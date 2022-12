Újabb életjelek Kijevből

A jelenlegi rendkívüli helyzetben, amikor az ukrán fővárost, Kijevet is rakétatámadások érik, akadozik a víz- és áramszolgáltatás, sokszor nincs fűtés és gondok vannak az áruellátásban, minden kisebb-nagyobb jel, ami a normalitáshoz – vagy inkább normalitás-közeli állapothoz – való visszatérésként értelmezhető, erőt, reményt ad az embereknek.

Augusztusban egyszer már összefoglaltuk azokat a legfontosabb eseményeket, kezdeményezéseket, amelyek jelezték, hogy a kijevi művészeti szcéna nem adja meg magát; az intézmények, amennyire a körülmények engedik, igyekeznek a megszokott módon működni. Pontosabban, székhelyükön próbálnak a megszokott módon működni, miközben külföldön igyekeznek a korábbiaknál lényegesen intenzívebbé tenni jelenlétüket és kapcsolataikat, hogy a világ pontosabb képet kapjon helyzetükről és minél több erőt mozgósítson a támogatásukra.

Ami az otthoni fejleményeket illeti, Kijevben és a harcokban közvetlenül nem vagy kevésbé érintett városokban számos múzeum újra kinyitott, sőt, új kiállításokkal jelentkezett és működik a kortárs kereskedelmi galériák jelentős része is.

Enteriőr a kijevi Voloshin Gallery legutóbbi, Artists know better című kiállításáról. Forrás: Facebook

Nyitva tart például az ország egyik legfontosabb múzeuma, a Mystetskyi Arsenal. Jelenleg többek között egy olyan időszaki tárlat, A föld szíve látható itt, ami az élelmiszerekhez való hozzáférés fegyverként való használatával foglalkozik a kortárs képzőművészet eszközeivel, kontextusban olyan, ma már történelmi drámákkal, mint a több millió ukrán 1932-33-as – elsősorban nem természeti katasztrófa, hanem a sztálini kormányzat tudatos politikája miatti – éhhalálával, a holodomorral és természetesen a jelenleg zajló háború fejleményeivel is. S hogy a múzeum működésének körülményei mennyire nem nevezhetők normálisnak ma sem, azt jól mutatja a honlapján olvasható figyelmeztetés, miszerint a nyitvatartási idők az áramellátás függvényében változhatnak és légiriadó idejére a kiállításokat bezárják.

Az ország legnagyobb kortárs művészeti magánintézménye, az alapító milliárdos ukrán üzletember Victor Pinchuk nevét viselő Pinchuk Art Centre nyári újranyitásáról augusztusban már beszámoltunk; a nyitó nemzetközi kiállításnak létrejöttének ténye mellett az adott megkülönböztetett jelentőséget, hogy arra az antwerpeni kortárs múzeum, az M HKA a flamand kormány támogatásával 40 műtárgyat kölcsönzött. Vélhetően első alkalommal fordult elő, hogy külföldről műtárgyakat szállítottak egy háborús övezetbe, s szolidaritásának demonstrálásától az sem tántorította el a belgiumi múzeumot, hogy a szállítmányra egyetlen társaság sem volt hajlandó biztosítást kötni.

A kijevi The Naked Room standja az idei Vienna Contemporary-n Pavlo Makov munkáival. A Vienna Contemporary jóvoltából

Talán a Pinchuk Art Centre kiállításainál is nagyobb nemzetközi ismertségre tettek szert a 35 év alatti művészek munkájának elismerését szolgáló, a központ által odaítélt díjak, a Future Generation Art Prize és a Pinchuk Art Centre Prize. Mindkét díjat kétévente, egymással felváltva adják át; az előbbire a világból bárhonnan lehet pályázni, az utóbbira csak Ukrajnából. Az ukrán pályázat díjazottja automatikusan felkerül a nemzetközi díj következő évi shortlistjére. Pinchuknak, ahogy a központ működésének egészéhez, úgy a díjakhoz is sikerült igen tekintélyes nemzetközi támogatói, közreműködői kört megnyernie. A díj elnökségének olyan neves tagjai vannak, mint a művészek közül Jeff Koons, Damien Hirst, Andreas Gursky és Takashi Murakami, vagy a múzeumi vezetők közül Glenn D. Lowry, a New York-i MoMA és Richard Armstrong, az ugyancsak New York-i Guggenheim Alapítvány igazgatója. A díjat odaítélő, változó összetételű zsűriben legutóbb többek között Ralph Rugoff, a Hayward Gallery igazgatója, az 58. velencei biennálé kurátora és Eugene Tan, a Szingapúri Nemzeti Galéria igazgatója kaptak helyet. Erre a kiírásra 200 országból 11.700 pályázat érkezett. A 100 ezer dollárral járó fődíjat, melyből 60 ezret a nyertes készpénzben szabad felhasználásra kap, 40 ezret pedig új művek létrehozására fordíthat, a videoinstallációival ismertté vált afgán Aziz Hazara kapta, az egyenként 20 ezer eurós különdíjakat lengyel, portugál és dél-koreai művészeknek ítélték oda.

