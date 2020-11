“Talán túl szigorúak voltunk magunkhoz, de követtük, amit a meggyőződésünk diktált” – Beszélgetés Patrick Urwylerrel

A budapesti galériát, amelyet partnerével hoztak létre, egyelőre bezárták, de a fiatal magyar művészek külföldi megismertetését nem adták föl. Csakhogy ehhez nem ártana egy olyan nagyintézmény sem, amely képes segíteni a folyamatokat.

A Perneczky Géza konceptuális fotóit bemutató új könyv megjelenése alkalmából néhány napja hosszabb interjút közöltünk a művésszel. Most ugyanebből az apropóból a kötet szerkesztőjével, Perneczky stúdiómenedzserével, az itthon a Chimera-Project Gallery alapítójaként ismertté vált Patrick Urwylerrel beszélgettünk – nemcsak az aktualitásokról, hanem arról is, miért hozták létre és miért zárták be budapesti, Klauzál téri galériájukat, illetve milyen formában vitték tovább a tevékenységüket. És arról is, hogyan lehet a gyűjtők számára közelebb hozni a konceptuális művészetet.

artportal: Néhány éve jelentél meg a hazai kortárs művészeti színtéren, ahol gyorsan letetted a névjegyed. Hogyan kerültél berni és berlini művészettörténeti tanulmányaid és első svájci állásaid után Budapestre?

Patrick Urwyler (PU): Részben magánéleti okokból, mivel partnerem, Mittich Boglárka, akivel Berlinben ismerkedtem meg, magyar. Első tapasztalataim a magyar kortárs szcénáról azonban korábbiak; még egyetemi tanulmányaim alatt jártam itt gyakorlaton, majd 2007-2008-ban Eike Berg Videospace Galériájában, illetve a Trafóban is dolgoztam; az előbbiben Eike, az utóbbiban Erőss Nikolett kurátorasszisztenseként. A videóművészet, aminek magyarországi helyzetébe Eikénél láthattam bele, már tanulmányaimnak is egyik súlyponti témája volt; Nikolettnél pedig a társadalomkritikus művészeten volt a hangsúly. Mindkét hely, a Trafó különösen, nemcsak a hazai szcénával foglalkozott, hanem a közép-kelet-európai térség egészével. Ez egybeesett a törekvéseimmel, hiszen engem is a térség egésze érdekelt – az is főként összeurópai kontextusában – és úgy tapasztaltam, hogy az erre való rálátáshoz Budapest kedvező feltételeket kínál. Nem volt tehát számomra ismeretlen a terep, amikor Magyarországra költöztem, ahol – előbb off-space-ként, aztán kereskedelmi galériaként – létrehoztuk a Chimera-Project Galleryt.

Patrick Urwyler (tárlatvezetés közben a Capa Központ 1919-es, Tükrök – Perneczky Géza konceptuális fotográfiája az 1970-es évekből című kiállításán). Fotó ©: Capa Központ

A Chimera-Project nagyon rövid idő alatt tört be a hazai kortárs galériák élvonalába. Mi volt a gyors siker titka – és mi volt aztán az oka annak, hogy a galéria addigi formájában alig néhány évi működés után mégis megszűnt?

PU: A siker titka? Azt hiszem, főleg a kemény munka. A koncepció kialakítása mellett rengeteg energiát fektettünk egy nemzetközi kapcsolati háló kiépítésébe, abba, hogy idővel a regionális és a nemzetközi szcéna részeként kezeljenek minket, meghívást kapjunk fontos rendezvényekre, például V4-es kurátori találkozókra.

