Szabadság és szigorú rend – Vera Molnar művei és kortárs reflexiók a Ludwig Múzeumban

Hosszú, közel 100 éves korig tartó alkotó élet, úttörő művészeti elképzelések; relatív későn érkező, de annál szélesebb körű és egyöntetű szakmai elismerés. Az elmúlt év decemberében Franciaországban elhunyt nagy hatású alkotóra, a magyar származású Vera Molnarra két részből álló reprezentatív kiállítással emlékezik a Ludwig Múzeum.

À la recherche de Vera Molnar – Vera Molnar művei és kortárs reflexiók, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, április 14-ig

A tárlat egyfelől a művész gondolkodásának, alkotó útjának fontos mozzanatait, visszatérő motívumait, vonalstruktúráinak és alakzatainak változásait helyezi fel egy ívre, másfelől egy izgalmas nemzetközi válogatást is bemutat; olyat, ami a művész örökségére reflektál, életműve előtt tiszteleg hasonló elvekből kiinduló művekkel. Vera Molnar ugyanis a valódi avantgárd alkotókra jellemző módon termékenyítő hatással volt (és van) művészek generációira, elsősorban azokra, akiket szintén az úgynevezett generative art foglalkoztat, és műveiket digitális, számítógépes módon, esetenként különféle interfészek közbeiktatásával hozzák létre úgy, hogy az alkotás során nagy mértékben támaszkodnak a generált véletlen szerepére is.

Magyarországi művészeti intézményekben az elmúlt években is lehetett látni átfogó válogatásokat Vera Molnar műveiből, többek között az egri Kepes Intézetben (Leképezések, 2022), a Kiscelli Múzeum- Fővárosi Képtárban (Rendetlenség a rendben, 2019-2020),illetve ez utóbbi kibővített változatát a debreceni MODEM-ben (Machine Imaginaire, 2020), de a Ludwig Múzeum mostani tárlata mégis unikális.

“Most először szembesülünk Vera Molnar életművével magyarországi intézményben úgy, mint egy lezárult élet munkásságával” – mondja a kiállítás egyik kurátora, Máté Zsófia. – “A lezártság mindig megváltoztatja egy kicsit a művekhez való viszonyt. Részben ez teszi egyedivé ezt a kiállítást, illetve a hozzá kapcsolódó különleges nemzetközi csoportos anyag is, ami kitágítja a már lezárt életmű értelmezési lehetőségeit.”

Vera Molnar: Hypertransformation /Diptyque I-II., 1974-1979, vinil, vászon, 147 × 150 cm; © a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria jóvoltából

Ahhoz, hogy a kiállításba ilyen nagy számú, a nemzetközi színtéren is jól ismert művészt ill. művészcsoportot lehessen meghívni, a magyar szervezők számos partnerrel működtek együtt. “Minden egyes darab kölcsönmű a kiállításban” – folytatja Máté Zsófia. – “Nagyban támaszkodtunk a hazai közgyűjteményekre: a Magyar Nemzeti Galériából például többek között egy nagyon szép diptichon került hozzánk a kiállítás idejére, az a piros és fekete nagy méretű munka, ami a legelső teremben látható. A Nemzeti Bank gyűjteményéből is láthatóak itt Vera Molnar-művek, és szerencsére jelentős képek vannak a hazai magángyűjtőknél és galériáknál, pl. a Vintage Galériánál is. Került a kiállításba jó pár darab annak a német műgyűjtőnek, Josef Broich-nak a gyűjteményéből is, aki személyes kapcsolatban volt az alkotóval, és akinek európai, de talán világszinten is a legjelentősebb Vera Molnar kollekció van a birtokában. Josef Broich valójában a 100. születésnapja alkalmából egy tribute kiállítással akarta köszönteni Vera Molnart, aki tudott is erről, de mivel nem érhette meg a szenzációs születésnapot, az egész csoportos kiállítás egy emlékkiállítás-projektté alakult át.”

A tárlat az A la recherche de Vera Molnar címet kapta, ami utalás a művész A la recherche de Paul Klee című sorozatára, amelyben Molnar arra tett kísérletet, hogy saját alkotói módszerei és eszköztára segítségével vizsgáljon meg és írjon újra a pályája során számára is meghatározó művészettörténeti előképeket. Eszünkbe juthat még Marcel Proust regényfolyamának címe is (À la recherche du temps perdu / Az eltűnt idő nyomában), hiszen Molnart is érdekelte a múlt felidézése, de ő azt újraértelmezte a jelen kontextusában és saját eszközeivel.

