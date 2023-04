Világszerte nőtt tavaly a múzeumlátogatók száma, de még mindig jelentősen elmarad a pandémia előtti szinttől

Az egyes országok, sőt országokon belül az egyes múzeumok között sokszor elég jelentősek a különbségek.

A The Art Newspaper a napokban hozta nyilvánosságra a tavaly legtöbb látogatót fogadó múzeumok TOP 100-as listáját. A trendek megállapításához igazából csak az összesített számokat lehet felhasználni, hiszen az egyes intézmények teljesítményét sokszor egyszeri fejlemények, intézkedések, események is jelentősen befolyásolták, így ezek számai önmagukban akár félrevezetők is lehetnek. Ha például egy múzeum néhány hónapon keresztül felújítás miatt zárva tartott vagy épp új épületszárnnyal bővült, az adatok máris összehasonlíthatatlanná válnak, s könnyen zavarba hozhatják a TOP-lista olvasóit, ha a rangsor készítői nem jelzik az ilyen egyszeri befolyásoló tényezőket.

A listán szereplő 100 múzeum összesített számai azonban bizonyosan nem vezetnek félre: együttesen 141 millió látogatójuk duplája az egy évvel korábbinak és csaknem háromszorosa a 2020 évinek – ugyanakkor még mindig jelentősen elmarad a pandémia előtti utolsó év, 2019 230 milliós rekordszámától.

Ilyen kevesen ritkán akarják látni a Mona Lisát a párizsi Louvre-ban © Musée Louvre 2019 /Antoine Mongodin

Az egyes múzeumok számai eltérhetnek az általános trendektől, például annak függvényében, mennyire jelentős a látogatók között a külföldiek – és ezen belül a más kontinensről érkezők – aránya, milyen szigorúak voltak a pandémia alatti korlátozó intézkedések és milyen tempóban oldották fel ezeket, milyen gyorsan tértek vissza a korábbi nyitvatartási időkhöz, stb. Az átlagosnál lényegesen jobb teljesítmények mögött általában kétféle „recept” rejtőzik: a feltűnő látogatószám-növekedést elért múzeumok többsége vagy egészen kiugró blockbuster-kiállításokkal, vagy új, illetve jelentősen bővített épületben fogadta látogatóit. Az elsőre jó példa a párizsi Fondation Louis Vuitton kiállítása a Morozov Gyűjtemény napjainkban jobbára Moszkvában és Szentpéterváron őrzött kincseiből, mely 1,2 millió látogatót vonzott – ismerve a nemzetközi helyzetben azóta végbement negatív változásokat, hasonló tárlatokra belátható időn belül aligha számíthatunk. De ilyen „top-blockbuster” volt a National Gallery of Denmark Matisse kiállítása, a The Red Studio is, ami ottani viszonylatban kiemelkedő számú, közel félmillió látogatót vonzott. Joggal említi a The Art Newspaper az ilyen tárlatokkal előrukkoló és ezáltal a rangsorban tekintélyes helyen szereplő intézmények között a budapesti Szépművészeti Múzeumot is, mely tavalyi blockbustereinek sorával – köztük a fennállásának második legtöbb látogatóját vonzó Bosch-tárlatával – 746 ezer látogatót könyvelhetett el, amivel az egyik legnagyobb, közel három és félszeres növekedést érte el az előző évhez képest. (A hazai múzeum csak egyszer, 2007-ben könyvelhetett el több látogatót; az akkori 864 ezres nézőszám jelentős részben a múzeum eddigi legtöbb látogatót vonzó kiállításának, a Van Gogh show-nak volt köszönhető.) A 76. helyre rangsorolt Szépművészeti neve mellett még egy érdekes szám áll; a múzeum nemcsak 2021-hez képest tudott jelentősen több látogatót felmutatni – ez szinte mindegyik intézményről elmondható a 100-as listán – hanem a pandémia előtti utolsó évhez, 2019-hez képest is; ebben az összehasonlításban a növekedés 47%-os. A rangsor külföldi olvasóit bizonyára meglepi majd ez a szám, mi azonban tudjuk, hogy 2019 a múzeum részleges újranyitásának éve volt, így a 47% korántsem számít csodának. (Hasonló okból tudott 2019-es teljesítményén 10%-ot javítani a New York-i MoMA is; ez a múzeum ugyanis átalakítás miatt 2019-ben négy hónapon keresztül zárva tartott.)

A Morozov Gyűjtemény kiállítása a párizsi Fondation Louis Vuitton-ban 1,2 millió látogatót vonzott. Enteriőr a kiállításról © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

A kiugró teljesítmény mögötti másik gyakori ok, mint említettük, az új, nagyobb épületbe való költözés, vagy legalábbis a kiállítótér jelentős bővülése volt. A listát tanulmányozva például úgy tűnik, hogy egy vadonatúj intézménynek, az oslói Nasjonalmuseetnek 794 ezer látogatójával „első nekifutásra” sikerült elfoglalnia a lista 71. helyét, valójában azonban a hatalmas és pompás új múzeumépület egy csak jogi-adminisztratív értelemben új intézménynek ad otthont, mely különböző helyszíneken korábban is működött intézmények összevonásával jött létre – így már jobban érthető a nagy ugrás. Ám még így sem ez a múzeum a leglátogatottabb Norvégiában: 851 ezer látogatójával megelőzi a Munchmuseet, mely ugyancsak új épületével tudta 2021-hez képest több, mint megháromszorozni a múzeumot felkeresők számát. Ugyanígy a bővítésnek, az időközben Pritzker-díjjal kitüntetett David Chipperfield által tervezett új épületnek köszönhető nagyrészt a zürichi Kunsthaus komoly előrelépése: 555 ezres látogatószámuk kétszer több volt, mint a 2019. évi.