Ez a háló aztán jó érvként szolgált mellettünk, amikor számunkra izgalmas művészekkel, köztük fiatalokkal a lehetséges együttműködésről beszélgettünk. Idővel beláttuk azt is, hogy az off-space modell önmagában nem fenntartható, szükség van munkánk kereskedelmi vonulatának kialakítására is. De ezt úgy építettük fel, hogy közben nem mondtunk le az általunk fontosnak tartott pozíciók és olyan fiatal művészek támogatásáról, amik vagy akik nem feltétlenül tartoztak a könnyen eladhatók közé, mint ahogy ragaszkodtunk a kurátori igénnyel rendezett kiállításokhoz is – ez számomra, mint művészettörténész és Boglárka, mint szociológus számára egyaránt fontos volt. Elkezdtünk járni nemzetközi vásárokra is; a cél nem az volt, hogy bejárjuk a világot, hanem az, hogy két-három helyen rendszeresen jelen legyünk. Ez nagyban megdobta az ismertségünket, de nehezen volt finanszírozható – főleg az elmúlt években, amikor számos galéria kényszerült bezárásra. Egyre nehezebb volt egyidejűleg programgalériaként és kereskedelmi galériaként működni – nem tudtunk a kettő között úgy egyensúlyozni, ahogyan azt eredetileg elképzeltük. Ezért vissza kellett térnünk a gyökerekhez; a Chimera-Project továbbra is él és működik, de a galériát bezártuk. Egy kiállítási programban gondolkodunk, állandó helyszín nélkül, főként külföldön.

Továbbra sem adjuk fel azt a fontos célunkat sem, hogy segítsük fiatal művészeknek a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódását. Mindehhez jónevű külföldi partnereket keresünk, akikkel együtt tudunk dolgozni. Ez azért fontos, mert Magyarországon most nem nagyon van olyan intézmény, ami a fiatalabb művészek számára ugródeszkaként szolgálhatna a nemzetközi színtéren való könnyebb megjelenéshez.

Korábban a Műcsarnok például be tudta tölteni ezt a szerepet, ma már nem, ezért még inkább előtérbe kerül a nemzetközi kapcsolatépítés. Példaként említem azt a kiállítást, amit 2018 végén a Kunstverein Kunsthaus Potsdammal rendeztünk Potsdamban, Fridvalszki Márk, Koós Gábor, Borsos Lőrinc és Szabó Eszter műveiből.

Részlet a Chimera-Project Gallery 2017-es Umenie. A szlovák neoavantgárd protagonistái. Stano Filko, Július Koller és Jana Želibská című kiállításáról. Kurátor: Tomas Umrian, fotó Juhász Norbert

Volt szerepe a stratégiaváltásban az állami kultúrpolitikában tapasztalható kedvezőtlen változásoknak?

PU: Ezek a változások a szcéna egészét negatívan befolyásolták és természetesen a mi munkánkat sem tették könnyebbé. Ugyanakkor a – például a nemzetközi vásárokon való részvételhez nyújtott – állami támogatások csökkentése vagy megszűnése minket nem érintett közvetlenül, mert kezdettől fogva a saját lábon állás, a teljes függetlenség hívei voltunk, ezért nem vettünk igénybe állami pénzeket. Más kérdés, hogy ez annak idején versenyhátrányt jelentett számunkra azokkal szemben, akik éltek ezekkel a lehetőségekkel.

El tudod képelni, hogy a körülmények kedvező alakulása esetén visszatértek a kereskedelmi galériás modellhez?

