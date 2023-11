Tihanyi Lajos és Rippl-Rónai József csúcsművei a hazai decemberi árveréseken

Egy nap különbséggel, december 16-án és 17-én tartja téli árverését a Virág Judit Galéria és a Kieselbach Galéria; egy-egy sztártételéről már mindkét ház hírt adott.

A hazai aukciós piacon – a nemzetközitől eltérően – hagyományosan december a legerősebb hónap. A piaci hangulat ugyan itthon is meglehetősen visszafogott, de úgy tűnik, a két legnagyobb aukciósháznak ilyen körülmények között is sikerült olyan tételeket piacra csalogatnia, amelyek – határainkon túl is – nagyon komoly érdeklődést kelthetnek és nagy licitcsatákat ígérnek.

Előbb, december 16-án, a Virág Judit Galéria lép ki a porondra és első előzetes híradásában egy olyan Tihanyi Lajos remekműre hívja fel a figyelmet, mely több mint egy évszázados lappangás után bukkant fel ismét. A Tájkép Margit-híddal című festmény több mint száz évig egy magyar család tulajdonában volt és a monográfiákban is csak utalásszerűen szerepelt. A kép Budapest történetének egyik legdrágább magánpalotáját, Wagner János építész egykori, Gül Baba türbéjét körbeölelő villáját örökíti meg, miközben a Duna és a Margit-híd is tökéletesen látszik a távolban. A Wagner villát 1969-ben bontották le, de Tihanyi a kép festésekor – az első világháború kitörése előtt – még teljes pompájában vetette vásznára a látványt. Mint Kelen Anna hangsúlyozta, a kép értékét növeli, hogy a Tihanyi életműben és általában a magyar klasszikus festészet legmagasabb szintjén is rendkívül ritka a budapesti tematika. Ez a kép Tihanyi tízes évekbeli festészetének szintézise. A művész ekkorra fejlesztette tökélyre a rálátásos perspektívát; a szóban forgó festmény igazi konstruktív expresszionista remekmű.

A most kalapács alá kerülő festménynek létezik egy párdarabja is, mely lappang és csak a festő hagyatékából előkerült fekete-fehér fotóról ismert. Vélhetően a lappangó alkotás lehetett a vázlat, míg a most előkerült festmény a főmű. A kép 80 millió forintos induló árral kerül kalapács alá, ám a licit aligha áll meg itt; Tihanyi életműrekordja, amit a párizsi Point Saint Michelről festett – egyébként ugyancsak két változatban létező – festménye ért el 2017-ben, 220 millió forint, azaz a mostani kezdőár közel háromszorosa.

Tihanyi Lajos: Tájkép Margit-híddal, a Virág Judit Galéria jóvoltából

A Kieselbach Galéria sztártétele a december 17-i árverésen Rippl-Rónai József Kalitkás nő című képének első változata lesz, mely Tihanyi Lajos festményéhez hasonlóan ugyancsak száz évnyi feledés után bukkant fel, igaz, nem most, hanem már 2005-ben, amikor is egy chicagói árverésen – rekordot jelentő, 590.400 dolláros áron, induló árának tízszereséért – egy nyugat-európai gyűjtő birtokába került. Egy 2006-os kiállításon rövid időre a hazai közönség is láthatta a Magyar Nemzeti Galériában, ahol a mű második változata az állandó kiállítás ikonikus darabja, a modern magyar festészet kiemelkedő kvalitású reprezentánsa. A most kalapács alá kerülő, ihletett, személyes, érzékeny ecsetvonásokkal megjelenített első variáns szerencsés esetben hazakerülhet Magyarországra. Mint Kieselbach Tamás hangsúlyozza, a közel két évtizeddel ezelőtti helyzethez, azaz a chicagói árverés időpontjához képest talán megváltozott annyira Magyarország gazdasági állapota, hogy egy ilyen ikonikus remekmű nem tűnik el ismét nyugat-európai magántulajdonosnál vagy egy tőkeerős nemzetközi múzeumóriás kollekciójában, mint történt sok Rippl-Rónai-főművel; talán sikerül itthon tartani egy kvalitásos magángyűjteményben vagy egy nemzeti rangú közgyűjteményben. A rejtélyessége okán a „magyar Mona Lisaként” reklámozott festmény leendő tulajdonosának mindenesetre mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen a festmény a magyar aukciós piac történetének eddigi legmagasabb kikiáltási áráról, 180 millió forintról indul, ami az említett chicagói aukción elért ár és a művész tavaly felállított 300 millió forintos életmű-rekordjának ismeretében még jócskán mozdulhat felfelé.

Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I., 1892, olaj, vászon, 78,5 x 55,5 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

Borítókép: Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I., részlet