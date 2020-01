Velencei Biennále: megvan az új elnök

A 81. évében járó Paolo Baratta visszavonul a Velencei Biennále elnöki posztjáról. A filmproducer Roberto Cicutto személyében utódja is olasz lesz. Elmondjuk, ki ő.

A velencei biennálét sokan a kétévente felváltva megrendezésre kerülő képzőművészeti és építészeti biennálékkal azonosítják, valójában azonban a biennálé által felölelt művészeti ágak skálája sokkal szélesebb. Ide tartozik például a 77. kiadásánál tartó Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, a filmszakma egyik legrangosabb seregszemléje, továbbá a14. alkalommal megrendezendő nemzetközi kortárs táncfesztivál, a 48. kiadására váró nemzetközi színházi fesztivál és a nemzetközi kortárs zenei fesztivál is, ami idén szeptember-októberben már 64. alkalommal várja az érdeklődőket.

A biennálékat rendező szervezetet négytagú elnökség és az annak felügyelete alatt dolgozó vezérigazgató irányítja, s bár ők a művészeti kérdésekbe közvetlenül nem szólnak bele, az egyes biennálék művészeti vezetőinek kinevezésével mégis fontos befolyással vannak azok tartalmára is. Baratta, aki végzettségét tekintve közgazdász és a múlt század kilencvenes éveiben több olasz kormánynak is volt tagja, két menetben, előbb 1998 és 2001 között, majd 2008-tól napjainkig töltötte be a biennálé elnöki funkcióját; egyik utolsó ténykedése ebben a minőségében a jövő évi képzőművészeti biennálé művészeti vezetőjéről hozott döntés bejelentése volt.

Utóda a 72 éves Roberto Cicutto lesz, akinek pályája szorosan kötődik a biennálékon képviselt művészeti ágak egyikéhez, nevezetesen a filmhez. Cicutto jól ismeri a várost, hiszen ott született és az érettségiig ott is tanult, a filmbizniszbe azonban már Rómában vágott bele. Különböző produkciós cégeket alapított és vezetett, mígnem 2009-ben kinevezték az állami Istituto Luce-Cinecittà elnökének, ehhez az intézményhez tartoznak a híres római Cinecittà-filmstúdiók. Cicutto, akinek kinevezését Dario Franceschini kulturális miniszter jelentette be, tagja volt az Európai Filmakadémia elnökségének is. Új minőségében a filmes területhez kötődik egyik első feladata, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál új igazgatójának megtalálása is.

Mindeközben már megjelentek az első hírek a jövő évi képzőművészeti biennálé nemzeti pavilonjaiban szereplő művészekről is. Előbb a Kanadai Nemzeti Galéria jelentette be, hogy az országot az elsősorban fotóival és videóival ismertté vált, az utóbbi években színházi területen is aktív multidiszciplináris művész, Stan Douglas fogja képviselni, majd Párizsból vált ismertté, hogy Franciaország egy jelenleg Londonban élő, algériai származású nőművészt, Zineb Sedirát jelölt, aki szintén elsősorban fotókat és videóinstallációkat készít; főbb témái Algéria gyarmati múltja, a gender-kérdések, a migráció és a nyelv. A legfrissebb hír pedig arról szól, hogy egy nemzetközi összetételű zsűri a marokkói származású, Svájcban élő Latifa Echakhch személyében kiválasztotta Svájc képviselőjét is a jövő évi biennálén. Echakhch gyakran minimalista munkái többnyire a migráció, az elidegenedés problémakörével foglalkoznak; a velencei pavilonba egy olyan installációt tervez Alexandrea Babel zeneszerző közreműködésével, amiben a vizuális elemek mellett fontos szerepet kapnak a hangok is.

A nyitóképen BiennaleCollegeDanza táncosainak előadása látható. Forrása a La Biennale di Venezia Facebook oldala.