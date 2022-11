Zürich: 1 hét, 2 aukció, 19 magyar vonatkozású tétel

A novemberi hazai kortárs árverések és a nagy decemberi téli aukciók közötti lélegzetvételnyi szünetben érdemes szemügyre venni a külföldi házak magyar kínálatát is. Ezúttal Zürichben bukkantunk izgalmas magyar, illetve magyar vonatkozású tételekre.

A zürichi germann Auktionshaus AG a modern és kortárs munkákra fókuszál; kínálatában gyakoriak a magyar tételek, főként olyan művészektől, akik huzamosabb időt töltöttek Svájcban és/vagy rendelkeztek ottani galériás képviselettel. November 28-30-i aukciójuk kínálatából első helyen Vera Molnar munkáit emeljük ki. Négy plotter rajza svájci magángyűjteményből került az aukcióra; közülük három a Minimalnart sorozathoz tartozik és 1985-ben készült, míg egy cím nélküli, személyes ajánlással ellátott munka egy évvel későbbi. A Minimalnart darabjai egyenként 2-4 ezer frankos, a negyedik alkotás pedig 2-3 ezer frankos taksát kapott. Ugyancsak Molnar a szerzője annak a 15 színes szerigráfiának is, melyeket 1986-ban Lille-ben 100 példányban kiadott, 36 Carrés, 8928 Quadrilatères: Géométries du plaisir című mappája tartalmaz; a tétel becsértéke 1.000-1.500 frank.

Vera Molnar: Cím nélkül, 1986, plotter rajz, 420 x 295 mm, a germann Auktionshaus jóvoltából

Bálint Endrétől három tételben összesen hat cím nélküli kollázst kínálnak, az egyes tételek, azaz két-két kollázs becsértéke 800-1.200 frank. A ház aukcióin rendszeresen felbukkanó Konok Tamástól ezúttal egy 1988-as olajképre lehet licitálni; a Synthese en Quadrate eddig svájci magángyűjteményt gazdagított és becsértékét a ház 4-6 ezer frankban állapította meg. Beöthy Steiner Annától egy ifjúkori, 1927-es, cím nélküli gouache-ra lehet – 500-700 frankos becsérték mellett – licitálni és természetesen nem hiányozhat a kínálatból Victor Vasarely sem, akitől az 1975-ben 200 példányban készült, Kompozíció című színes szerigráfia egyik példánya szerezhető meg, a ház várakozása szerint 300-600 frank közötti áron.

Konok Tamás: Synthese en Quadrate, 1988, olaj, vászon, 100 x 100 cm, a germann Auktionshaus jóvoltából

Svájc legnagyobb aukciósháza, a Koller Auktionen AG december elején tartja téli árverését, melynek magyar tételei a december 1-i háború utáni és kortárs, illetve az egy nappal későbbi impresszionista és modern aukción szerepelnek. A tételek zömét a közös proveniencia köti össze: Vaszary János, Aba-Novák Vilmos és Victor Vasarely munkái ugyanabból a zürichi hagyatékból kerültek az aukciós piacra. Egykori tulajdonosuk a maga korának ismert zürichi galeristája, Semiha Huber iráni származású műkereskedő volt, aki Vasarelyvel, illetve az op art nagymesterének ugyancsak festő fiával, Yvarallal is szoros kapcsolatot ápolt. A galéria 1999-ben fejezte be működését. A hagyatékból nem kevesebb, mint négy olajfestmény kerül kalapács alá Vaszary Jánostól, melyek ráadásul a festő különböző alkotói korszakait reprezentálják. A legkorábbi az 1913-as, születésének évében Budapesten, a Művészházban kiállított Tóvárosi tájkép, ezt követi a művész özvegyének eredetigazolásával ellátott, 1920 körül született Fekvő női akt. A Nyugágyas nő és A rapallói öböl 1934-ben készült, azaz a művész legkeresettebb korszakát reprezentálja. Mindkét alkotás szerepelt a művész 1964-65-ös egyéni tárlatán Huber galériájában, majd a ház 1967-es nagy jubileumi kiállításán is. A női akt 50-70 ezer frankos, a többi kép egységesen 80-120 ezer frankos taksát kapott; könnyen elképzelhető, hogy a leütési árak nagyobb szórást mutatnak majd. Aba-Novák Vilmos viszonylag nagy méretű, a 30-as években készült, jellegzetes temperája, a Piaci konyha 50-70 ezer eurós becsértékkel kerül kalapács alá. Victor Vasarelytől két munkára lehet licitálni: FELHOC című 1972-76-os akrilképe 60-90 ezer frankos, míg a KHIVA című 1949-es, papírra festett olajkép 12-18 ezer frankos taksát kapott.

Aba-Novák Vilmos: Piaci konyha, 1930-as évek, tempera, fa, 122 x 185 cm, a Koller Auktionen jóvoltából

A ma gyakoribbhoz képest fordított utat járt be Czigány Dezső Csendélet kék pohárral című festménye, mely nem külföldi szereplések után tért haza, hanem épp ellenkezőleg, legutóbb ugyanis – nem is régen, három évvel ezelőtt – még itthon, a Kieselbach Galériánál került kalapács alá – akkor még Műtermi csendélet kék pohárral címmel – s innen vezetett útja egy német magángyűjteménybe. 2019-ben a festmény – 9-13 millió forintos becsérték mellett – 8 millióért cserélt tulajdonost, most Zürichben 15-25 ezer frankot várnak érte, azaz taksája még a svájci frank mostani bivalyerős árfolyama mellett is alacsonyabb a három évvel ezelőtti itthoninál, ami jó eséllyel felkelti a hazai gyűjtők érdeklődését.

Czigány Dezső: Csendélet kék pohárral, olaj, vászon, 57,5 x 47,5 cm, a Koller Auktionen jóvoltából

Írásunkat frissítjük majd az árverés eredményeivel, legközelebb pedig a Sotheby’s immár hagyományossá vált kelet-közép-európai fókuszú árverésének (Köln, november 22-29.) anyagából mutatjuk be a magyar vonatkozású tételeket.

Borítókép: Vaszary János: A rapallói öböl, 1934, olaj, vászon, 50,5 x 73 cm, a Koller Auktionen jóvoltából