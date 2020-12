Villámvezetés #4: A kenyér kőből van. Ember Sári és Kállay Eszter kiállítása

"Leásunk a földkéreg aljáig". Kerámia, kő, textil, szöveg. Egy írónő és egy női képzőművész munkái egymás mellett, egymást értelmezve. Beszélgetés A kenyér kőből van című kiállításról.

Molnár Ani Galéria

2020.11.28.-12.12.

Az artportal sorozatát, a Villámvezetést a tavaszi COVID-időszakban kezdtük el, azért, hogy a tárlatvezetések élményét idézzük meg. Akkor minden zárva volt. Most nincs minden zárva, elvileg a galériák sem, de mégis kevesen járnak most kiállítást nézni. Olyan kiállításokra invitálunk, amelyek a járványhelyzet miatt éppen nem látogathatók, vagy ha látogathatók is, olyan, mintha zárva volnának.

Ember Sári képzőművész és Kállay Eszter költő-író közös kiállításán tárgyak és szövegek szerepelnek egymás mellett. Nem egymás illusztrációiról van szó, szerencsére. Egymás értelmezéseiről, illetve meghosszabbításairól már inkább. Ember Sári munkáit amúgy is egyfajta enigmatikusság jellemzi, az anyaghasználat, a kő, a kerámia, a márvány, illetve a korábbi kiállításairól is jól ismert motívumok, az arc, a fej, mintha valamiféle leletek volnának, “a földkéreg aljáról”, de nem a múltból, hanem a jövőből. Ez a kiállítás a testről beszél, illetve ahogyan a szövegek körülírják: a testről és a testre vetülő tekintetről. Generációk, leginkább női generációk egymásutánja, öregedés és öröklés, összefonódás, testtapasztalat, test és étel, család, munka, társadalmi elvárások, szégyen és szépség. Ezek a fogalmak zömmel előkerülnek abban a beszélgetésben is, amelyet Gadó Flóra folytatott Ember Sárival és Kállay Eszterrel.

Kiállításenteriőr a Molnár Ani Galériában

Kállay Eszter verse

Pad olvasáshoz. Kiállításenteriőr a Molnár Ani Galériában

Tojás vízzel és tükröződő fejjel, kerámia, 31 x 23,5 x 22 cm

Kiállításenteriőr a Molnár Ani Galériában

Kis tál (grafit), 2020, kerámia, 7 x 10 x 9 cm

Kállay Eszter verse

Fekvő alak kőből, 2020 márvány, vas, 135,5 x 65 x 160 cm

Kállay Eszter verse

Fekvő alak kőből, 2020 márvány, vas, 135,5 x 65 x 160 cm (részlet)

Kiállításenteriőr A kenyér kőből van című kiállításon

Alak virággal sárgában, 2020, növényi anyagokkal festett selyem. Textilfestés: Szakács Nikoletta, 150 x 100 cm

Kis fekete váza fejekkel, 2020, kerámia, 17 x 15 x 15 cm





Két alak tűzzel, 2020 kerámia, 17 x 13 x 0,5 cm

A fotókat Ember Sári készítette és a művészek, illetve a Molnár Ani Galéria jóvoltából közöljük őket.