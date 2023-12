Szokatlan módszerrel vált napok alatt ismertté egy német festőnő

Az elmúlt hetek fajsúlyosabb témái után következzék egy könnyedebb, de nem tanulság nélküli történet arról, hogyan rövidítette le egy fiatal művész a múzeumi és az aukciós bemutatkozáshoz vezető, többnyire hosszú utat.

Egy kiállítás bontásakor rendszerint ellenőrzik, megvan-e valamennyi bemutatott műtárgy, s minden múzeumi dolgozó rémálma, ha kiderül, hogy valami hiányzik – azaz minden bizonnyal lába kelt egy óvatlan pillanatban. A valós helyzet ebben a történetben sem egyezett a leltári dokumentumokban foglaltakkal, ám itt nem hiányra, hanem ellenkezőleg, többletre derült fény. A történet helyszíne Németország egyik vezető kiállítási csarnoka, a bonni Bundeskunsthalle. Ennek építését még a 70-es években, azaz Németország megosztottságának idején határozták el, a 80-as években el is kezdték, de mire 1992-ben elkészült, már lezajlott az újraegyesítés, Bonn elvesztette főváros-státuszát és az új intézménynek a vártnál sokkal nehezebb körülmények között kellett kivívnia helyét a nap alatt. Ez végül jól sikerült, számos elemet meg tudtak tartani az eredeti koncepcióból, így azt is, hogy a kiállítások jelentős része a művészetet a társadalmi és gazdasági élet folyamataival való kontextusában kezeli. Ilyen volt a május és október között nyitva tartott Wer wir sind (Kik vagyunk) című kiállítás is, melynek tematikájából sokat elárult az alcím: Fragen an ein Einwanderungsland. Pontatlan lenne ezt Kérdések a bevándorlók országához-ként fordítani, hiszen az „ein” a német címben azt jelzi, hogy Németország nem az egyetlen ebbéli minőségében, másfelől az Einwanderungsland alatt a német szóhasználat szerint olyan ország értendő, ahol a lakosság létszámának növekedésében meghatározó szerepet játszik a bevándorlás. Ez azonban most inkább csak rövid háttér a történethez, annyiban azonban mégis érdekes, hogy főhősünk, a 26 éves kölni Danai Emmanouilidis is bevándorló szülők gyermekeként jött a világra. Most pályakezdő művész, aki legmerészebb álmaiban sem gondolhatott volna arra, hogy egyik munkája idén már az ország egyik vezető műcsarnokának falán fog függeni. Pedig ez történt, igaz, nem a kiállítás teljes időtartama alatt, hanem csak annak utolsó négy hetében és nem is a kurátorok akaratából. Emmanouilidis ugyanis maga vette kézbe a dolgokat és egy szép napon pulóvere alatt becsempészte egy néhány éve született, kis méretű festményét a múzeumba, s annak egy félreeső kiállítótermében egy mindkét oldalán öntapadó ragasztószalaggal villámgyorsan rögzítette a falon.

Danai Emmanouilidis festményével a kölni Van Ham aukciósházban, a Van Ham, Köln jóvoltából

Ezt nemcsak akkor nem vette észre senki, hanem később sem, így a Georgia című női portré egészen a tárlat bezárásáig zavartalanul ott lógott a falon. A „többlet” csak a bontást megelőző leltározás során derült ki. Mivel a szerző a művén kívül semmilyen más információt nem hagyott hátra, a Bundeskunsthalle kénytelen volt a közösségi média segítéségét igénybe venni megtalálásához. Felhívásának néhány napon belül meg is lett az eredménye: Emmanouilidis megjelent az igazgatóságon és közölte, hogy ő a kérdéses mű szerzője. Elmondta, hogy az akcióra a kiállítás tematikája bátorította; azt akarta, hogy a tárlaton markánsabban jelenjen meg azok nézőpontja, akik valamilyen értelemben, például etnikai gyökereiket vagy szexuális orientációjukat tekintve mások. Ebbe a körbe tartozik ő maga is, de nem a szülőföldjén él portréjának modellje, az ausztrál Georgia Polks sem. Emmanouilidis hozzátette azt is, hogy a közvetlen inspirációt Marina Abramović egykori alkotó- és élettársa, a három éve elhunyt Ulay 1976-os, a maga idejében nagy port felvert akciójából merítette. Ulay akkor elemelt egy Spitzweg-festményt a berlini Nemzeti Galériából, autóba ült vele és elment az akkor még kettéosztott német nagyváros rengeteg bevándorlónak otthont adó Kreuzberg kerületébe, és ott felakasztotta a művet egy török család lakásának nappalijában.

Danai Emmanouilidis: Georgia, 2019-20, akril, papír, 20 x 30 cm, a Van Ham, Köln jóvoltából

A Bundeskunsthalle igyekezett jó képet vágni a dologhoz – miközben nyilván belső vizsgálaton igyekeznek kideríteni, hogyan maradhatott hetekig észrevétlen a falon függő ismeretlen kép –, és visszaadta a festményt a szerzőnek, sőt együttműködött vele a kép további sorsának alakításában. Az esetről a német sajtóban számos, az érintett művel illusztrált írás jelent meg, de művészeti folyóiratok a világ számos más országában is ismertté tették a fiatal művész nevét és szokatlan karriert befutott festményét. Akciójával a fiatal művész példátlan publicitást szerzett magának és a történetnek itt még nem is volt vége. Felmerült ugyanis a kérdés, mi legyen a mű sorsa. Emmanouilidis érthető módon ki akarta használni, hogy egy munkája ilyen ismertségre tett szert és ezért azt jótékonysági célra – az Art Asyl nevű, a marginális társadalmi csoportok integrációját a kultúra és a művészet eszközeivel segítő egyesület javára – ajánlotta fel. A festmény értékesítését, november végi kortárs aukciójának anyagába illesztve a tekintélyes kölni Van Ham aukciósház vállalta és bejelentette, hogy saját jutalékát is felajánlja az Art Asyl javára. Az ifjú művész számára ez egy újabb jelentős siker volt, hiszen ilyen előzmények nélkül aligha lett volna esélye arra, hogy bekerüljön az egyik legnagyobb német aukciósházban megméretett alkotók közé. És ezek az előzmények természetesen az árra is jótékony hatással voltak, hiszen tudjuk, hogy egy mű értékét nemcsak kvalitásai befolyásolják, hanem számos egyéb tényező mellett a mögötte lévő sztori, azaz egy hozzá kapcsolható különös, de jól ismert történet is. Erre a legismertebb példa az elmúlt évekből Banksy Lány léggömbbel című festménye, amiért három évvel azt követően, hogy leütésének pillanatában egy titokban működésbe hozott iratmegsemmisítő félig ledarálta egy 2018-s londoni árverésen, tizenötszörös (!) áron kelt el. Emmanouilidis festménye természetesen egy nagyságrendekkel szerényebb ársávban mozgott, de a 2.800 eurós leütési ár – ami a jutalékkal együtt csaknem 3.700 eurót jelent a kedvezményezett egyesületnek – így is jó referenciát jelent a kezdő művész számára.

A múzeumoknak mindenesetre most már nemcsak ellopott, hanem kiállításaikra becsempészett művektől is tartaniuk kell…

Borítókép: Danai Emmanouilidis: Georgia, részlet