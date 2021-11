Százötven éves a Magyar Képzőművészeti Egyetem, nagy eseménysorozat indul a hétvégén

Tematikus kiállítások, konferenciák, közösségi programok az egyetemen és külső helyszíneken: az MKE önmagát mint az oktatás és a kortárs művészet helyét, és mint a kulturális örökség részét is újragondolja a 150 éves jubileumon.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) a 2021/2022-es tanévben ünnepli alapításának 150. évfordulóját, ebből az alkalomból hosszú eseménysorozatot indít, amely szombaton, november 6-án a Modellállítás című kiállítás megnyitójával kezdődik.

A jubileumi évben az MKE egyetemi és külsős helyszíneken, művészeti és virtuális közösségi terekben kiállításokkal, konferenciával, közösségi fotógyűjtéssel, az egyetemi gyűjteményt bemutató reprezentatív albummal, valamint különböző hallgatói projektekkel tematizálja a magyar művészetoktatás 150 évét. Az évfordulóra épülő programok és események három nagy tematikai egységre épülnek: a sorozatban az egyetemet, mint az oktatás helyét, a mindenkori kortárs művészet helyszínét és mint a kulturális örökség részét is vizsgálják.

“Az intézmény alapításkori hivatalos elnevezése – Országos Magyar Mintarajztanoda és Rajztanárképezde – és jogi státusza többször módosult, egy dolog azonban változatlan maradt: 1871 óta a mindenkori hazai kortárs művészetoktatás egyik legmeghatározóbb helye” – áll az egyetemi programsorozatot beharangozó közleményben. Az MKE szerint az évforduló “nemcsak arra kínál lehetőséget, hogy az intézmény művészeti és pedagógiai elképzeléseinek történeti kontextusában áttekintsük az elmúlt 150 év eseményeit, eredményeit, dokumentumait, az értékes művészeti gyűjtemény darabjait, hanem arra is, hogy feltegyük a kérdést, mit tudunk kezdeni ma ezzel az örökséggel, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie jelenleg a felsőfokú művészetoktatásnak, ezen belül is a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek.”



Mindhárom témához (az oktatás helye, a kortárs művészet helyszíne és a kulturális örökség része) egy-egy reprezentatív tematikus kiállítás is készül, ezek közül az első most nyílik az egyetem épületében. A Modellállítás című kiállítás az alakrajz/mintázás tanításának módszertanából kiindulva az emberi test ábrázolását a testtel kapcsolatos különböző társadalmi diskurzusok kontextusában, esettanulmányokon keresztül mutatja be. A 150 éves, jubileumi sorozatnak az egyetem külön weboldalt is szentel, ahol a programokról, történésekről tájékozódni lehet.