PU: Nem, mivel időközben megtaláltuk azokat a formákat, amikben jobban érvényesíteni tudjuk az elképzeléseinket. Amíg még működött a galéria, tudtuk mi is, hogyan lehetne többet eladni, de ehhez, ha szabad így fogalmaznom, korrumpálni kellett volna a profilunkat, ami nemcsak a művészkört, de például az általunk preferált műfajokat is érintette volna; sokkal határozottabban kellett volna elmennünk például a festmények irányába. Mi viszont szerettünk volna ragaszkodni a konceptuális megközelítéshez, az installatív munkákhoz; ez számunkra még annál is fontosabb alapvetés, mint az, hogy nem fogadunk el pénzt a magyar államtól. Ugyanígy alapelv számunkra, hogy csak kevés művésszel foglalkozunk, de azokkal igazán érdemben. Ha szerződést írunk alá egy művésszel, az ránk is kötelezettséget ró és nem gondolom, hogy ezeket teljesíteni lehet, ha van húsz-harminc művészünk. Talán tíz lehet a maximum, de a gyakorlatban ezt a számot sem értük el. A dilemma, ami előtt álltunk, és ami miatt a modellváltás mellett döntöttünk, az volt, hogy végrehajtjuk-e a portfóliónk elkerülhetetlen diverzifikálását és felvizezzük-e a profilunkat vagy sem – és ez a dilemma újra előjönne, ha vissza akarnánk térni a korábbi modellhez. Lehet, hogy kicsit túl szigorúak voltunk magunkhoz, de követtük azt, amit a meggyőződésünk diktált.

Részlet a Chimera-Project Gallery Interpreter’s Booth című, a prágai Drdova Galleryvel közösen szervezett, Anu Vahtra és Martin Lukač műveit bemutató 2018-as kiállításáról. Kurátor: Piotr Sikora, fotó: Anu Vahtra

Feltételezem, hogy ha ti magatok nem is vagytok már kereskedelmi galéria, ilyenekkel együtt kell működnötök azoknak a művészeknek az érdekében, akikkel dolgoztok.

PU: Ez így van és ehhez jól jön az a nemzetközi kapcsolati háló, amit a beszélgetés elején említettem. A pozsonyi Soda Gallery-vel, illetve annak alapítójával és vezetőjével, Tomas Umriannal például néhány éve az Art Market Budapesten ismerkedtünk meg. Ő azóta velünk együttműködve többször kiállította már Perneczky Gézát, nemcsak Pozsonyban, de például olyan nemzetközi vásárokon is, mint a milánói MIART vagy a bécsi Vienna Contemporary. Másfajta, de ugyancsak eredményes együttműködésünk alakult ki az egyik legjelentősebb amerikai fotógalériával, a Lee Gallery-vel, ami tavaly a fotógalériák nemzetközi szervezete, az AIPAD New York-i showján ugyancsak Perneczky munkáit mutatta be.

De a kapcsolatépítés nemcsak a műpiacon zajlik, hanem az „elméleti oldal”, a kurátorok, valamint a múzeumok felé is. Utóbbi téren – noha ismerem az intézménnyel kapcsolatos ellenérzéseket is – nagyon pozitív tapasztalataim voltak például a budapesti Capa Központtal. Fiatal, nemzetközi orientációjú team-jük van, és fel is tudták tenni már az intézményt a nemzetközi térképre. Itt rendeztük tavaly meg Perneczky konceptuális fotóinak nagy sikerű kiállítását. A partnerkeresést ebben a szférában is folytatjuk, természetesen nemzetközi szinten is.

Hogy látod, nagyobb ma a műbaráti és a műgyűjtői érdeklődés a konceptuális művészet iránt, mint korábban?

PU: Attól tartok, az emberek túlnyomó többsége ma sem tudja, mi fán terem ez a fajta művészet. Ugyanakkor a művészet és a műgyűjtés iránti általános érdeklődés növekszik és az „érintettek” egyre nagyobb része igyekszik háttérismeretekre is szert tenni. Erre mind több tanfolyamon, szemináriumon, workshopon van lehetőség; ezek rendszerint igen látogatottak és sokszor segítenek közelebb kerülni a konceptuális művészethez is. És a mai kortárs konceptuális művészek is gondolnak arra, hogy legyenek tárgyiasult, hazavihető, akár falra akasztható vagy vitrinbe tehető produktumaik, amik segítenek közelebb hozni ezt a fajta művészetet az érdeklődőkhöz. Egyébként pedig a digitalizáció térhódítása is segítségünkre van, hiszen az emberek egyre gyakrabban kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem fizikailag kézzelfogható tárgyakkal van dolguk, hanem olyasmivel, ami az adott pillanatban csak virtuálisan létezik számukra.