Kiállítási enteriőr Vera Molnar munkáival, fotó: Rosta József © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Ez az újraértelmezés pedig a geometriai alakzatokban, sorozatokban és variációkban való gondolkodáson nyugodott; ezekre támaszkodva hozta létre változó vastagságú és színű vonalakból, négyzetekből, hálókból, esetenként betűformákból építkező műveit. Sokáig fejben számolt, majd 1968-tól kezdve a számítógépek által használt algoritmusok, a gépek által előállított kompozíciós sorok segítségével dolgozott, így hozva létre szinte végtelen számban variálható struktúráit, grafikai és festménysorozatait. Férjével, a művész-kutató Francois Molnarral – akivel még a budapesti Képzőművészeti Főiskolán találkozott, és akivel együtt távoztak 1947-ben Párizsba –, közösen kezdték el használni az egyik legelső programozási nyelvet, a Fortrant.

A következetes, egyszerre szigorú és játékos módon való képalkotásban Vera Molnar kedvelt eszköze volt az, amit ő “1% rendetlenség”-nek nevezett, azaz a saját maga által felállított (képi) rendszerben kompozíciós elemként felbukkanó véletlen. A “beépített véletlen” gondoskodott az alkotó számára (is) a meglepetésről és újdonságról.

u2p050: Táncba hívni egy árnyékot, 2024 © Broich Digital Art Museum

Vera Molnar ebben, a saját maga által felállított és következetesen végigvitt szigorú rendszerben találta meg a szabadságot. Erről – természetesen a kiállításban szereplő művek mellett – az egyik teremben megtekinthető dokumentumfilm is tanúskodik: az 50 perces kiváló portréfilm (rendező: Horváth László Franciaországban élő magyar dokumentumfilmes) olyan személyes hangvételű és informatív, hogy még az is megértheti (és megszeretheti) ennek az idős korában is élénk, friss, kíváncsi és rendkívül pozitív személyiségű alkotónak a gondolkodásmódját, akihez egyébként a mértani formákban, rendszerekben, algoritmusokban és generatív eszközök használatában fogant művészet (eddig) nem állt közel.

A kiállítás másik felében a Vera Molnar életművére, alkotómódszerére reflektáló újmédia művek láthatóak. A Richard Castelli francia kurátor által jegyzett anyag megjelenése változatos; szerepel benne többek között plotterrajz (Arno Beck: Ne teremts gépet az emberi elme hasonlatosságára), bejárható generatív vizuális és hangzó szobor (u2p050: táncba hívni egy árnyékot), VR élményt nyújtó, interaktív kiterjesztett valóság (Snow Yunxue Fu: A metaverzum visszhangjai), mesterséges intelligencia közbeiktatásával készült “hagyományos” olajfestmény-triptichon (aurèce vettier: Tisztelgés Vera Molnar előtt), kamerákból és monitorokból épített installáció (Mario Klingemann: Trame Temporelle), kinetikus kép (Antoine Schmitt: 100 négyzet együttese), és még számos más, érdekes munka.

Kiállítási enteriőr. Fotó: Rosta József © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Mivel a kiállítás ezen részébe beválogatott alkotók között vannak egészen fiatalok (pl. Samuel Yan), és olyanok is, akik egyszerre indultak Vera Molnarral és csak egy-két évtizeddel fiatalabbak nála (pl. Frieder Nake), mondhatni, hogy ez az anyag tulajdonképpen lefedi a generatív, digitális, számítógépes művészeti alkotói szcéna szinte teljes spektrumát. “Láthatjuk, hogy Vera Molnar művészeti gondolkodása hogyan hatott a pályatársakra, kortársakra és az elkövetkező generációk művészeire” – mondja Máté Zsófia a kiállításnak erről a feléről – “…és hogy mennyire beágyazódott a kortárs művészet történetébe. Ebben az anyagban a jövő perspektívája is benne van.”

Borítókép: Kiállítási enteriőr Vera Molnar munkáival, fotó: Rosta József © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum