Visszaadná a templomoknak egykori festményeiket az Uffizi igazgatója

A világhírű firenzei múzeum német főnöke sokszor áll elő „unortodox” ötletekkel. A mostani is garantáltan nagy vitákat fog generálni.

Az 52 éves Eike Schmidt ma a világ egyik legismertebb múzeumigazgatója, aki döntéseivel és kezdeményezéseivel szinte folyamatosan fenn tudja tartani az érdeklődést személye és munkája iránt. A hasonló rangú múzeumi vezetők között még mindig fiatalnak számít, de máris páratlan karriert mondhat magáénak, igaz, álláspontja gyakran vált ki heves vitákat és lépéseit időnként komoly kritika kíséri. A tények azonban legtöbbször őt igazolják. Már egészen fiatalon olyan intézmények tartottak igényt szolgálataira – többnyire kurátori és középvezetői funkciókban – mint a washingtoni National Gallery of Art, a Los Angeles-i Getty Museum, a Sotheby’s, majd a Minneapolis Institute of Art. Igazán mégis akkor került reflektorfénybe, amikor 2015-ben először hirdettek nemzetközi pályázatot nagy olaszországi múzeumok igazgatói posztjának betöltésére és neki rögtön a legfontosabbat sikerült elnyernie: a firenzei Uffizi igazgatója lett.

Kinevezése a szorosan összezáró olasz szakmai körökben érthetően nem váltott ki osztatlan lelkesedést, azt pedig egyenesen megdöbbenéssel fogadták, hogy jóval mandátumának lejárta előtt kiderült: pályázott a bécsi Kunsthistorisches Museum igazgatói posztjára, amit aztán el is nyert. Azzal vádolták, az Uffizi csak ugródeszkának kellett neki, amit hevesen tagadott és azzal védekezett, hogy az Olaszországban időközben hatalomra került jobboldali nacionalista kormány programjában nem látott garanciát sem a múzeumok autonómiájának megőrzésére, sem arra, hogy a külföldi múzeumigazgatók funkciójukban maradhatnak. Utána viszont az osztrák kormánynál verte ki a biztosítékot azzal, hogy tervezett bécsi hivatalba lépése előtt alig egy hónappal, tavaly októberben bejelentette, mégsem költözik a császárvárosba, hanem marad az Uffizi élén. Döntését megint csak a nagypolitikával, az olasz választások eredményeként megalakult új olasz kormány múzeumbarát politikájával magyarázta. Az Uffiziben időközben komoly eredményeket tudott felmutatni, nemcsak a múzeum állandó kiállításának már régebben időszerűvé vált megújításával, hanem például a látogatói rend átalakításával, a már-már elviselhetetlen tömegroham jó kezelésével is. Néhány látványos és eredményes fellépése is segített a személye iránti olaszországi bizalom visszaszerzésében; így például neki is komoly szerepe volt abban, hogy Németország visszaszolgáltatta Jan van Huysum 2 millió euróra becsült virágcsendéletét a múzeumnak. Az Uffizi gyűjteményéhez tartozó festményt a náci csapatok hurcolták el egy Firenze melletti faluból, ahová a múzeum biztonsági okokból menekítette. (A kép az utóbbi évtizedekben német magántulajdonban volt, visszaadását a német állam és a tulajdonos család közötti megállapodás előzte meg, aminek részletei nem kerültek nyilvánosságra.) Olaszországban azt is többnyire jó néven vették Schmidttől – igaz, a politika egy része és a szakma eltérő okokból – amikor kezdetben belpolitikai hátszéllel, majd az új kormány idején inkább némi nyomás ellenére is határozottan elutasította a múzeum birtokában lévő három Leonardo-festmény kölcsönadását a Louvre nagy blockbuster tárlatára, amiért persze Franciaországban igencsak megorroltak rá. A legújabb kölcsönadási történetben viszont házon belül generált konfliktust, ugyanis Raffaello X. Leó pápáról festett portréját elengedte Rómába, a nagy itáliai mesternek szentelt, néhány napja újra látható giga-show-ra a Scuderie del Quirinale-ban. Az ügylet elleni tiltakozásul a múzeum tudományos tanácsának mind a négy tagja lemondott, mondván, a festmény szerepel azoknak a műveknek a listáján, amik műtárgyvédelmi okokból nem hagyhatják el az Uffizit. Ebben az ügyben a kultuszminisztérium védte meg Schmidtet azzal, hogy ez a tilalom csak külföldi kölcsönzésekre vonatkozik és az igazgatónak amúgy is joga van indokolt esetben kivételt engedélyezni a szabály alól.

Schmidt legújabb, a szaksajtót néhány napja bejárt javaslata ugyancsak műtárgyak mozgásával kapcsolatos és megítélésében az azóta eltelt néhány napban a szakma és az érintettek máris két táborra szakadtak. Ez aligha meglepő, hiszen a javaslat arra vonatkozik, hogy bizonyos, a múzeum tulajdonában lévő műtárgyak a jövőben másutt legyenek láthatóak.

A múzeumi kollekciók változásait a legtöbben ma is egyirányú utcaként, azaz kizárólag gyarapodásként, az állomány bővüléseként képzelik el, s amikor valami mégis kikerül onnan – aminek restitúciós igények elfogadásától kezdve a forrásteremtő célú értékesítésig sokféle oka lehet – az mindig vitákat generál.