Részlet a Kunstverein Kunsthaus Potsdam 2018-as, If you are manipulated, manipulate back! Artistic strategies from Hungary című, Fridvalszki Márk, Koós Gábor, Borsos Lőrinc és Szabó Eszter munkáit bemutató kiállításáról. Kurátor: Patrick Urwyler

Apropó digitalizáció: a honlapodon is látszik, hogy nagyon komoly számítástechnikai ismeretekkel rendelkezel. Gondolom, ebből most, amikor a COVID idején szinte minden áthelyeződik a virtuális térbe, jól tudsz profitálni.

PU: Igen, ennek kétségtelenül vannak előnyei, ugyanakkor semmiképp sem szeretném túlértékelni a digitális megoldások szerepét a mi szakmánkban.

A vásárok és a nagyobb galériák által kialakított, ma szinte varázsszernek tekintett online viewing roomok rendszerint nem is használják ki a digitalizáció minden lehetőségét, többnyire például teljesen statikusak és nem interaktívak. Úgy gondolom, hogy a digitális megoldások elsősorban a prezentációban jelentenek új lehetőségeket és kevésbé közvetlenül az értékesítésben.

Nem véletlen, hogy beszélgetésünkben már eddig is többször felmerült Perneczky Géza neve. Munkád legfontosabb területe jelenleg az, hogy az ő stúdiómenedzsereként dolgozol. Itthon ez nem tartozik a gyakori foglalkozások köré, miközben külföldön sokhelyütt már hosszú hagyománya van.

PU: Igen, a német nyelvű országokban nemritkán jelennek meg olyan álláshirdetések is, amikben stúdiómenedzsert keresnek, pontos munkaköri leírással. Másutt inkább ügynökökkel, menedzserekkel lehet találkozni, ami számomra azért nem szimpatikus elnevezés, mert értelmezése túlzottan kötődik ennek az adott esetben nagyon sokrétű tevékenységnek egyetlen szeletéhez, az értékesítéshez, a kereskedelemhez. A valóságban ez a feladatkör, legalábbis az én esetemben, a művész munkásságának kutatását, kiadványok, katalógusok előkészítését, szerkesztését, kiállítási lehetőségek felkutatását, kiállítások előkészítését – beleértve adott esetben a kurátori közreműködést –, a programok szervezését, az archívum leltározását és gondozását, a sajtómunkát, a honlap kezelését, továbbá a Perneczky Alapítvány létrehozásában való közreműködést is magában foglalja – utóbbiról Géza már beszélt a vele készült interjúdban. Nem véletlen, hogy a hasonló feladatokat ellátók döntő többsége művészettörténészi végzettséggel rendelkezik. Kifejezetten stúdiómenedzseri szakról sehol sem tudok, de a művészettörténészi képzésnek vannak olyan elemei – például a kurátori tanulmányok vagy a muzeológia – amik nagyon hasznosak a stúdiómenedzseri munkához. Szert lehet tenni például jogi ismeretekre is, amik nagyon jól jönnek szerződéskötéskor, vagy az említett alapítvány létrehozásának előkészítése során. Hozzám közel áll ez a tevékenység, amiben sokkal inkább művészettörténészként, kurátorként élhetem ki magam, mint kereskedőként.

Perneczky Géza: String Pictures – Inversion in Red, Violet, Black – C107, 1986, akril, vászon, 125 x 1.000 cm

Perneczky már a „galériás korszakodban” is kiemelten fontos volt számodra, s együttműködésetek az utóbbi években még sokkal szorosabbá vált. Miben látod az ő munkásságának a jelentőségét?

