Újabb konjunktúra? Két év után először kelt el aukciós tétel 100 millió dollár felett

Igaz, csak jutalékkal együtt, de ezt így is igen kedvező jelnek tekintik a globális árverési piacon.

hirdetés

Egyetlen csúcsárból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a műpiac egészének állapotáról, de mivel a lélektani tényezők szerepe itt igen nagy, az biztos, hogy egy ilyen ár jól jön és serkentően hat úgy a beadói, mint a vásárlói kedvre a piac legfelsőbb, meghatározó szegmensében. 2017-ben még 3, 2018-ban 2, 2019-ben már csak egy festmény ára lépte át a bűvös 100 milliós határt, tavaly viszont, a pandémia évében egyetlen egy sem.

Az idei kilátásokat azonban a járvány elhúzódása ellenére is pozitívan ítélik meg a piaci szereplők, akik most, a Christie’s május 13-i New York-i XX. századi aukcióján újabb érvet kaptak a kezükbe, amikor Pablo Picasso Ablaknál ülő nő (Marie-Thérèse) című festménye közel 20 perces licitcsata után 90 millió dolláros leütési áron, jutalékkal együtt 103,4 millió dollárért került inkognitóját egyelőre őrző, Kaliforniából online licitáló új tulajdonosához. (A XX. századi aukció friss kategória; a közelmúltban az „impresszionista és modern”, illetve a „II. világháború utáni és kortárs” kategóriákat a „XX. századi” és „XXI. századi” kategóriák váltották fel úgy, hogy az 1980 után született alkotások e tekintetben már XXI. századinak minősülnek.)

hirdetés

Marie-Thérèse Walter 1927 és 1935 között volt a festő számtalan festményén és rajzán megörökített modellje és szeretője, s egyik gyermekének anyja. A most aukcionált portré 1932-ben született és mindvégig a művész birtokában maradt. Halála után többször is gazdát cserélt és aukción is kétszer felbukkant már: előbb 1997-ben a Christie’s-nél, majd 2013-ben a Sotheby’s-nél; ez utóbbi alkalommal új tulajdonosa, a mű mostani eladója a 25 milliós becsértékkel szemben 45 millió dollárt fizetett érte. A viszonylag nagy méretű festmény most garantált tételként került kalapács alá; a garancia 55 millió dollárra vonatkozott, így a tényleges ár jelentősen meghaladta a várakozásokat és igen jó hozamot biztosított eddigi tulajdonosának.

A művel a nagyközönség is több alkalommal találkozhatott, kiállították többek között Münchenben, Frankfurtban, Párizsban, New Yorkban, Tokióban, sőt 1984-ben még Melbourne-ben is. Legutóbb 2018-ban Londonban, a Tate Modern tárlatán volt látható.

Pablo Picasso: Ablaknál ülő nő (Marie-Thérèse), 1932, olaj, vászon, 146 x 114 cm, a Christie’s jóvoltából

Picasso továbbra is a nemzetközi aukciós piac első számú sztárja; az Ablaknál ülő nő már az ötödik olyan munkája, ami 100 millió dollár feletti árat ért el; ezzel egyetlen más művész sem büszkélkedhet. Árrekordját 2015 óta az Algíri nők egyik változata tartja 179,4 millió dollárral, ennél többet aukción egyedül Leonardo Salvator Mundijáért adtak. Picasso biztosan vezeti a legnagyobb aukciós forgalmat lebonyolító művészek rangsorát is; tavaly összesen 3.396 (!) munkáját – többségükben természetesen sokszorosított műveket, nyomatokat és kerámiákat – értékesítették, összesen több mint 245 millió dollárért. A korábbi „jobb” években ez az összeg még magasabb volt, 2018-ban például 744 millió, egy évvel később 346 millió dollár volt.

Érdekességként említjük, hogy a hazai aukciós piacon is van egy „lélektani küszöbnek” tekinthető ár és ez ugyancsak 100 millió – csak éppen nem dollárban, hanem forintban, mutatva rögtön a globális piaci és a hazai csúcsárak közötti nagyságrendi különbséget. A trend is hasonlít a nemzetközire: míg 2019-ben négy festmény ára is átlépte ezt a küszöböt, 2020-ban egyetlen egyé sem – legalábbis, ha a statisztikákban nálunk inkább használt, jutalék nélküli, leütési árakat nézzük. És a nemzetközi piachoz hasonlóan nálunk is jó esély van arra, hogy idén újra lesz kilenc számjegyű leütés. Erre az első, igen komoly esély már június 2-án kínálkozik, amikor a Virág Judit Galéria 100 millió forintos kikiáltási áron és 200-260 milliós becsértékkel viszi kalapács alá Rippl-Rónai József Piacsek bácsi a Niklay lányokkal című festményét.