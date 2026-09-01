Mentőautót lopott el egy nő az Avenged Sevenfold és a Good Charlotte koncertje előtt, mielőtt lezuhant

Egy arizonai nő ellen vádat emeltek egy mentőautó ellopása és összeütközése miatt, amely az Avenged Sevenfold and Good Charlotte koncertje előtt parkolt.

Az eset augusztus 27-én, csütörtökön este 23 óra körül történt Phoenixben, a Talking Sticks Amphitheatre and Resort előtt. A helyi rendőrséget akkor hívták a helyszínre, amikor egy 24 éves, Grace Vicente nevű férfi beszállt a helyszín előtt parkoló mentőautóba, és elhajtott vele egy kis távolságot, mielőtt beleütközött egy másik járműbe.

Vicente-t a rendőrség őrizetbe vette az ütközés után, később pedig DUI-val és járműlopással vádolják.

A mentőautó a helyszín előtt parkolt, miután kihívták az eseményre, a kulcsok pedig a hírek szerint a járműben maradtak, amikor a mentők kiszálltak.

Az eset után a mentőautó sofőrjét kórházba szállították, életveszélyes sérülés nem történt.

Beszélgetés a helyi üzlettel AZFamilyVicente ügyvédje azt állította, hogy Arizonába utazott a koncertre, és a mentőautót érintő incidenst „teljesen kívülállónak” minősítette.

Az arizonai show az Avenged Sevenfold és a Good Charlotte közös turnéjának részeként jelent meg, amely július 25-én indult Missouriban, és vasárnap (augusztus 30-án) ért véget Los Angelesben.

Az Avenged számára az amerikai metal ikonok nemrégiben meglepetésszerűen kiadták a futurisztikus elektronikus árnyalatú új EP-t, a 'Statica'-t – első új zenéjüket a 'Life Is But a Dream…' albumuk 2023-as megjelenése óta. Miközben a Good Charlotte-tal közös turnéjuk befejeződött, a banda még ebben a hónapban újra útnak indul Brazíliában és Japánban, Malaysiában. Idén később Ausztráliában, Szingapúrban, Thaiföldön és máshol is fellépnek.

A Good Charlotte turnéjára azt követően kerül sor, hogy a banda tavaly leadta nyolcadik stúdióalbumát, a Motel Du Cap-t. Azóta Joel és Benji Madden is meglepetésszerűen fellépett a színpadon Hilary Duff-pal a Madison Square Gardenben, néhány órával azután, hogy cégük tömeges elbocsátásokat hajtott végre az amerikai zenei újságírásoknál, köztük Vasvilla és Brooklyn Vegán.