Alexandra Exter: Csendélet, 1913, kollázs, olaj, vászon, 68 x 53 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, © Exter-Lissim Archives, Párizs

Az ukrán művészeknek adható 2022-es díjra a háborús viszonyok közepette is több mint ezren pályáztak; a shortlistre felkerült 18 művész alkotásainak kiállítása december 7-én nyílt meg a központban; a díjátadóra pedig a tárlat zárásakor, jövő áprilisban kerül majd sor. A győztes 370 ezer ukrán hrivnyát – jelenlegi árfolyamon közel 4 millió forintot – kap, személyéről ugyancsak nemzetközi zsűri dönt, de itt a fődíj és a különdíjak mellett közönségdíjat is kiosztanak. Tanulságos, hogy a 18 művész harmada már külföldi várost adott meg jelenlegi lakhelyeként – volt, aki már korábban külföldre költözött, de az érintettek többsége a háború kitörése óta hagyta el hazáját és jelenlegi lakhelyeként Berlint, Antwerpent, Varsót és Brnot jelölte meg. A tárlat a UNITED címet viseli és kurátorai azt hangsúlyozzák, hogy a művészi alkotó munka a háborús körülmények között nemcsak a traumatikus történelmi tapasztalatokra való reflexió eszköze, hanem erős formája az ellenállásnak is.

Újra működnek a kereskedelmi galériák is, jelenlegi kiállításaik – amennyiben vannak ilyenek – tematikáját többnyire ugyancsak az aktuális helyzet határozza meg. A talán legismertebb kortárs galéria, a Voloshyn Gallery a háború kitörése óta folyamatosan működik és havonta jelentkezik új tárlatokkal. Legutóbbi, A művészek jobban tudják című csoportos kiállításuk mi mással is foglalkozhatott volna, mint a legutóbbi hónapok drámai fejleményeivel. A művek egy része közvetlenül az idén február óta kialakult helyzetre reflektál, míg más munkák korábban, a Krim 2014-ben történt orosz elfoglalása utáni években készültek, de a friss történések fényében más értelmezést kapnak. Az ukrán galériák ma önerőből nem tudnának részt venni külföldi vásárokon, ám számos vásár ma, az Ukrajnával vállalt szolidaritás jegyében, ingyen biztosít helyet számukra, nem egyszer hozzájárulva a részvétel egyéb költségeihez is. A Voloshin Gallery e támogatásnak köszönhetően idén kilenc nemzetközi vásáron is részt tudott venni – többek között a New York-i The Armory Show-n, a Vienna Contemporary-n, legutóbb pedig az Art Basel Miami Beach-csel párhuzamosan rendezett Untitled Art 2022-n is. E sorozatot jövőre is folytatni tudják, előbb, februárban a madridi ARCO-n, majd áprilisban az EXPO Chicago-n lesznek ott. Egy másik vezető kortárs galéria, a The Naked Room most szinte teljes egészében nemzetközi kollaborációkra koncentrál; tervezett, illetve az együttműködések eredményeként lehetővé vált kiállításaikat külföldön rendezik meg. Egyik fiatal művészük, Krystyna Melnik eredetileg a tavasszal Kijevbe tervezett szóló show-jának például ezekben a hetekben a pozsonyi Gandy Gallery ad otthont, míg négy, ugyancsak fiatal ukrán művésznő közös tárlata, a Death and the Maiden – A halál és a lányka jövő január közepéig a bécsi Kunstforum Wien-ben látható. E tárlatnak három kurátora van, az osztrák Bettina M. Busse mellett a The Naked Room két vezetője, Lizaveta German és Maria Lanko.

