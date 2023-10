Tervezés a közjó érdekében

Ez már a jelen valósága vagy a vágyott jövő? A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Művészeti és Kreatívipari Kara jóvoltából először látható az Egyesült Államokon kívül a Design for Common Good Network (DCG) 6 kontinens 23 országából 32 projektet bemutató kurátori válogatása október 19-ig az Artus Stúdió terében.

hirdetés

Ez már a jelen valósága vagy a vágyott jövő? A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Művészeti és Kreatívipari Kara jóvoltából először látható az Egyesült Államokon kívül a Design for Common Good Network (DCG) 6 kontinens 23 országából 32 projektet bemutató kurátori válogatása október 19-ig az Artus Stúdió terében.

A DCG egy találkozási pont, amely a közösségi építészet és formatervezés különböző területeit és szakembereit fogja össze. Közös törekvésük, hogy olyan gyakorlatok szülessenek, amelyek által fenntartható, gazdaságos, célszerű és toleráns módon megvalósítható projektek készülnek, az adott társadalmi és természeti környezet igényeinek figyelembevételével. Sok esetben leszakadó régiók és társadalmi csoportok ellátása és kiszolgálása a legfontosabb cél. A budapesti kiállításon a kurátor, Lisa M. Abendroth, a Metropolitan State University of Denver professzora hat témakör szerint válogatott a tervek között: Oktatás, Részvétel, Közösség, Kulturális Örökség, Fenntarthatóság, Városi ellenállóképesség.

hirdetés

Három magyar vonatkozású projekt is helyet kapott a válogatásban. A Hello Wood a METU-val együttműködésben – melyek a Hello Wood oktatási projektjeihez tartoznak – a helyi közösség igényeit felmérve épített installációkat. A taliándörögdi társasági élet középpontjában, a futballpályán egy négy méter hosszú többfunkciós játékasztalt állítottak fel Csocsocsocsó néven. Tolcsván egy szintén több szempontból is használható pavilon készült, mely kertmozi vászonként, vetítőként és külső tanteremként is funkcionál, neve (Tanulni FOX) pedig a településen született hollywoodi filmmogulra, William Foxra utal. Tarcalon ugyancsak a futballpálya a kiemelt közösségi helyszín, lelátója egy fedett építményt kapott, formája és színei a település jelképeit vizualizálják. Az avatóünnepségen a helyi labdarúgók mérkőztek meg a Hello Wood válogatottjával.

A Közösség szekcióban látható a józsefvárosi Déri Miksa utca sétánnyá alakításának megoldása (Rév8): a sétány részleteit közösségi rendezvényeken született ötletek alapján építették meg, a zöldfelületek, burkolatok, utcabútorok a környékbeliek, a Csarnok negyedben élők és dolgozók igényei szerint alakultak.

A harmadik magyar vonatkozású projekt (We All Need a Home – Lakni kell) a Pécsi Tudományegyetem Építész kara és a TÁMASZ alapítvány együttműködésében született: egy akadálymentes közösségi tér növényekkel, padokkal a TÁMASZ Ápolóotthon udvarán, minimális költségvetéssel és újrahasznosított építőanyagok felhasználásával.

A METU szempontjából kiemelten fontos, hogy a projektek tervezésében és megvalósításában hallgatók és oktatók közösen vettek részt, a helyi közösségek bevonása az építészetnek és a formatervezésnek egy olyan demokratikus metódusát valósította meg, amely irányadó a következő építészgenerációk számára. Ez a gyakorlat ma még nem a mindennapok része, de fontos lépés a vágyott jövő felé.