A Munchmuseet új épülete Oslóban, fotó: Einar Aslaksen, a Munchmuseet jóvoltából

Néhány, a TOP 100-as listán rendszerint jó néhány intézménnyel szereplő országban egészen speciális körülmények is befolyásolták a számokat. Kínában például a pandémia elleni, példátlanul szigorú intézkedések, melyek miatt a kényszerszünet az átlagosnál lényegesen tovább tartott, vagy Oroszországban, ahol az országnak az Ukrajna ellen indított háború miatti elszigetelődése okán a külföldi turisták száma drasztikusan visszaesett – más kérdés, hogy az ottani múzeumokban a külföldi látogatók aránya eddig is kisebb volt, mint az USÁ-ban vagy a nagyobb európai múzeumokban. (A kínai negatív trend alól azért egy kivétel van: a Hong Kongban 2021 novemberében megnyílt, majd 2022 első négy hónapjában a pandémia miatt nagyrészt zárva tartott M+ az év hátralévő részében több mint 2 millió látogatót könyvelhetett el, ami a 18. helyhez volt elég.)

A világ 76. leglátogatottabb múzeuma 2022-ben: a budapesti Szépművészeti Múzeum. Forrás: Wikimedia Commons

A 2022-es listára végül legalább 600 ezer látogatóval lehetett felkerülni; az egymilliós küszöböt 54 múzeumnak sikerült átlépnie. Az élcsoportban lényeges változások nem történtek; a képzeletbeli dobogó legfelső fokára 7,72 millió látogatóval ezúttal is a Louvre állhatott fel; ez a szám 173%-kal magasabb az előző évinél és 20%-kal alacsonyabb, mint 2019-ben; mindkét szám átlagosnak mondható. S bár volt már év, amikor a Louvre-ban 10 milliónál is többen jártak, a múzeum vezetése most jelentette be, hogy a jövőben „a nagyobb látogatói élmény biztosítása érdekében” korlátozni kívánják a naponta kiadott jegyek számát. A tervezett kontingensbe a tavalyi 7,7 millió még beleférne, a rekordot tartó 10 millió viszont már nem. (Aki már tolongott a Mona Lisa előtt, amit aztán nem is tudott alaposan megnézni, minden bizonnyal egyetért ezzel az intézkedéssel.) Franciaország az egyetlen, amelyik három intézménnyel is képviselteti magát a TOP 10-ben; a Musée d’Orsay a 6. 3,27 millió látogatóval, a Centre Pompidou pedig a 9. kerek 3 millióval. A nagy olasz múzeumok közül egy sem került be a TOP 10-be, ott van viszont, rögtön a 2. helyen a Vatikáni Múzeumok 5,08 millió látogatóval, azaz az éllovas Louvre-tól jelentősen leszakadva. A 3-4. helyet két londoni múzeum, a British Museum és a Tate Modern foglalja el (4,09 ill. 3,88 millió fő), mindkettejük esetében az elmaradás a 2019-es csúcsévtől nagyobb az átlagosnál, de ez általában is igaz a londoni, sőt a brit múzeumokra – azokra a kisebb intézményekre is, melyek nem függenek a nemzetközi turizmustól. Egyelőre a The Art Newspaper sem talált egyértelmű magyarázatot arra, miért nehezebb az átlagosnál a britek „visszaszoktatása” a múzeumokba.

A leglátogatottabb Európán kívüli múzeum címét nem egy amerikai intézmény, hanem a szöuli National Museum of Korea viseli (3,41 millió fő), köszönhetően annak, hogy ők nemcsak a tavalyi évhez, hanem – ha csak 2%-kal is, de – 2019-hez képest is több ember programjába kerültek be. Ebben a nemzetközi turizmusnak való alacsonyabb kitettségük éppúgy szerepet játszhatott, mint az a tény, hogy a Frieze tavaly először bontott zászlót a dél-koreai fővárosban. Amerika két legnagyobb múzeumát a 7-8. helyen találjuk – de nem abban a sorrendben, amit korábban megszoktunk: a washingtoni National Gallery of Art-nak először sikerült – ha csak hajszálnyival is, de – megelőznie a nagy rivális New York-i Metropolitan Museumot. (Igaz, ebben az is szerepet játszhatott, hogy a Met most a korábbitól eltérő módszerrel állapítja meg a látogatószámot.) Előbbi intézményben 3,25 millióan, utóbbiban 3,2 millióan jártak. És végül, bár a lista élbolyában szereplő intézmények közül a legnagyobb mértékben maradt el a csúcsévektől, sikerült a 10. helyre bekerülnie a legnagyobb orosz múzeumnak, a szentpétervári Ermitázsnak, ahol tavaly 2,8 millióan fordultak meg.

A National Museum of Korea, a leglátogatottabb múzeum Európán kívül, fotó: Ian Muttoo, forrás: flickr.com

Közép-Európát a TOP 100-ban összesen négyen képviselik: három bécsi intézmény és a budapesti Szépművészeti Múzeum. A Kunsthistorisches Museum a 36. (1,34 millió fő), a Felső Belvedere a 62. (879 ezer fő), míg az Albertina a 77. – éppen a Szépművészeti Múzeum mögött (743 ezer fő).

2023-ra az elemzés a pozitív trend folytatódását várja – feltéve persze, hogy a világban nem lesznek újabb drámai fejlemények –, az azonban így sem biztos, hogy már az idén sikerül újból elérni a 2019-es szintet.

Borítókép: Látogatók a New York-i Metropolitan Museumban, fotó: TomasEE, forrás: Wikimedia Commons