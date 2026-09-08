„Mesterséges” előzetes: Első pillantás Andrew Garfieldre Sam Altman szerepében a hátborzongató életrajzi filmben

A Sam Altman életrajzi film előzetese Mesterséges elengedték.

Az alábbi első felvételen Andrew Garfield az OpenAI vezérigazgatójaként szerepel Luca Guadagnino rendező készülő filmjében.

Az Altman munkába állásáról készült felvételek közepette egy meglehetősen hátborzongató Garfield-as-Altman ezt meséli: „ChatGPT-nek fogjuk hívni. Együtt nyitjuk ki Pandora szelencéjét. A jövő elkerülhetetlen. Országok fognak bukni. Az iparágak össze fognak omlani. És mi leszünk azok, akik terelgetik az embereket ebbe az új világba. Úgy látom, ez annyira izgatott.”

Mesterséges egy ötnapos OpenAI vezetői válságra összpontosít, amikor Altmant elbocsátották, majd visszahelyezték vezérigazgatói posztjába.

A Csodálatos Pókember és Közösségi hálózat A színész korábban őszintén beszélt a mesterséges intelligencia forradalmának élén álló vezető megformálásáról.

– Az egyértelműség kedvéért nem ismerem ezt a személyt – mondta Garfield. „Nem ismerem Sam Altmant. Soha nem találkoztam vele. Leszálltam a forgatókönyvről, a bírósági átiratokról, interjúkról és kutatásokról, és egy történetet meséltünk el. De azt gondolom, hogy bárki, aki ilyen szintű felelősséget vállal egy vállalatért vagy egy olyan technológiáért, amelyről tudja, pokolian sok kárt fog okozni az emberiség lelkében [must have] egy bizonyos disszociációs képesség.”

A filmet híresen elvetette az Amazon MGM Studios, amely kidolgozta és finanszírozta a projektet, majd elállt a film terjesztésétől, miután bejelentette egy 50 milliárd dolláros partnerséget és befektetést, amelyben az OpenAI is részt vett. A cég közleményt adott ki, amely szerint a filmet „jobb lenne, ha egy másik stúdió adná ki”. A filmet aztán Neon mentette meg.

Az együttes szereplői még Monica Barbaro, Jura Boriszov, Mark Rylance, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Chris O'Dowd, Cooper Koch és Billie Lourd.

Mesterséges október 5-én lesz a világpremierje a 2026-os New York-i Filmfesztiválon, a Neon pedig december 25-én kerül mozikba.