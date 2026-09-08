Miért mondja Andrew Garfield, hogy a milliárdosoknak „kevésbé kell félniük” a „The Uprising”-től

Andrew Garfield karaktere valószínűleg egy király ellen lázad A felkelésde szerinte a milliárdosok azok, akiket szintén „szar nélkül” kell megijesztenie a filmnek.

A legutóbbi Q&A során, Paul Greengrass rendező mellett Garfield elmagyarázta, miért reméli, hogy a film figyelmeztetésül szolgál a világ leggazdagabbjai számára. A felkelésamely a Robin Hood legendáját ihlető felkelésen alapul, Garfield Plowman karakterét látja, amint hadsereget alkot II. Richárd király zsarnoksága ellen az igazságért vívott harcban.

„Először is remélem, hogy eljönnek és először megnézik” Mesterséges – mondta a színész arra a kérdésre, hogy mit remél a közönségtől a filmtől. „De másodszor, remélem, hogy felvillanyozó. Remélem, van valami felébredés, amit az emberek éreznek, hogy a sajátjuknak érzik, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy a saját küzdelmeink tükröződnek ezeknek a karaktereknek a küzdelmeiben egy távoli időből és helyről, és ez iránymutató lehet. És remélem, hogy ha bármelyik milliárdos megnézi, akkor szarul félnek.”

A moderátor később egy sort idézett a filmből: „Nem lesz béke, amíg meg nem gyógyulunk.” Greengrass válaszul megjegyezte, hogy ez a kifejezés „ma is igaz [was] 600 évvel ezelőtt, az biztos.”

Garfield közbeszólt, hozzátéve: „Ebbe bele fogom vonni a milliárdosokat is, mert ők lehetnek a leginkább lelkibetegek. Bizonyos értelemben ők azok, akiknek lehet a legnagyobb szüksége a gyógyulásra.”

Bár A felkelés A 14. századi Angliában játszódik, a film témái a hatalommal való visszaélésről és az alsó osztály elembertelenedéséről úgy tűnt, hogy visszhangra találtak Garfieldre.

„A korszak igazsága” – mondta a kétszeres Oscar-jelölt Nemes A múlt hónapban „brutális körülmények uralkodtak a munkásosztály számára, brutális adóztatás a pestisjárvány után, inkompetencia a kormányzatban, visszaélésszerű gyakorlatok, és az alsó osztályt a hatalmon lévők szemszögéből emberi alatti lényeknek tekintették”.

Arra a kérdésre, hogy ezek a feltételek érvényesek-e a mai világra, Garfield azt mondta: „Igen, itt és az Egyesült Államokban, és az egész világon.”

„Az egyik jó ebben a filmben az, hogy egy kicsit Rorschach-teszt” – folytatta. „Sok különböző politikai beállítottságú ember azt fogja mondani: „Ó, én vagyok az!” Nagyon vad területre jutunk – és hogy ne lássuk a [British far-right activist] A Tommy Robinson cuccok, mint bármi, csak nem aljas, egyszerűen tudatlanok – de biztos vagyok benne, hogy sokan megnézik ezt a filmet, és azt mondják: „Először Anglia! Mi lesz velünk? Nagyon érdekes lesz ebből a szempontból.”

Később hozzátette: „Mi inspiráló és izgalmas volt az elkészítésében [the film] ez volt az igazságosság lehetősége, ez a gyógyulás lehetősége.”

A felkelés szeptember 10-én kerül a mozikba.