésre, kiegészítésre. Ezt követően a listákat a rendelkezésre álló személyi és pénzügyi kapacitások függvényében szűkíteni kellett, de ez semmiképp sem „kirostálást” jelentett, pusztán a projekt több fejezetre bontását. Fontos szempont volt a válogatásnál, hogy kellőképp reprezentálja a kortárs művészek három fő nemzedékét, a neoavantgárd generációt, a szcénába még a rendszerváltás előtt vagy épp annak időszakában bekapcsolódókat, illetve azokat, akiknek pályája már 1990 után indult. Figyeltünk a változatosságra a médiumok tekintetében, továbbá arra is, hogy ne maradjanak ki azok a művészek sem, akik külföldön építik pályájukat.

Mivel bizonyára vannak olyan művészek, akiket az archívum látogatói joggal hiányolhatnak, fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem minden felkért művész kívánt az archívumban szerepelni. Ennek többféle oka van – elutasítással nem találkoztunk, de voltak olyanok, akik, mielőtt csatlakoznak, szeretnék látni, hogy néz ki, hogyan működik a szájt; volt, aki jelenleg nem tart ott az életében, hogy kellő hangsúlyt tudjon fektetni a művészeti praxisára; akadt, aki időhiányra hivatkozott – mert, mint mindjárt látni fogjuk, az archívumban szereplő művészektől aktív közreműködést kértünk törzsanyaguk létrehozásában – és volt, aki tartott a „nőművész-státusztól”, félt attól, hogy esetleg egy kifejezetten feminista projekt részévé válik, ezért inkább a kivárás mellett döntött. Egyébként az archívumban szereplők között is vannak, akik statementjükben jelzik, hogy számukra irreleváns a „nőművészben” való gondolkodás.

Tehát az archívum mindenképpen bővülni fog, részben olyanokkal, akik most inkább a kivárást választották, részben azokkal, akikről kapacitás hiányában kellett lemondanunk – és persze majd azokkal is, akik később bukkannak fel a horizonton. A földrajzi bővítés érdekében pedig már meg is kezdődött a munka, elsőként Ukrajna és Belarusz irányába – itt nem nehéz felfedezni a projektet kezdeményező lengyel alapítvány prioritásait –, utána pedig a jelenlegi elképzelések szerint a három balti állam következik majd.

Makai Míra: Lepke I., 2020, kerámia, textil, 80 x 90 cm. A művész jóvoltából

Hogyan állt össze az a tartalom, ami az archívumban az egyes művészekről hozzáférhető?

KR.: Amikor nekiláttunk a munkának, sokat gondolkodtunk azon, miben tudnánk többet nyújtani, mint egy szokásos adatbázis. Arra jutottunk, hogy legfőképp azzal, ha maguk a művészek is megszólalnak – azokban a bizonyos statementekben, amiket épp az előbb említettem. Kiemelten fontos volt számunkra, hogy a nőművészek ne csak „tárgyiasítva”, munkáikon keresztül jelenjenek meg, hanem valóban szót kapjanak, hallathassák hangjukat – és nem is feltétlenül csak saját művészetükről. Ezért összeállítottunk egy kérdéssort, amire válaszolva az alkotók elmondhatják véleményüket – nemcsak a művészetről, hanem sok minden másról, például karrierről, politikáról, (magán)életről, vagy épp kapcsolatukról saját testükkel. Ezek a statementek a művészek és általunk felkért kurátorok, így Zsikla Mónika, Soós Andrea, Magyar Fanni, Balázs Kata, Popovics Viktória együttműködésében jöttek létre és Kigyós Fruzsinával együtt én is részt vettem ebben a munkában.

Az Easttopics csapata: Kigyós Fruzsina, Kopeczky Róna és Nagy Alexandra. Fotó: Balogh Viktória, 2019

Ez akkor nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy az archívumban élő művészek szerepelnek…

KR.: Főként igen, de nem kizárólagosan. Sajnos, a korábban említett első korosztályhoz tartozó művészek közül sokan már nincsenek közöttünk, de lehetőség szerint őket is szeretnénk beemelni az archívumba. Ilyen esetekben más archívumokkal vagy az érintett művészek családjával, örököseivel dolgozunk együtt. Erre nem mindenki nyitott, volt olyan művész, akinek a családja elzárkózott attól, hogy halála után bármilyen új, nem közvetlenül a művész tollából származó tartalom jelenjen meg. De sikerült például egy-egy profilt létrehoznunk Omarának és Szilvitzky Margitnak, amiben hagyatékuk kezelői voltak segítségünkre.

