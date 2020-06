Támadások a Varsói Biennále ellen, amelyek valójában a város ellenzéki polgármesterének szólnak

A lengyel jobboldali párt, a Jog és Igazságosság (PiS) keményen beleszállt Varsó polgármesterébe, Rafał Trzaskowskiba, aki indul az elnökválasztáson. A kortárs művészetet használják támadási felületként, a Biennálét "szélsőbalos anarchista-kiképzőnek" nevezve.

Nyilatkozatban védik meg a Varsói Biennálét (Biennale Warszawa) a kortárs művészeti esemény közreműködői, művészek és kurátorok, mert az elmúlt hetekben kemény támadások érték jobboldali platformokról. A program létrehozói visszautasítják azokat a vádakat, amelyekkel a rendezvényt és a közreműködőket illették, és védelmükbe veszik a Varsói Biennálét, mint olyan “kulturális intézményt”, amely, mint írják, “művészi, edukációs és kutatói programokat valósít meg, a közügyekről szóló párbeszéd kiterjesztésén dolgozik, új elképzeléseket honosít meg, az egyenlőség, sokszínűség, társadalmi igazságosság, ökológiai tudatosság elvei alapján, az erőszakot és a diszkriminációt elutasítva.”

A Varsói Biennále, amely egy kisebb központi helyszínnel és sok egyéb, a városban elszórtan, több intézményi partnerrel megvalósuló több hónapos programsorozat, az elmúlt hetekben politikai játszmák kereszttüzébe került. Létrehozása és magyarországi mércével mérve mindenképpen nagyvonalú pénzügyi támogatása erősen kötődik Rafał Trzaskowskihoz, Varsó ellenzéki polgármesteréhez, aki a most zajló lengyel elnökválasztási kampány egyik résztvevője. Trzaskowskit célkeresztbe állította a jobboldal és annak vezető pártja, a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosság (PiS), minden létező kártyát igyekezve kijátszani ellene. Ennek a támadássorozatnak lett egyik csatamezője a kortárs kultúra.

A lengyel elnökválasztáson, amelyet május 10-re terveztek, de a járványhelyzet miatt elhalasztottak, Rafał Trzaskowski annak a Polgári Platformnak (PO) a színeiben indul, amely korábbi jelöltjét, Małgorzata Kidawa-Błońskát váltotta le vele.

Az ellene zajló kampány részeként a jobbodali Życie Warszawy című napilap kezdte a támadásokat azzal, hogy “Trzaskowski szélsőbaloldali anarchista milicistákat támogat a varsói büdzséből”. Ezzel egyébként a lap a PiS képviselőinek, Sebastian Kaletának és Jacek Ozdobának az állításait visszhangozta, akik a baloldali felforgatótevékenység vádját igyekeztek ráragasztani a Biennáléra. Szerintük “3,6 millió zlotyt költ a város az antikapitalistákra és a kiképzésükre”.

Ez a bizonyos kiképzés – mint azt a történteket ismertető cikkében a Gazeta Wyborcza kifejti – a jobboldal szerint a Biennále egyik, részben diszkurzív, részben színházi-performatív eseménye volt, amely a Social School of Anti-Capitalism (Społecznej Szkoły Antykapitalizmu) címet viselte, és a tavaly májusi Lengyel Szociális Fórum (Polskie Forum Społeczne) elnevezésű párbeszéd-sorozatból nőtte ki magát. Ezt a programot szemelték ki a jobboldali képviselők, hogy bemutassák, “utcai harcot, anarchista taktikát” tanít és honosít meg a Biennále, közpénzből. A kampány egy ponton párhuzamot vont az Egyesült Államokban most zajló tüntetéssorozat és a Biennále tevékenysége között, mondván, a Trump által is elítélt Antifa mozgalomról van szó mindkét esetben.

Elsőként a varsói városháza vette védelmébe a Biennálét, mint varsói művészeti eseményt, jelezve, hogy a vádak abszurdak, és azok a programok, amelyeket a PiS támad, pusztán a demokratikus tüntetési gyakorlatokról szóló workshopok voltak.

A Varsói Biennále is közleményben utasította vissza a vádakat, részletesen bemutatva a Biennále misszióját és a Social School of Anti-Capitalism céljait. A Biennále azt a nem könnyű feladatot vállalta magára, hogy igyekszik előítéletesen gondolkodó politikai szereplőkkel is megértetni, miként működnek a kortárs művészet bizonyos gyakorlatai. A programban egyébként 50 különféle civil szervezet munkatársai vettek részt, és fő témái között korunk válságtünetei szerepeltek, a “gazdasági egyenlőtlenségek, a toxikus individualizmus, a elszegényedés, a klímaválság, a reakciós nacionalizmus”. Arról a tavaly novemberi workshopról, amelyet (ez is a vádak között szerepelt) tíz nappal a Lengyel Függetlenség Napja elé szerveztek, a Biennále azt közölte: pusztán az utcai vélemény-nyilvánítás demokratikus formáinak elsajátításáról volt szó, és az erőszak kezeléséről, a támadások elkerüléséről. Merthogy, utal rá a Biennále közleménye, a Függetlenség Napi felvonulásokon rendre erőszakos támadások érnek bizonyos társadalmi csoportokat és civil szervezeteket.

Az artportal megkereste a Varsói Biennále igazgató helyettesét, a színházi világból érkező Bartosz Frąckowiak-ot, aki lapunknak így kommentálta a helyzetet: “Igen, megerősíthetem, egy piszkos kampányba rángattak bele minket, amely az elnöki pozícióért induló Rafał Trzaskowskit, Varsó hivatalban levő polgármesterét célozta. Mi pedig a főváros egyik hivatalosan is bejegyzett kulturális intézménye vagyunk. Az információkat az abszurditásig torzítják el, különösen amikor az erőszak-ellenességünkről, az antifasizmusról, antirasszizmusról van szó, például a jelenlegi, Egyesült Államokbeli események kontextusában, és azzal összefüggően, ahogyan Donald Trump az Antifa-ra tolja a felelősséget.”

Bartosz Frąckowiak az artportal-nak kifejezte reményét, hogy a lejárató kampány nem érinti majd negatívan a Biennále működését és programjait. “Számos támogató nyilatkozatot kaptunk, a szolidaritás sokféle gesztusát, mint amilyen a közreműködők nyilatkozata is. Varsó városa pedig egyértelműen elutasította a fals hírek terjesztését velünk kapcsolatban.”