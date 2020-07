Vásárok veszélyben: levegőben lóg a Frieze London, közben az Art Baselnek James Murdoch dobhat mentőövet

A műkereskedelem csatornái közül a pandémia a vásárokat hozza a legnehezebb helyzetbe. Az Art Basel tőkeinjekcióra szorul és továbbra is jönnek hírek vásárok lemondásáról, halasztásáról is.

hirdetés

Az Art Basel anyavállalata köztudottan nehéz helyzetben van, amin tovább rontott előbb az Art Basel Hong Kong, majd az Art Basel idei kiadásának lemondása és bár a decemberben esedékes Art Basel Miami Beach kapcsán még kitart a szervezők kincstári optimizmusa, e vásár esélyei sem javultak az utóbbi hetekben. Nem elég, hogy Florida az USA leginkább COVID-19-sújtotta államai közé tartozik, ahol a számok még most is napról napra romlanak, de a vásár körzete még Floridán belül is a legveszélyeztetettebb területek közé tartozik.

Nem túl jó ómen, hogy a Miami Beach-i Kongresszusi Központ, a vásár tradicionális színhelye jelenleg kórházként és koronavírus-tesztállomásként működik. Az egészségügyi hatóságok ottani bérleti szerződése egyelőre szeptember 6-ig szól, de szükség esetén meghosszabbítható. A vírushelyzetre tekintettel az Art Basel meghosszabbította a vásárra való jelentkezés határidejét és ismételten megerősítette, hogy amennyiben a pandémia miatt a rendezvényt végül lemondani kényszerülnek, a befizetett részvételi díjakat teljes egészében visszatérítik.

hirdetés

Az Art Basel háza táján ezekben a napokban mégsem ez a legfontosabb hír, hanem az, hogy anyavállalatában, a svájci MCH csoportban új társtulajdonos jelenik meg. A tőkeinjekcióra a cégnek égető szüksége van – a 2019-es éves jelentés 138–180 millió dollárra becsüli a várható idei veszteséget és 150 dolgozót máris elbocsájtottak – és úgy tűnik, a befektetők az utóbbi időszak nehézségei és a rossz idei kilátások ellenére is látnak fantáziát az MCH-ban és annak rendezvényeiben. Vagy legalábbis azok egy részében, mert a potenciális befektetőkkel kapcsolatban rögtön megindult a találgatás is, hogy vajon a cég egésze érdekli őket, vagy az Art Baselt megpróbálják majd kivinni annak égisze alól és önálló vállalkozásként működtetni. A vevőjelöltek között több név is felmerült, de végül minden bizonnyal az amerikai médiamogul Rupert Murdoch, a Fox News főnökének egyik fia, James Murdoch lesz a befutó, aki már maga is komoly tapasztalatokkal rendelkezik a média világában – többek között a 21st Century Fox vezérigazgatója volt.

Murdoch milliói a horizonton

A megállapodást, aminek értelmében Murdoch 80 millió dollárt fektetne a cégbe, az MCH hivatalosan is bejelentette már, egyelőre mégsem kezelhető tényként, mivel azt a többi részvényesnek is jóvá kell hagynia. Erre várhatóan augusztusban kerülhet sor. Az MCH összesen 111 millió dolláros tőkeemelést tervez; az új részvények kibocsájtásakor elővételi joguk van a jelenlegi részvényeseknek és Murdoch ígéretet tett arra, hogy valamennyi el nem kelt részvényt megvásárolja. Ez a jelenlegi részvényesek befektetési kedvétől függően 30-44% közötti részesedést – és igazgatótanácsi helyet – jelenthet számára, azaz akár a cég legnagyobb tulajdonosává is válhat, kiszorítva ebből a pozícióból a jelenleg 33,5%-ot birtokló Bázelt, a kanton-jogú várost. Bázel vélhetően nem kívánja majd újabb részvényvásárlással növelni részesedését. James Murdoch számára nem okoz gondot a 80 millió kipengetése, hiszen bőven jutott neki is abból a 71,3 milliárd dollárból, amit családja tavaly a Disney-től kapott a Century Foxért. Ezt követően alapította meg az ifjabbik Murdoch a Lupa Systems nevű céget, amin keresztül most beszáll az MCH-ba.

Az idősebb Murdoch, Rupert őskonzervatív nézeteiről ismert, a név ezért nem cseng túl jól az inkább liberális túlsúlyú művészeti szcénában, 48 éves fia azonban más nézeteket vall. Korábban Bill és Hillary Clinton több alapítványát támogatta, idén pedig jelentős adománnyal segítette Joe Biden demokrata elnökjelölt választási kampányát. Életrajzában olyan elemek is felfedezhetők, amik azt mutatják, hogy a művészeti színtér eddig sem állt távol tőle: korábban tagja volt a Sotheby’s elnökségének és 2016 óta elnökségi tagja a kortárs képzőművészeti projektek megvalósítását segítő Dia Art Foundation-nek. A művészeti érdeklődéshez a családi háttér is adott volt: apja neves műgyűjtő, mostohaanyja, Wendi Deng pedig a digitális művészeti startup, az Artsy születésénél bábáskodott.

A részvényesek körének küszöbönálló bővülését pozitív fejleménynek minősítette Marc Spiegler, az Art Basel igazgatója is, hangsúlyozva, hogy a tervezett lépések a „belátható jövőre nézve” megszilárdítják a cég működésének pénzügyi alapjait.

Frieze London és FIAC: csak a bizonytalanság biztos

Miközben az Art Basel egyelőre nem engedi el az idei Miami Beach-i vásárt, az őszi vásárok megrendezhetőségét illetően egyre nagyobb a pesszimizmus. Lemondtak már több kisebb eseményt és a legfrissebb hírek szerint áldozatul esik a COVID-19-nek az egyik legnagyobb és legfontosabb őszi vásár, a Frieze október 8-11. közötti londoni kiadása is, illetve az ezzel egyidejűleg tervezett, ugyancsak londoni Frieze Masters is. Ez a 2003-ban indult vásár sem járt sokkal jobban, mint az Art Basel; idei kiadásai közül csak a tavaly indult Los Angeles-it tudták megtartani még februárban, a májusi New Yorkban már elmaradt, s most törölték a londoniakat is. A vásár szervezői a COVID-19 helyzet általános bizonytalanságai mellett az utazási korlátozásokat említették konkrét okként, amik máris akadályozzák az előkészületeket és lehetetlenné teszik az eredményes megrendezést. Az elmaradó „élő vásárt” a már-már általános gyakorlattá vált módon a Frieze is a vásár eredetileg tervezett időpontjában működő online wieving roommal fogja helyettesíteni – már amennyire lehet.

London után most Párizsra szegeződnek a tekintetek. Az idei év jó és rossz tapasztalatai alapján ugyanis kiderült, hogy egy nagyobb vásárt legkésőbb negyed évvel a megrendezés előtt lehet úgy lemondani, hogy a rendezők és a résztvevők veszteségei még elfogadható határok között maradjanak. S ha ez igaz, a párizsi FIAC rendezőinek egy hetük maradt a döntésre.

Nyitókép: Cool Composition by Woody de Othello at Art Basel Miami Beach, 2019. Photo: Courtesy of Jessica Silverman / Galeriemagazine.com