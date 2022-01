Tíz cikk 2021-ből, egy olyan évből, aminek jó, hogy vége

Ennél csak jobb jöhet, gondoltuk és reméltük 2020 legvégén, hogy aztán 2021 végén nagyjából megint ugyanazt gondoljuk és reméljük. Cikkek tavalyról, első rész.

hirdetés

hirdetés

“Az ablakon át a csillagok felé repül néha az eszem”

Kicsit könnyedén bánunk a jelzővel: legendás. Tavaly szeptemberben hunyt el Baksa-Soós János – Január Herceg TOVA, képzőművész, zenész, akinek személyét ténylegesen legendák övezték. Rövid, de annál nagyobb hatású működése a hatvanas években a Kex zenekar frontembereként, távozása az országból, egész további élete és munkássága, különcségei, időnkénti felbukkanásai Pesten, különös, szürreális képzettársításokkal teli mondatai, szövegei mind ennek a legendáriumnak lettek a részei. Halála lezárta ezt a legendáriumot. Ebben a cikkünkben a képzőművészeti munkáiról volt szó, mítizálás nélkül.

Január levele, 2007

Tényleg megkerülhetetlen?

A tavalyi év hazai blockbuster kiállítása kétségkívül Gerhard Richter tárlata volt a Magyar Nemzeti Galériában. Megint csak egyfajta legendárium mögé próbáltunk nézni, amikor hazai képzőművészeket kérdeztünk arról, tényleg nagy hatásúnak gondolják-e Richtert, mint ahogy vele kapcsolatban ez rendre előkerült, illetve mit jelent, miben nyilvánul meg ez a hatás, akár a saját munkásságukra vonatkozóan is.



Gerhard Richter: Betty (CR: 425-4 ), 1977, olaj, vászon,30 × 40 cm, Museum Ludwig, Köln (tartós letét magángyűjteményből, 2007), © Gerhard Richter 2021

Felszabadított roma képzőművészet, legalábbis szeptemberig

2021 kevés számú pozitív híreinek egyike volt, hogy a Romsa Parlament hányatott sorsú képzőművészeti gyűjteményének helyzete a megoldás felé halad. Legalábbis időlegesen. A Kőfaragó utcában kapott elhelyezést, és ez, ha megnyugtató megoldást nem is jelentett, de annyit igen, hogy láthatóvá vált a gyűjtemény és legalább lett honnan újrakezdeni a megoldáskeresést. Miközben a 2021-es OFF-Biennále Budapest egyik projektje, a RomaMoMA több különböző irányból azt a kérdést vizsgálta, elképzelhető-e ma, Magyarországon egy roma kortárs művészeti közgyűjtemény, és ha igen, milyen lehetne, mi volna a feladata, ebben a cikkben összefoglaltuk a Roma Parlament gyűjteményének útját a Tavaszmező utcától a Kőfaragóig.

Péli Tamás Születés című pannója a BTM-be érkezik az OFF-Biennále Közösen kihordani című projektjének keretében, 2021 júniusában. Fotó: Keppel Ákos

Előttünk van észak, mi vagyunk a dél

Nem gondolunk bele, miért Havanna-lakótelep a Havanna-lakótelep. Elfelejtettük, hogyan és mikor kerültek hozzánk kubai vendégmunkások, iraki, vietnámi diákok. Mint ahogy abba sem gondolunk bele, hogy mi milyen szerepet játszottunk más kontinenseken, hogy például magyar telepesek milyen kolóniákat alkottak Dél-Amerikában. Abba sem, hogy a harmincas évek hazai szegénységkutatása, szociográfiája milyen – akár öntudatlan – kapcsolódásokat teremt a gyarmati Afrika szegénységképével. Az OFF-Biennále Budapest Transzperiféria Mozgalom című programja pontosan ezeket a kérdéseket, ezeket a kapcsolódásokat vizsgálta, a félperiféria (Kelet-Európa) és a Globális Dél viszonyát. E kérdések kapcsán készült podcastunk, a Potméter egyik epizódja.

Transzperiféria Mozgalom: Globális Kelet-Európa és Globális Dél, kiállítás enteriőr a Fészek Klubban, az OFF-Biennále részeként. Kiállítási installáció: Katarina Šević. Fotó: Vida Szabolcs

“A kulturális intézmények legyenek a változás ügynökei”

Hans Ulrich Obrist a kortárs képzőművészet egyik meghatározó figurája. Kurátor, teoretikus, kritikus, művészettörténész, a londoni Serpentine Galleries művészeti igazgatója, a Power100-as listák felsőházi szereplője – bármit is jelentsen ez. A Ludwig Múzeum a BarabásiLab: Rejtett mintázatok. A hálózati gondolkodás nyelve című kiállításához kapcsolódóan vett részt egy Zoom-beszélgetésben, ezt megelőzően pedig az artportalnak adott interjút. Leginkább a művészet és a művészeti színtér főszereplőinek hatalmáról, a globális szcéna legaktuálisabb problémáiról, és – ami kihagyhatatlan – a pandémia következményeiről kérdeztük.