PU: Elsősorban az univerzalitásában. Már az is ritka, hogy valaki művészettörténészként és művészként egyaránt igen releváns életművet hozzon létre, de még ez a két terület együtt sem fedi le azt, amit csinál. Hiszen emellett matematikus, botanikus és ki tudja, mi mindennel foglalkozik még. Életműve mégsem parttalanul szétáradó, és rendkívül erős önreflexió jellemzi. Világos gondolatokat jelenít meg és úgy vizualizálja őket, hogy azok érthetőek, befogadhatóak legyenek. Rendkívül széles körű az érdeklődése – a művészeten kívül is, gondolj csak a már említett matematikára, vagy a zenére – és ennek a sokféleségnek az esszenciáját nagyszerűen építi be – gyakran humorral is fűszerezve – a művészetébe, amin belül a konceptuális fotó, az életmű legismertebb része csak a jéghegy csúcsa. Ezért én sem úgy tekintek rá, mint egy fotóművészre; azon dolgozom, hogy alkotói pályájának többi fejezete, így például a monumentális méretű festmények, az ún. string pictures, a pecsétművek, vagy a rendkívül sajátos művészkönyvek is megkapják az őket megillető figyelmet – kiállítások formájában éppúgy, mint könyvalakban.

Közös munkátok első, a nagyközönség számára is láthatóvá vált eredménye a Capa Centerben általad kurált, a konceptuális fotókat teljeskörűen feldolgozó tavalyi kiállítás, illetve az erre épülő, most megjelenő könyv, A reflexió művészete.

PU: Mindkettő nagyon fontos, mert túl azon, hogy segítik Perneczky munkásságát idehaza is még jobban reflektorfénybe állítani, egyfajta névjegyként megnyithatják az utat további, külföldi bemutatkozások előtt. Ez az oka annak is, hogy a kötet angolul jelenik meg. Itt persze nem szeretnénk megállni és hasonlóképp tervezzük feldolgozni, kronológiai sorrendben haladva, pályájának többi fejezetét is.

Perneczky Géza: Artist’s Books – Vol 46. – Waterfall, 1988, 6 darab 31 x 47 cm-es furnérlemez, 128 cm-es oszlop, 4-4 darab vörös ill. sárga szalag

Hangsúlyozni szeretném, hogy A reflexió művészete nem egy „egyszerű” kiállítási katalógus és nem is egy oeuvre-katalógus, noha a kiállítás Perneczky munkásságának ezt a fejezetét a maga teljességében igyekszik bemutatni. A kötet sok újdonságot tartalmaz még azok számára is, akik látták a kiállítást – bár a külföldi olvasók között nyilván nem ők lesznek többségben. Gondolok itt egyrészt Fehér Dávid kitűnő bevezető esszéjére, aminek címét egyben a könyv címéül is választottam, másrészt Perneczky Hogy van avantgarde, ha nincsen – vagy fordítva című 1983-as, Kölnben szerzői kiadásban megjelent, művészetének megértéséhez kiemelten fontos kétrészes könyvének második kötetére, ami idegen nyelven most ebben a kiadványban válik először hozzáférhetővé. Ugyancsak először jelennek meg a kötetben azok a rövid kommentárok is, amiket Géza a könyvben bemutatott műcsoportokhoz írt, hozzáadva egy újabb, 2020-as reflexiót is a 70-es években született művekhez.

A kötet a neves bécsi Verlag für moderne Kunst gondozásában jelenik meg. Hogyan lesz itthon hozzáférhető?

PU: A legegyszerűbben talán a művész honlapján keresztül, de kapható lesz majd egy-két budapesti galériában is. Emellett a kiadó globális terjesztési rendszerében eljut majd magyarországi könyvesboltokba is.

Az interjú illusztrációit Patryck Urwyler és Perneczky Géza bocsájtotta rendelkezésünkre. A nyitóképen Perneczky Géza: The Art of Reflection, Conceptual Photography 1970–75 című könyvének borítója.