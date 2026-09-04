Meryl Streep, Colman Domingo, Bill Hader csatlakozik a „Lincoln in the Bardo” animációs szereplőgárdához a Starburns Industries számára (exkluzív)

Meryl Streep, Colman Domingo, Bill Hader és Tom Waits csatlakozott az animációs és élőszereplős film A-listájához. Lincoln a Bardóban.

Felszállnak a Starburns Industries hibrid filmjére, amelyen már Tom Hanks is szerepel, aki Abraham Lincoln amerikai elnök szerepét tölti be a film élőszereplős részében, míg Willem Dafoe, Jonathan Bailey és Peter Dinklage a stop-motion animációs oldalon hangszereplők lesznek.

Streep négy részt ad majd megszólalni a filmben: Abigail Blass, Elizabeth Crawford, egy Angyal, akit azért küldtek, hogy elveszett lelkeket csaljon ki a bardóból, és egy démon, aki Willie Lincolnt akarja örökre csapdába ejteni a temetőben. Domingo Thomas Havenst, a Lincolnnal történelmet megváltoztató uniót kereső egykori rabszolga szellemét szólaltatja meg, míg Hader Eddie Baront és a Three Rake egyikét, Waits pedig Jaspar Randallt, az egykori dancehall-előadó szellemét és a Willie Lincolnt elfogni próbáló démonok egyikét.

Duke Johnson rendezi Lincoln a Bardóban George Saunders forgatókönyvéből, amelyet a politikus fiának, a 11 éves Willie Lincolnnak a halálát vizsgáló bestseller-könyvéből dolgoztak át.

„A film a stop-motion animáció és az élőszereplő egyedülálló keverékét alkalmazza Lincoln életének egyik legbensőségesebb pillanatának felfedezéséhez, középpontjában a közelmúltban elhunyt tizenegy éves fiával való kapcsolata. A történelem és a képzelet ötvözésével a történet egy felejthetetlen karakteregyüttesen keresztül bontakozik ki – élők, holtak, a szerelem és az emberi kapcsolatok, a történelmi és feltaláló képességek felfedezésére. elképzelhetetlen bánattal szemben” – olvasható a producerek szinopszisában.

Everly Thomas tiszteletes, Hans Vollman és Roger Bevins is korábban bejelentették, hogy a film szereplői közé tartoznak, a CAA Media Finance és a WME Independent pedig a közelgő TIFF: The Market eladásait kezeli.

Johnson, Paul Young és Devon Young Rabinowitz készíti a filmet a Starburns Industries-en keresztül, Hanks és Gary Goetzman mellett a Playtone producerei. Steven Shareshian, Aaron Mitchell és Saunders executive producerek.