Anatol Petrytskyi: Mykhailo Semenko portréja, 1929, akvarell, ceruza, toll, papír, 61,5 x 47,5 cm, Ukrajna Nemzeti Képzőművészeti Múzeumának gyűjteményéből

A külföldön rendezett ukrán kiállítások esetében a háborús körülmények miatt komoly kihívást jelent a bemutatásra szánt műtárgyak biztonságos kijuttatása az országból. A kalandos szállítások története két esetben a világsajtót is bejárta: először, amikor a velencei képzőművészeti biennálé ukrán pavilonjába tervezett művész, Pavlo Makov installációjának elemeit kellett, közvetlenül a háború kitörése után, eljuttatni Velencébe, majd pedig néhány hete, mielőtt megnyílt A vihar szeme – Ukrajnai modernizmus 1900–1930 című kiállítás, az ukrán képzőművészet idei legnagyobb szabású bemutatkozása a madridi Museo Nacional Thyssen-Bornemisza-ban. Az utóbbi kiállításra Kijevből kölcsönzött műveket november 15-én, alig néhány órával az ukrán fővárost ért súlyos rakétatámadás előtt indították útnak, s az végül szerencsésen megérkezett rendeltetési helyére. Egyébként szerencsére máshonnan sem érkeztek hírek kiállításra történő szállítás közben megtámadott és megrongált vagy megsemmisített műtárgyakról. Ukrajna számra rendkívül fontosak ezek a kiállítások, mert, mint sokszor hangoztatják, a háború egyúttal kultúrák háborúja is, Oroszország az ukrán kultúra megsemmisítésére törekszik – mint ahogy erre álláspontjuk szerint a szovjet évtizedekben is sok kísérlet történt, amikor számos ukrán művészt, pl. a 10-es-20-as évek avantgárdjának több neves ukrán alkotóját is „kisajátították” Oroszországnak. A kiállítás, melynek kezdeményezője a neves műgyűjtő Francesca Thyssen-Bornemisza, a Museums for Ukraine támogatói hálózat létrehozója volt, széles körű összefogással, többek között az ukrán és a spanyol kulturális minisztérium, valamint a Pinchuk Art Centre segítségével valósult meg.

A madridi tárlatot csakhamar két svájci kiállítás követte, melyeknek műtárgyai szélesebb időhorizontot, lényegében a teljes XVIII-XX. századot ölelik fel. E tárlatok célja, csakúgy, mint a madridi kiállításé, kettős: Ukrajna gazdag kulturális örökségének bemutatása s ugyanakkor ezen örökség fizikai védelme, biztonságának szavatolása is. Jelenleg teljesen nyitott kérdés, hogy a művek a kiállítások április végére tervezett bezárása után visszatérnek-e Ukrajnába. Ha a háborús események addigra nem fejeződnek be, akkor várhatóan Spanyolországban, illetve Svájcban maradnak, mivel az érintett múzeumok szükség esetén vállalják további őrzésüket. A „svájci szállítmány” még nehezebb körülmények között hagyta el Ukrajnát, mint a madridi – két napig szinte folyamatos fegyverropogás közepette voltak úton a műtárgyak –, de végül szerencsésen megérkezett Bázelbe, illetve Genfbe.

Archip Kuindschi: Este, 1885 – 1890, olaj, vászon, 29 x 27,5 cm, a kijevi Nemzeti Galéria gyűjteményéből

A bázeli Kunstmuseum kiállítása az Ukrajnában született címet viseli és három évszázad olyan művészeit mutatja be, akik valamennyien Ukrajnában születtek, de később szülőhazájukat elhagyva többnyire Oroszországban – de esetenként Nyugat-Európában vagy az USÁ-ban – építették fel a karrierjüket, s ma a világ nem ukrán származású oroszként, hanem egyszerűen oroszként tartja őket számon. Egy részük felmenői nem vagy nem csak ukránok voltak, többen közülük zsidó, lengyel, örmény vagy görög gyökerekkel (is) rendelkeznek. A 31 kiállító művész névsorában olyan világszerte ismert neveket is találunk, mint Ilja Repin, Iwan Aiwazowsky vagy Isaac Brodsky. A genfi Musée Rath-ban egy tematikus kiállítás látható; a bemutatott alkotások fő témája az éjszaka, s a tárlat címében – Szürkülettől pirkadatig – nem nehéz felfedezni a reményt, hogy a sötétség nem tarthat soká.

Borítókép: El Lissitzky: Kompozíció, 1918-20, olaj, vászon, 71 x 58 cm, Ukrajna Nemzeti Képzőművészeti Múzeumának gyűjteményéből