Milyen további tartalmakat kínál az archívum a rövid életrajzokon, a statementeken és a gazdag műtárgyválogatásokon túl?

KR.: Tavaly ősszel a projekt keretében meghirdettünk egy pályázatot fiatal nőművészek, illetve kurátornők számára. A kurátori pályázatra témákat lehetett beadni és országonként egy-egy pályázó kapott ösztöndíjat témája kidolgozásához. Az elkészült tanulmányok képezik az első tartalmakat az archívum „Feed” fejezetében. Magyarországról Popovics Viktória nyert, aki munkájában az anyaság ábrázolását dolgozta fel a projektben résztvevő négy ország kortárs képzőművészetében. (A tanulmány angolul itt olvasható – ap) Természetesen a kapacitások függvényében ezt a fejezetet is bővíteni szeretnénk. A fiatal, 30 évnél nem idősebb művészek számára kiírt pályázat tétje a díj mellett az archívum „nyitókörébe” való bekerülés volt. Ezt a pályázatot nálunk Balázs Nikolett nyerte, de korosztályából néhány további pályázó művész is „felvételt nyert”, köztük Lovász Luca személyében olyan is, aki idén diplomázik a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

Idézet Drozdik Orsolya statementjéből a Secondary Archive weboldalán

Az archívumok, lexikonok gyakori kényes pontja az adatok frissítése, az újonnan felbukkanó szereplők beemelése, ami idő-és költségigényes feladat. Lesz erre kapacitás?

KR.: Reményeink szerint igen, de ehhez az kell, hogy jól szerepeljünk a pályázatokon. Újra pályázunk a Visegrádi Alapnál, és vannak folyamatban egyéb pályázataink is, amik elsősorban a regionális bővítést teszik lehetővé. Az adatok frissítése mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a művészek statementjeit is aktualizáljuk, pontosabban a meglévők mellé bizonyos idő elteltével újakat kérjünk, hogy láthatóvá tegyük az egyes művészek szemléletének, álláspontjának alakulását. Minden statement dátummal szerepel a szájton, így pontosan látható, mikori álláspontot tükröz.

Számítotok-e önkéntes szerzők hozzájárulására is az archívum bővítésében?

KR.: Igen, máris kaptunk megkereséseket, elsősorban javaslatok formájában, hogy kikkel tartanák célszerűnek az archívum bővítését. Örömmel fogadunk tartalmakat is külső forrásokból, amik – a szükséges szakmai kontroll mellett – egy következő fázisban be is kerülhetnek az archívum anyagába.

Idézet Tranker Kata statementjéből a Secondary Archive szájtján

Fontos lenne, hogy erről az archívumról a szakmán belül, de a művészet iránt érdeklődök szélesebb körében is minél többen tudomást szerezzenek. Jut-e idő a tartalomfejlesztés mellett a projekt promóciójára is?

KR.: Kell, hogy jusson. Ez egyelőre a sajtón és a közösségi médián keresztül történik. A szájt csak április 9. óta működik élesben, de azóta máris számos fontos online művészeti folyóirat és hírlevél, köztük az artnet is beszámolt róla. Én magam is már a harmadik interjút adom ebben a témában és a lengyel kollégák nyilván még gyakrabban szerepelnek az archívum kapcsán. De ez természetesen csak az első lépés. Két komoly tervet említenék – az egyik közelebbi, a másik egyelőre még távolabbi –, amik elsősorban a projekt tartalmi gazdagításának, de másodsorban promotálásának eszközei is. A közelebbi elképzelés egy konferencia, a távolabbi egy utazó kiállítás, ami persze olyan hálózati rendszert és logisztikát igényel, amivel ma még nem rendelkezünk. A konferencia online formában viszont viszonylag gyorsan megvalósítható. Nemcsak nagy előadásokat szeretnénk sok hallgatóval, hanem létrehoznánk kisebb munkacsoportokat is, amik a tapasztalatcserét szolgálnák és segítséget nyújthatnának a legkülönbözőbb élethelyzetekben lévő és alkotó nőművészeknek.

Nyitókép: Gáldi Vinkó Andrea: Hairytale and Glittercum (részlet a sorozatból). Forrás: andigv.com