Süveges Rita lett az Esterházy Art Award Közönségdíjasa

Az Esterházy Art Award legutóbbi shortlistjére felkerült művészeknek a Ludwig Múzeumban még március 3-ig látható kiállításán több mint négyezer látogató szavazata alapján dőlt el, ki a közönségdíj nyertese.

Az Esterházy Art Award nyerteseinek személyére már a shortlistre került művészek kiállításának decemberi megnyitóján fény derült; a kiállításról és a nyertesekről itt számoltunk be. A díj legutóbbi kiírásának fontos újdonsága volt, hogy ezúttal először több mint két hónapon keresztül a tárlat látogatói is szavazhattak kedvenc alkotójukra, aki a közönségdíj mellett az Award nyerteseihez hasonlóan meghívást kap a díjazottak április 14-én a kismartoni Esterházy-kastély Fehér-termében a Körséta.Barangolás a nyitott házak között című fesztivál keretében nyíló kiállítására. A látogatók közül igen sokan éltek a szavazás lehetőségével, így több mint négyezer voks összeszámlálása után derült ki, hogy a Szólj bele! Közönségdíjat Süveges Rita nyerte. A díjat az alapító Ottrubay István, az Esterházy Privatstiftung elnöke és Vitus Weh kurátor, az alapítvány művészeti tanácsadója tegnap adta át Süveges Ritának a Ludwig Múzeumban. A díjátadón kiderült az is, hogy a nyertes mellett az Award-dal kitüntetett művészpáros, Kortmann-Járay Katalin és Mendreczky Karina, továbbá Király Gábor, Lőrincz Áron, Bede Kincső, Vékony Dorottya, Pap Gábor és Ember Sári művei nyerték el leginkább a látogatók tetszését.

Ottrubay István, Süveges Rita és Vitus Weh a közönségdíj átadásán. Fotó: Kerekes Zoltán

Süveges Ritáról a díjátadón elhangzott, hogy puha, meleg bársonyokra aprólékosan kidolgozott, a bizonytalan jövő kísérteties belső tereit ábrázoló sci-fi képeket fest. Egyes munkái talán Elon Musk marsi telepeinek fényes felületű belsőépítészeti tervei, míg a Heart of the Machine festmények a techno-infrastruktúra publikus arca mögötti anyagforgalom kaotikus és organikus voltát mutatják be. A lambériára installált paradox bársonyképek ugyanakkor felidézik Jules Verne egykori fényűző utópiáit és a 60-as évek szocializmusát. Ezek a munkák a hiányzó jövőképet ellensúlyozó historizáló jövőkép-paródiák. Visszarepítenek bennünket a modernitás optimizmusába, amikor még tudtunk éberen álmodni.

A díjátadón jelentették be azt is, hogy Vitus Weh kurátor az Esterházy Art Award egyik nyertesét, Horváth Gideont kérte fel az Esterházy-kastély díszlépcsője idei installációjának elkészítésére.

Borítókép: Enteriőr Süveges Rita Infrastructure / Heart of the Machine 02 és Infrastructure / Headquarters című munkáival (2023, olaj, bársony, à 100 x 100 cm) az Esterházy Art Award shortlistjén szereplő művészek kiállításán a Ludwig Múzeumban. Fotó: Kerekes Zoltán