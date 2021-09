Tüntettek a varsói Ujazdowski előtt a szélsőjobbos művészek bemutatása ellen

Az új igazgató, Piotr Bernatowicz nem egészen azt érti kortárs művészet alatt, mint amit az intézmény korábbi időszakaiban bemutattak.

Péntek este rendőrségi járművek biztosították a varsói Ujazdowski bejáratát. Tüntetők gyűltek össze ugyanis az épületnél, tiltakozva az éppen nyíló új kiállítás ellen – számol be cikkében azt ArtnetNews. A Sztuka Polityczna, vagyis Politikai művészet című kiállításon az intézmény olyan alkotókat is bemutat, akik a szélsőjobbhoz állnak közel, adott esetben hazájukban gyűlölet-bűncselekményekért büntetve is voltak. A kiállítás bevezető szövege arról a szándékról beszél, hogy konfrontálja a jelenlegi “kulturális hegemóniát”, “cancel culture”-t a művészetnek olyan képviselőivel, akik a “megosztott” mező másik oldalán foglalnak helyet, illetve “szabad közbeszédet, humort, szarkazmust, provokációt” emleget.

A kiállításon azonban szerepel olyan alkotó is, a magát street art művésznek nevező svéd Dan Park, akit hazájában letartóztattak, mert Zyklon-B feliratú dobozokat helyezett el egy malmöi zsidó kulturális intézmény előtt. 2014-ben pedig hat hónapot kapott, mert romákra és feketékre nézve sértő posztereket állított ki, nyakuk körül kötéllel ábrázolva őket. Varsóban most egy olyan posztert mutattak be tőle, amely a norvég tömeggyilkost, Anders Behring Breiviket ábrázolja. Park szerepeltetése ellen lengyel zsidó szervezetek és antifasiszta csoportok is tiltakoztak.

Az Ujazdowskiban helyet kapott egy olyan munka is, amelyet a dán Uwe Max Jensen LGBTQ zászlókból állított össze és horogkeresztet formáz. Az egyik legellentmondásosabb munka pedig a dán Kristian von Hornslethé, aki ugandai földműveseknek élő állatokkal fizetett azért, hogy nevüket hivatalosan is Hornsleth-re változtassák. A kiállításon az ő fotóikat mutatta be, amelyeken felmutatják új személyi okmányaikat. Ugyanakkor az ArtnetNews azt is kiemeli, helyet kapott a 30 alkotót felvonultató kiállításon például Tam Hoi Ying Hong-Kong-i képzőművész is, akinek a fotóalapú munkája a Kína uralma alatt álló város emberjogi helyzetére, az ellenzékiek eltüntetésére hívja fel a figyelmet. A kiállítás társkurátora, a norvég Jon Eirik Lundberg az AP hírügynökségnek a véleménynyilvánítás szabadságát hangsúlyozta és azt, hogy a “kisebbségek védelmének legjobb eszköze, ha biztosítjuk a szólásszabadságot”.

Sokak szerint az intézmény 2019-ben kinevezett új vezetője, Piotr Bernatowicz tulajdonképpen csak azt hozta, amire számítani lehetett. 2019-ben a PiS (Jog és Igazságosság) párti vezetésű kulturális minisztérium nem hosszabbította meg az addigi múzeumigazgató, Małgorzata Ludwisiak mandátumát, hanem helyette Bernatowiczot küldte az Ujazdowskiba, amely egyébként a legfontosabb varsói kortárs művészeti centrum. Ahogy arról az artportal beszámolt, széles körű tiltakozás övezte Bernatowicz kinevezését, ugyanis korábbi munkássága során többször keveredett a szélsőjobb közelébe. Kinevezésének híre egyrészt gyökeres fordulatot jelzett az intézmény irányultságában és egyben jelezte a kulturális intézmények megzabolázására irányuló kormányzati törekvéseket is, a lengyel kortárs művészeti színtér pedig tiltakozásba kezdett. Nyílt levelek és nemzetközi petíciók láttak napvilágot, amelyek addigi tevékenysége alapján Bernatowiczot antiszemitizmussal, nőgyűlölettel, homofóbiával és kisebbségek elleni uszítással hozták összefüggésbe. A tiltakozók szerint korábbi munkahelyén, Poznań-ban ilyen tartalmú munkákat állított ki, illetve rádióműsorában platformot kínált az antiszemitizmusnak, mindezt annak nevében, hogy – Bernatowiczot idézve – “egyenlő játékteret biztosítson a marginalizált és kizárt csoportoknak is”.

Tavaly augusztusban az Ujazdowskiban zajlott egy magyar vonatkozású botrány is. Az intézmény meghívta a “nemzeti rockot” képviselő Hungarica együttest, amelynek korábbi énekese egyébként nyíltan nácinak vallotta magát. A tiltakozások hatására akkor Bernatowicz végül is elállt a zenekar felléptetésétől, és egy közleményben elfogadhatatlannak nevezte a neonáci eszméket.

Az ArtnetNews egy neve elhallgatását kérő múzeumi dolgozót is idéz, aki szerint a “véleménynyilvánítás szabadságának álcája alatt és a bizarr módon értelmezett pluralizmus jegyében Bernatowicz olyanokat enged be az intézménybe, akik a neonáci mozgalommal vannak kapcsolatban, miközben megbélyegzett és törölt olyan kiállításokat, amelyek nem egyeznek az ő világnézetével”. Az Ujazdowskiba korábban tervezett és az új igazgató által financiális okokra hivatkozva törölt projektek között volt a belga Miet Warlop kiállítása, illetve az intézmény részvétele egy antifasiszta programban.

Nyitókép: A varsói Ujazdowski épülete. Forrás: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski