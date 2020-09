Tiéd a kocka! – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Kiállítások, események az utolsó nyári, de sokkal inkább első igazi őszi hétvégére. Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat.

16. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál

A comics-fanatikusokat a COVID helyzet sem tántorítja el, mindennek dacára megrendezik a már szokásos pesti, nemzetközi képregényfesztet. Azt kell mondanunk, az elmúlt tíz év egyik legörvendetesebb történése, legalábbis a vizuális művészetek terén, a képregényműfaj, ezen belül is a (nevezzük így) szerzői képregény hazai megerősödése. Szóval, a comics idehaza sem csak a kommersz vonulatról szól már. A központi helyszín a Dürer Kert, amely még létezik, annak ellenére, hogy a Dürer alter-rockzenei stúdió- és próbaterem komplexumot be kell zárni, az ingatlanfejlesztés istene közbelépett. A kiegészítő helyszín pedig a Retro Puskin, vagyis a Puskin mozi melletti kávéház. Új megjelenések, dedikálás, vásár, börze, workshopok, beszélgetések. Találkozások alkotókkal, konzultációk profikkal, összeborulás gyűjtőkkel. Szigorúan csak másfél méteres távolságban!

Hol?

Dürer Kert, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

Retro Puskin, 1052 Budapest, Semmelweis u. 2.

Mikor?

szeptember 25-27.

Végre tanulhatunk valamit

Igen, írtunk már nagyobb cikket erről a kiállításról, de mégis, újra felhívnánk a figyelmet rá: érdemes kihasználni ezt a pár napot, amíg még nyitva van. Már csak azért is, mert a helyszín, ahol megvalósult, a felújításra váró Kincsem Palota tényleg különleges hely. Ha a galéria white cube, akkor ez itt nagyon nem az. A palota termeiben, szinte színpadias tereiben izgalmasan lépnek interakcióba a művek az architektúrával és valamiképp az idővel is, a falakból áradó múlttal. Nem mellesleg azt is magunk elé képzelhetjük, milyen volna, ha releváns kortárs művészeti helyszín lenne például a Műcsarnok. Hiszen valaha az volt. Effajta műveket, azt a léptéket, ami itt megjelenik, mégiscsak leginkább ott kellene elképzelnünk. De minden rosszban van valami jó is (ez persze nem egészen igaz, de az egyszerűség kedvéért fogadjuk el), és így megismerhettük Budapest egyik titkos gyöngyszemét.

Kik?

Albert Ádám, Ex-artists’ collective, Fischer Judit, Fodor János, Gosztola Kitti, Káldi Katalin, Kaszás Tamás, Kokesch Ádám, Kristóf Gábor, Kristóf Krisztián, Molnár Zsolt, Randomroutines, Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán, Szinyova Gergő, Vécsei Júlia. Kurátori koncepció: Kisterem

Hol?

Kincsem Palota, 1053 Budapest, Reáltanoda u. 12.

Mikor?

szeptember 30-ig

Fotó: Biró Dávid

For the forthcoming epoch of the salamander

Eljött a szalamandra kora. Illetve, ha még nem is érkezett el egészen, hamarosan eljövend. Miféle kor lesz az? Olyasmi mint ez. Rémisztő, gyönyörű, klímakatasztrófás, sírvavigadós, posztfaktuális korszak. “Abban a korszakban ahol a mindennapi áldozathozatal többé már nem tartozik az emberi gyakorlatok általános szövetéhez, a szalamandrának esélye lehet arra, hogy egy új szoláris istenséggé alakuljon…” – szól a művész enigmatikus bevezetője, és ha arra gondolunk, hogy a szalamandrákat hajlamosak vagyunk egy valaha élt, jóval nagyobb, mondhatni óriás őslényfaj kései leszármazottainak tekinteni, akkor már kezd érthetővé válni, hogy földtörténeti korok, évmilliók, kultúrák és kultuszok miként csúsznak itt össze. Az Everybody Needs Art-tól megszokhattuk, hogy nyugtalanító felvetéseket fogalmaz meg és önt kiállítási formába. Ahogy most is. Fontos, hogy a helyszínre csak bejelentkezéssel léphetünk be, itt jelezhetjük, ha van szándék: [email protected]



Ki?

Ulbert Ádám

Hol?

Everybody Needs Art Viewing Space, 1111 Budapest, Budafoki út

Mikor?

november 15-ig

Ádám Ulbert: Untitled – little salamander portrait / 2019, mixed media on paper, A4

A nyitókép a 16. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztiválra megjelenő Transmetropolitan című kiadvány címlapjának részlete.