Hans Ulrich Obrist. Fotó: Nick Turpin, a Serpentine Galleries jóvoltából

A világ vezető múzeumi szakemberei aggódnak a szlovén, magyar és lengyel fejlemények miatt

Ez a cikk tulajdonképpen nem más, mint a CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) nevű szakmai szervezet állásfoglalásának ismertetése, mondhatni kevés a “hozzáadott érték” a részünkről. Dokumentumértéke miatt marad emlékezetes 2021-ből, merthogy egy olyan folyamatra reagál, érzésünk szerint végre releváns módon, amely az egész térségben érezteti hatását, ez pedig a múzeumok, művészeti közintézmények vezetőinek politikailag motivált lecserélése, tekintet nélkül szakmai szempontokra. Ljubljanától Varsóig láthattuk ennek a folyamatnak az állomásait, és sajnos nem is maradtunk ki belőle. Hogy volt-e, lehet-e hatása bármilyen szakmai állásfoglalásnak, az egy másik cikk témája lehetne, mindenestere a CIMAM állásfoglalása elég pontosan leírta a helyzetet.

NIKA SPAN: A project for the Interrupted Histories, Courtesy: artist and Galerija Gregor Podnar, produced by the Moderna galerija, Ljubljana

A világ nagy múzeumainak látogatószáma 77 százalékkal csökkent 2020-ban

Sokat beszéltünk a Covid-helyzet hatásairól a művészeti-kulturális színtéren. Tavaly, az első negyedévet követően összeszedtük a jelentősebb múzeumok adatait és eléggé megdöbbentő számokat kaptunk. És az a bizonyos első negyedév sem nézett ki túl jól. Adatos cikk, kül- és belföldi számokkal.

Ilya and Emilia Kabakov: The Empty Museum (1993). Photo: Sculpture-Center.org

Állam nélküli demokrácia az elfoglalt egyetemen

Még mindig 2020, de persze az SZFE-ügy nem ért véget 2021-ben sem, sőt, tulajdonképpen cezúrát jelent az egész hazai kulturális intézményrendszer rendszerváltás utáni történetében. Igyekeztünk követni a történet általánosabb, a művészeti szabadság helyzetével, a művészeti felsőoktatással kapcsolatos vonatkozásait, és még 2020 novemberében kezdtünk cikket írni az SZFE-helyzetről, hogy a magyarországi kontextust kevésbé ismerő külföldi olvasóknak is bemutassuk – az a cikk Stateless democracy at an occupied university címmel itt olvasható. Aztán az év elején úgy döntöttünk, közöljük a magyar változatot is.

Fotó: SZFE HÖK

Nem volt tér, amely ennyi fényt be tudott volna fogadni

2021 egyik fontos dokumentumfilmje volt Todd Hayes egyszerűen csak The Velvet Underground címmel ellátott munkája. A film a zenekar tevékenységének azt a rétegét tárja fel, amely a rock and roll felszíne alatt van és amely számos ponton érintkezett a korszak képzőművészeti, progresszív zenei és egyéb kulturális mozgásaival. Amely a hatvanas évek New Yorkjában ténylegesen revelatív művészeti projektté avatta az együttest.

John Cale, Sterling Morrison, and Lou Reed in archival photos, courtesy of Apple TV+

“Elcsodálkoztam, amikor vita lett abból, hogy szabad-e ilyet csinálni”

Egy kiállítás, amelyen A4-es, nyomtatott lapokon szövegek szerepeltek. Egy könyv hosszabb-rövidebb egységei, 221 szöveg, ráadásul duplán, egy korábbi és egy újabb fordításban, így vált összehasonlítóvá a két változat. A Korrektúra című kiállításán a Liget Galériában Erhardt Miklós azzal a szöveggel foglalkozott, amely tulajdonképpen végigkísérte elmúlt legalább másfél évtizedét. Amelyet kétszer lefordított, és milliószor újragondolt. Guy Debord A spektákulum társadalma című könyvéről van szó, amelyet a – nevezzük így – fordítás-projekttel tulajdonképpen a hazai gondolkodás horizontján is elhelyezett. Vele beszélgettünk tavaly novemberben a szövegről, Debordról és a szituácionistákról, és saját alkotói pályájáról.

Erhardt Miklós: Korrektúra, Liget Galéria, 2021.09.30.-10.25. Fotó a művész jóvoltából

Nyitókép: Eugster II Belgrade Gallery, 2019. Fotó: Erdei Krisztina

hirdetés