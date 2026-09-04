Megkérdőjelezték az ex-turnitáros gitáros kompetenciáját, miután gyilkossági kísérlet miatti tárgyaláson ügyvéd kirúgásával fenyegetőzött

A Turnstile egykori gitárosa, Brady Ebert kompetenciafelmérésre kényszerült, miután a gyilkossági kísérlet ügyének legutóbbi tárgyalásán megfenyegette ügyvédjét, hogy elbocsátja.

A zenészt életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti, mivel elsőrendű gyilkossági kísérlettel, másodrendű gyilkossági kísérlettel, elsőrendű testi sértéssel és két rendbeli másodrendű testi sértéssel vádolják.

A vádak egy márciusi incidensből erednek, amelyben állítólag elütötte autójával a Turnstile frontembere, Brendan Yates 79 éves apját, William Yates-t. Ebert azt állította, hogy „tiszta önvédelemből” cselekedett, azt állítva, hogy „egyenes támadás érte”.

Állítólag azt is elmondta a biztosnak, hogy a CCTV felvételei ellentmondanak az incidensről szóló rendőrségi beszámolóknak. A marylandi Montgomery megyei körzeti bíróságon tartott legutóbbi meghallgatáson Ebert megvádolta ügyvédjét, Mark Sobelt, hogy együttműködött az ügyészséggel. A baltimore-i zászló.

„Ki fogom rúgni” – mondta, visszaütve Eric Johnson bíró azon állítását, hogy „nagyon jó ügyvédje van”. Ebert arra is utalt, hogy korábbi ügyvédje kenőpénzt fogadhatott el.

Sobel azt mondta a bírónak, hogy „jelentős aggályai vannak (Ebert) kompetenciáját illetően”. Válaszul a zenész azt állította, hogy „tökéletesen kompetens”, és azt mondta, hogy „a rendőrségi jelentés minden része hazugság”.

„Most megnézhetjük a videót, és bebizonyíthatjuk ártatlanságomat” – mondta a bíróságon. – Nem követtem el bűncselekményt.

Ebert közölte, hogy vádat emel az ügyben a rendőrök, az ügyészek és a védők ellen.

Johnson ezután elrendelte Ebertet, hogy végezzen kompetenciaértékelést, és újabb tárgyalást tűzött ki szeptember 22-re. A tárgyalás időpontját október 5-re tűzték ki. Következmény jelentéseket. Ebert óvadék nélkül a Montgomery megyei büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva.

A rendőrség azt mondta, hogy az incidens „sérülést okozott (William Yates) alsó végtagjaiban”. William azt mondta a nyomozóknak, hogy Ebert azóta zaklatta a családját, hogy Turnstile 2022-ben megvált a gitárostól. A gitáros állítólag William házához hajtott, dudált, és átkozódott rá, mielőtt elhajtott. Brendan Yates azzal vádolta, hogy azután visszatért az ingatlanba, és szándékosan elütötte apját az autójával. Ezt követően Ebert állítólag még egyszer visszajött, hogy elmondja Williamnek, hogy „megérdemelte”, mielőtt az első válaszadók megérkeztek volna. Egy nyilatkozatában a Turnstile azt mondta, hogy megszakítják a kapcsolatot Eberttel, „egy következetes, önmagát, a zenekart és a közösséget érintő káros viselkedési mintát követve”. A banda azzal vádolta volt tagját, hogy a következő években „alaptalan tirádáknak” vetette alá őket, és hozzátette: „Az elmúlt néhány hónapban a fenyegetései csak tovább fokozódtak.” Így folytatták: „A múlt héten ez az erőszak fizikai támadáshoz vezetett, amikor Brady Brendan szülei házához ment, és járművével elgázolta Brendan apját, súlyos fizikai sérülést okozva. Hálásak vagyunk, hogy Yates úr túlélte, sikeresen átesett a műtéten, és reméljük a lehető legjobb eredményt a felépülése során.” Ebert 2025-ben új zenekart alapított The SET (vagy „The Self Evident Truth”) néven. Ebert azonban az év elején kirúgták a sorból, miután a Turnstile-t azzal vádolta meg, hogy visszaélt egy jótékonysági koncertből származó pénzeszközökkel.

Azt is állította, hogy a Turnstile „a közönségüknek kényeztet”, amikor a banda grafikus szöveget tett közzé: „Abolish ICE” (via Helyettes).

Egyéb hírként a Turnstile előadta a The Stone Roses 'I Wanna Be Adored' című feldolgozását a halifaxi The Piece Hallban a múlt hónapban. Faye Webstert is bemutatták az All Points East 2026-on Londonban. Brendan Yates is csatlakozott a Rex Orange County-hoz egy fővárosi bemelegítő koncerten.