Újabb magyar kortárs mű került neves külföldi múzeumba

A magyar kortárs művészet hasonló sikereiről a közelmúltban többször is beszámolhattunk, ezúttal azonban nem festményről vagy installációról van szó, hanem egy ékszerről.

A Bostoni Szépművészeti Múzeum (MFA Boston) gyűjteményébe került Lőrincz Réka How deep is your love, honey? című ékszeralkotása. A nyaklánc egy hétköznapi plasztik tárgy átértelmezéséből született, melyet a művész gyöngyökkel, gyémánttal és arannyal egészített ki. Az ékszert a New York City Jewelry Week-en a Charon Kransen Arts mutatta be 2019 novemberében. A kiállítást követően egy hazai műgyűjtő, Spengler Katalin megvásárolta az alkotást, és ajándékként felajánlotta azt az MFA Boston gyűjteményének. A múzeum kurátori testületének 2020. februári döntésével az ékszer a tekintélyes múzeum mintegy 20 000 darabot számláló ékszerkollekciójába került.

A kortárs ékszerre szakosodott műkereskedők egyik doyenje, Charon Kransen már évek óta sokat tesz Lőrincz Réka munkásságának megismertetéséért az amerikai ékszerszíntéren. Többször kiállította munkáit a SOFA művészeti és design vásáron Chicagóban és a New York-i Ékszerhéten, az idei év elején pedig a Los Angeles Art Show-n. A galerista közvetítésével Lőrincz Réka a SOFA, illetve a New York-i Ékszerhét meghívottjaként tavaly előadásokon is bemutathatta munkásságát az amerikai érdeklődőknek.

Az MFA Boston – az egyetlen, önálló ékszer-kurátort is foglalkoztató amerikai szépművészeti múzeum – világhírű gyűjteménye mintegy 6000 év ékszerművészetét öleli fel a neolit-kori kínai jadétól az ókori egyiptomi gyöngymunkákon át a múlt század legfontosabb ékszertervezőinek alkotásaiig és magáénak mondhatja a 20. századi stúdióékszerek legátfogóbb gyűjteményét is.

Spengler Katalin hosszabb ideje segíti a hazai kortárs művészek nemzetközi érvényesülését és korábban is több neves magyar alkotó munkáit ajándékozta már vezető külföldi intézményeknek, így például a londoni Victoria and Albert Museum-nak, ahol Vági Flóra ékszertervező brossa az állandó kiállításon kapott helyet.

Lőrincz Réka (1978) több mint másfél évtizede a nemzetközi ékszerművészet aktív szereplője. Kiállíthatott már a világ legjelentősebb szakmai eseményének számító müncheni ékszervásáron és a Charon Kransen Arts (New York) mellett olyan további jelentős galériákkal működik együtt, mint a müncheni Galerie Biró, a rigai Putti Gallery, legújabban pedig a szöuli Gallery O. Tavaly a kortárs ékszer nagymestereivel állított ki az Italo Calvino művei által ihletett Le Stanze Del Possibile című kiállításon a barcelonai Hannah Gallery-ben.

Lőrincz Réka konceptuális munkái többek egyszerű nyakláncoknál, brossoknál – testen viselhető objektek. Az ékszertervezésre, -készítésre gondolatai közvetítésének eszközeként, művészeti médiumként tekint, autonóm alkotásai egy érzékeny nő látleletei, kritikái napjainkról. Jellemző gesztusa, a hétköznapi tárgyak új kontextusba emelése szórakoztató együttműködést jelent számára a konzumkultúrával. A tárgyfetisizmust egyszerre nyomasztónak és inspirálónak is tartja, műveiben gyakran a mindennapjainkba magától értetődő funkcionalitásukkal belesimuló tárgyakat társít gyöngyökkel, arannyal és más értékes anyagokkal.