Schmidt javaslata ezúttal azokra a műtárgyakra vonatkozik, amelyek korábban egyházi megrendelésre, egyházi intézményekben, templomokban történő elhelyezésre készültek, s elkészültük után hosszú időn keresztül valóban ezekben voltak láthatók. Annak, hogy később múzeumokba kerültek, megintcsak többféle oka lehet; Olaszországban elsősorban a második világháború végét követő időszakban volt gyakorlat templomi műtárgyak, főként értékes oltárképek közgyűjteményekben való elhelyezése, ami mögött egyértelműen műtárgyvédelmi megfontolások álltak. Az érintett műtárgyak száma Schmidt szerint meghaladja az ezret is, és egy részük rosszul dokumentált, nehezen hozzáférhető a tudományos kutatások számára.

Shmidt most nem kevesebbet javasol, mint azt, hogy ezeket a műveket adják vissza azoknak a templomoknak, ahonnan annak idején elhozták őket. Azt a kérdést ugyanakkor az igazgató nyitva hagyta, hogy ezt letéti formában, vagy a tulajdonjog átadásával képzeli-e el, de valószínűbb, hogy az első megoldásról lehet szó. Az érintett művek egy része viszonylag szerényebb értéket képvisel, de például Duccio Rucellai Madonnája az Uffizi gyűjteményének sztártételei közé tartozik és szándéka komolyságának demonstrálására Schmidt éppen ezt a művet, a XIII. század jelenleg ismert legnagyobb méretű táblaképét hozta fel példának. Duccio di Buoninsegna1285-ben kapott megbízást a Madonnát a kisdeddel ábrázoló kép megfestésére a firenzei Santa Maria Novella templom számára és elkészülte után a mű egészen 1948-ig valóban ott volt látható. Eredetileg minden bizonnyal a jobb oldali kereszthajóban került elhelyezésre, majd századokkal később átkerült a Rucellai kápolnába, amiről mai, leggyakrabban használt elnevezését kapta.

Mi inspirálhatta a javaslatot, mivel indokolja azt szerzője és milyen az érintettek, azaz elsősorban a „visszafogadó” templomok reakciója? A javaslat mögött Schmidt művészettörténészi és múzeumvezetői énje egyaránt felfedezhető. Előbbi azzal érvel, joggal, hogy ezek a művek a maguk idejében nem művészeti, hanem lényegében használati tárgyként, a vallásgyakorlás fontos kellékeként, egy ezt szolgáló környezet részeként készültek és jelentésük ebben a környezetben bontható ki a maguk teljességében. Eltávolításuk a templomból egyúttal dekontextualizálásukat is jelentette. S ha ez a lépés a maga idejében indokolt is volt, ma mód van a kontextus visszaállítására. Schmidt ugyanakkor azt is elismeri, hogy a templomok többségében ma nem biztosítottak az állagmegóvás és a védelem múzeumi szintű feltételei, ezek megteremtése tehát a korábbi állapot visszaállításának elengedhetetlen feltétele. Vélhetően ösztönzést jelentettek Schmidt számára Felwine Sarr és Bénédicte Savoy Macron francia elnök felkérésére született ajánlásai is a gyarmati kontextusú restitúció ügyében. Noha az egykori egyházi kincsek esetében nem jogellenesen megszerzett műtárgyakról van szó, de Sarrék egyik fontos érve a jogellenes állapot megszüntetésén túl az érintett és visszaszolgáltatni javasolt műtárgyak eredeti kontextusukba való visszahelyezésének szükségessége volt, ami Schmidt javaslatához is fontos érvként szolgál. A legfontosabb további érv már a múzeumok jelenlegi, a pandémia okozta kritikus helyzetéhez kötődik. A múzeumok a járvány levonulását követő újraindulás után vélhetően még hosszabb ideig nem lesznek olyan látogatottak, mint korábban, ezért ahhoz, hogy kincseiket minél többen láthassák, ki kell azokat, illetve nyilván csak egy részüket vinni a múzeumok falai közül. Ennek egyik formája is lehet az egykor templomokban őrzött vallási témájú munkák eredeti helyükön történő bemutatása. És végül, azt sem lehetne rossz néven venni Schmidttől, ha kiderülne, javaslata mögött marketing-megfontolások is állnak. Bejelentése máris felkeltette az érdeklődést a vallási témájú művek, illetve provenienciájuk alaposabb tanulmányozása iránt; a Duccio-táblaképet valószínűleg az elmúlt évtizedben nem reprodukálták annyit, mint a Schmidt-javaslat ismertetése óta eltelt egy hét alatt. Megmutatjuk természetesen mi is:

A javaslat fényében sem valószínű, hogy belátható időn belül nagyobb számban kerülnének ki vallási témájú művek a múzeumok, esetünkben az Uffizi falai közül és foglalnák vissza eredeti helyüket a templomokban. Ennek nemcsak a technikai feltételek megteremtésének időigényessége az oka, hanem az is, hogy a javaslat szakmai körökben vitatott és maguk a kedvezményezettek sem fogadták azt egyértelmű lelkesedéssel. Az ügyben az elsők között megszólaló múzeumi szakember, Mark Jones, a londoni Victoria & Albert Museum korábbi igazgatója szerint, bár az eredeti kontextusban történő bemutatás valóban „lehet jobb”, nem lehet és nem is indokolt erről általános érvényű döntést hozni; minden műtárgy egyedi megközelítést igényel. Lényegében ugyanezt az álláspontot hangoztatta Giuseppe Betori firenzei bíboros is, ami azért arra utal, hogy az egyház nem feltétlenül szeretné magára vállalni az értékes műkincsek őrzésével járó komoly terheket. Duccio és pályatársai remekeit ezért vélhetően még jó ideig a látogatóit június 3. óta már újra fogadó Uffiziben, illetve a hozzá tartozó Palazzo Pittiben tekinthetjük meg.