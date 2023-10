Újabb jelentős nemzetközi bemutatkozás vár a 60-as – 80-as évek magyar képzőművészetére

Tucatnyinál is több, nagyobbrészt ma is aktív hazai képzőművész szerepel a minneapolisi Walker Art Center novemberben nyíló, a „keleti blokk” országait fókuszba helyező kiállításán.

Néhány évvel ezelőtt egy hosszú sorozatban igyekeztünk hírt adni a kortárs magyar képzőművészek külföldi bemutatkozásairól, melyeknek száma az elmúlt évtizedben robbanásszerűen megnőtt. Sokan kerültek be neves múzeumok állandó gyűjteményeibe és/vagy időszaki kiállításaira, neves galériák mutattak be egyéni vagy csoportos tárlatokon magyar művészeket és a hazai galériák is mind nagyobb számban jutottak el azokra a vezető kortárs művészeti vásárokra, melyeken komoly figyelmet tudtak generálni az általuk képviselt művészek iránt. A sorozatot egy ideje már lezártuk, de alkalmanként továbbra is felhívjuk a figyelmet egy-egy kiemelkedően fontosnak ítélt kiállításra – ezt tesszük most is.

Maurer Dóra: V. május 1-jei felvonulása mesterséges talajon, 1971, farostlemez, papírmasé, porfesték, hidegenyv, fotó, pedotípia, 69 x 88 cm, Magyar Nemzeti Galéria

Miközben ma már a hazai kortárs művészek fiatalabb nemzedékei, így az „ultra-kortársak” is több külföldi bemutatkozási lehetőséghez jutnak, a globális szcéna figyelme továbbra is nagyobbrészt a „klasszikus kortársakra” irányul. Igaz, itt is közeledünk a mához; az 50-es – 60-as évek után ma már inkább – az alábbiakban bemutatandó kiállítás esetében is – a 60-as – 80-as évek vannak az érdeklődés középpontjában. Ez a tárlat, pontosabban tárlat-sorozat több okból is megkülönböztetett figyelmet érdemel. Egyrészt a helyszíne miatt; az USA továbbra is a világ első számú műtárgypiaca, „trendszetter”, s egyben az a piac, amit Magyarországról indulva talán a legnehezebb meghódítani. (Persze, előrelépés e téren is volt; több kortárs művészünk munkái kerültek be a legfontosabb múzeumok, köztük a New York-i Metropolitan Museum és a MoMA gyűjteményébe, vezető galériák rendeztek csoportos kiállításokat a magyar „klasszikus kortársak” műveiből – ezek sorából kiemelkedett a New York-i Elizabeth Dee Gallery 2017-es kiállítása, melyről annak idején itt számoltunk be – és olyan vásárokon jelentek meg magyar galériák, mint a The Armory Show vagy az Art Basel Miami Beach.) A megkülönböztetett figyelem másik oka, hogy a tárlat a 60-as – 80-as évek magyar, a kiállítás címében kísérletinek nevezett progresszív művészetét regionális kontextusban mutatja be. A minneapolisi Walker Art Centerben november 11-én megnyíló, Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s – 1980s című kiállításon 6, akkori formájában több esetben már nem létező országból – Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, NDK, Románia – közel 100 művész munkái szerepelnek, többségükben olyanoké, akiknek egész pályája is alapvetően szülőföldjükhöz kötődik.

Kemény György: Twiggy mint Jeanne d’Arc, 1967, fa, wallkyd, újságpapír és tárgyak, 71,5 x 100 x 1 cm, a Vintage Galéria jóvoltából

A Walker Art Center nemcsak helyszínt ad a bemutatóhoz, hanem az intézmény munkatársai dolgozták ki a tárlat koncepcióját és szervezték meg a kiállítandó anyag további útját is; a több helyszínen történő bemutatás tovább növeli a kiállítás jelentőségét. A Walker Art Center az USA egyik legfontosabb multidiszciplináris kortárs művészeti központja a Minnesota állambeli Minneapolis-ban. Állandó gyűjteményéhez 13 ezer modern és kortárs alkotás tartozik, időszaki tárlatai rendszerint komoly nemzetközi érdeklődést keltenek. Látogatóinak száma meghaladja az évi 700 ezret. Ebben az intézményben 2024. március 10-ig tart nyitva a tárlat, amely 2024. április 17. – szeptember 29. között Arizonában, a Phoenix Art Museumban lesz látható, majd 2024. november 2. – 2025. március 23. között Kanadában, a Vancouver Art Gallery-ben mutatkozik be, azaz mindenütt hosszú ideig, 4-5 hónapig lesz látogatható.

