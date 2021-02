Tíz hét múlva startol az újratervezett OFF-Biennále

Tavaly lett volna, de a pandémia miatt idénre halasztották az OFF-Biennále Budapest harmadik kiadását. A tervek szerint április 23-án meg is nyílik - jelentette be az OFF, bár kérdéses, milyen lehet az élő- és az online események aránya a programban.

Tíz hét múlva indul az OFF-Biennále Budapest (OFF) harmadik kiadása, amelynek során öt hét alatt 14, kifejezetten erre az alkalomra készült projekt valósul meg. A biennále címe és a tematikája nem változott a tavalyihoz képest: LEVEGŐT! A tavaly bejelentett projektek azonban némileg módosultak, hiszen az elmúlt egy év gyakorlatilag mindenen rajta hagyta a nyomát, és erre a kortárs művészet is reflektál. A Levegőt! cím azonban nem vesztett érvényességéből: a környezeti katasztrófa és a szabadság tereinek drámai szűkülése, mint elsődleges olvasatok, aktuálisabbak, mint valaha.

Az OFF mostani közleménye kifejti a cím mögötteseit: “„Levegőt!” – szólt József Attila 1935-ös versének felkiáltásszerű (vagy követelésként ható?) címe, és így kiáltottak vele mindazok, akik fojtogatónak érezték a társadalmi-politikai légkört, amely korlátozza az egyéni szabadságjogokat, és elítélték a hatalmat, amely megfigyel, betilt és korlátoz, ahelyett, hogy a szélesebb társadalmi rétegek problémait orvosolná. Ma, amikor a megfigyelés globális méreteket ölt, a társadalmi egyenlőtlenségek nagyobbak mint valaha, mindezekhez új veszély társul: a klímakatasztrófa fenyegető árnyékában a friss levegő egyre kevesebb ember kiváltsága lett.”

A közlemény így fogalmaz: “Amikor József Attila Levegőt! című, 1935-ben írt versét választottuk az OFF-Biennále harmadik kiadásának kiindulópontjául, nem sejtettük, hogy címadásunk milyen új jelentésrétegekkel gazdagodik a 2020-as esztendő folyamán, ahogy azt sem, hogy a globális pandémia miatt egy évvel el kell halasztanunk a biennálét. Az azóta eltelt időben százezrek-milliók szenvedésének voltunk tanúi, akik levegőért kapkodva küzdenek az életükért. Mindeközben az „I can’t breathe / Nem kapok levegőt!” felkiáltás – a brutális rendőri intézkedések közben elhunyt afro-amerikaiak utolsó szavai – a Black Lives Matter mozgalom egyik legfontosabb mottójává vált.

Úgy tűnik, a levegő – és vele együtt a lélegzés – metaforája 2021-ben legalább olyan erős felszólítást jelez, mint a vers születésének pillanatában, a harmincas évek közepén. Mit tehet a kortárs művészet, amikor tudományos tények helyett összeesküvés-elméletek, történelem helyett mítoszok hatják át a közbeszédet, és a kreativitás maga is a politika és a tőke játékszerévé vált? Az OFF-Biennálén szereplő projektek nem csupán rámutatnak a problémákra, hanem a kritikán túlmenően hol utópisztikus, hol játékos, hol nagyon is kézzelfogható javaslatokkal élnek. A Levegőt! cím nem kétségbeesett segélykérés, és nem is csak követelés, hanem felszólítás mindannyiunk számára. Arra utal, hogy a tiszta levegőért, szabadságunk védelméért, képzeletünk felszabadításáért tennünk kell, nagy levegőt véve most kell munkához látnunk. Csak így, közösen tudjuk megőrizni-megteremteni azokat a helyzeteket és helyeket, ahol szabadon lehet lélegezni.”

Museo Aero Solar, 2007- , Prato, Olaszország, 2007, az Aerocene Alapítvány jóvoltából Fotó: Janis Elko, licenc: CC BY-SA 4.0 az Aerocene Alapítvány által

Az idei esményt azért övezi még némi bizonytalanság. Somogyi Hajnalka kurátor, az OFF kezdeményezője így kommentál: “A globális pandémia nyomán kialakult helyzetben nem látjuk még, milyen

formában tudjuk megvalósítani a terveinket. Mindenesetre akár városszerte megrendezett kiállítások és események, akár online tartalmak, akár a kettő kombinációja lesz idén tavasszal az OFF, a legnagyobb öröm mégiscsak az lesz, hogy harmadik alkalommal is megvalósul és ismét alkalmat ad arra, hogy a művészet kimozdítson, felrázzon, kérdezzen, perspektívát nyújtson, közösséget teremtsen és hidat verjen egy élhetőbb jövő felé.”

Az OFF-Biennálét a mögötte álló civil szervezet, az OFF-Biennále Egyesület gondozza és szervezi. Az első biennále, vagyis 2015 óta változatlan az a stratégia, amely szerint az OFF nem pályázik a magyar állami kultúratámogatás forrásaira és nem használja az állam által fenntartott kulturális infrastruktúrát. Az OFF szerény költségvetésből valósul meg, amely főként külföldi alapítványi támogatásokból, valamint hazai magánszemélyek támogatásaiból áll össze. A munkában szűk szervezőcsapat és nagyon sok önkéntes vesz részt. Mint arról az artportal is beszámolt, az OFF tavaly júniusban, több más művészeti szervezettel, szerveződéssel együtt meghívást kapott a világ talán legfontosabb kortárs művészeti eseménye, a documenta 2022-ben esedékes 15. kiadására.

Az OFF első kiadása 2015-ben, a második 2017-ben, Gaudiopolis 2017 címmel valósult meg. A harmadik kiadás a tervek szerint április 23. és május 30. között zajlik majd.

Nyitókép: Állókép Igor és Ivan Buharov Melegvizek országa (2019) című filmjéből / Film still from Land of Warm Waters (2019) by Igor and Ivan Buharov