A tárlat bevezető ismertetője felhívja a figyelmet arra, hogy miközben az USÁ-ban nagyjából egy kalap alá veszik az egykori „keleti blokk” országait, a valóságban a társadalmi berendezkedés alapvető azonossága és a földrajzi közelség ellenére is jelentős különbségek voltak közöttük, melyek nagyban meghatározták a művészek lehetőségeit, az állami kontroll, a politika részéről rájuk nehezedő nyomás súlyát is. A tárlat igyekszik bemutatni, hogyan nyertek teret a globális szcéna progresszív törekvéseitől nagyobbrészt elszigetelten alkotó művészek munkásságában a konceptuális és formai újítások, hogyan kerülték meg, utasították el a hivatalosan megszabott normákat, hogyan bújtak ki az ellenőrzés alól, fegyverként gyakran az iróniát, a szatirikus humort vetve be.

Fehér László: Aluljáró I, 1975, farost, akril, 240 x 170 cm, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, Budapest, fotó Bakos Ágnes és Tihanyi Bence

A kiállítás kurátora a varsói születésű, lengyel-ausztrál állampolgár Pavel Pyś, aki 2015 óta dolgozik a művészeti központban, azt megelőzően a leeds-i Henry Moore Institute kurátora volt. Minden bizonnyal származása is szerepet játszott abban, hogy a munkáját segítő konzultánsok között is az amerikaiak mellett több lengyel szakember, így a Muzeum Sztuki Łódź-ban dolgozó Daniel Muzyczuk kortárs főkurátor és a Zacheta National Gallery-ből ismert Joanna Kordjak nevét találjuk. Mindebből következően nem meglepő, hogy a kiállítást kísérő katalógus szerzői között is a lengyelek vannak többségben, de találunk köztük cseh, szlovák, német, horvát és román művészeket és művészettörténészeket is. Magyarokat sajnos nem, de tekintettel arra, hogy a progresszív magyar szcéna a kiállítás tárgyát képező évtizedekben éppen a lengyelországival ápolta a legjobb kapcsolatokat, az ottani szakemberek közül többen is a magyarországi színtér jó ismerői. A kiállított művészek névsorát tanulmányozva mindenesetre nem lehet okunk különösebb panaszra, mégha néhány, az adott időszakban fontos alkotó neve hiányzik is – ám ez így van a többi ország esetében is. A teljes névsor megtalálható a művészeti központ honlapján, ezért csak néhány példát kiragadva a magyar szereplők közül Maurer Dóra, Fehér László, Drozdik Orsi, Ladik Katalin, Szijártó Kálmán és Szombathy Bálint, a régió más országait képviselők közül Geta Bratescu, Natalia LL, Zdenek Sýkora és Stano Filko nevét említjük. E példákból is látszik, hogy a tárlat kurátorai kiemelt figyelmet fordítottak a női alkotókra, de a teljes névsorból az is kitűnik, hogy a kor ikonikus mesterei mellett a kiállítók között nemzetközi szinten eddig kevésbé ismert művészek is szerepelnek. Ugyanígy megkülönböztetett figyelem irányul a két- vagy többtagú művészkollektívákra, alkotóközösségekre és az LGBTQIA+ közösséghez tartozó művészekre is.

Ladik Katalin: Snail Aria, 1979, kollázs papíron, hangfelvétel, 26,5 x 32,5 cm, a művész és az acb Galéria jóvoltából

A kiállítás tematikus fejezetekben vizsgálja a művészet és a politika kapcsolatait, valamint az intézmények társadalomban betöltött szerepét. Bemutatja, hogyan szervezték és élték mindennapi életüket és végezték munkájukat a progresszió mellett elkötelezett művészek a szigorú ideológiai és adminisztratív kontroll mellett, és milyen tanulságok vonhatók le abból, ahogyan a művészet „termelése”, forgalmazása, fogyasztása, a művésztársadalom önszerveződése az amerikaitól radikálisan eltérő társadalmi körülmények között működött.

Érdekességként jegyezzük meg, hogy a múzeum honlapjának a kiállítás nyitónapi programját ismertető oldalát Szombathy Bálintnak a jelen íráshoz is borítóképként felhasznált munkája illusztrálja.

Borítókép: Szombathy Bálint: Lenin Budapesten, 1972, nyilvános performansz dokumentációja, 13 db, à 54,5 x 42,5 cm, a művész és az acb Galéria jóvoltából