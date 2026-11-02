'Mindent láthatsz', 'Agyagyarc' Harc az 1. helyért a Quiet Halloween Weekendben

Az A24 Elizabeth Holmes dokumentumfilmje Mindent láthatszamely egy emlékezetes beszélgetést tartalmaz a „Ki az első” klasszikus vígjátékról, kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy maga a film kerülhet-e az első helyre. Clayface ahogy a két film a pénztáraknál csatázott egy visszafogott halloween-hétvégén.

A vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a két film továbbra is nyakig éri a hazai elsőséget, Nathan Fielder és Lance Oppenheim rendezőivel. Mindent láthatsz úgy néz ki, mint a korai nyertes 10,6 millió dollárral a harmadik hétvégéjén, amivel az észak-amerikai ár 63,8 millió dollárra nőtt. A jelenleg 3243 észak-amerikai helyszínen játszó Oscar-díjas dokumentumfilm az első helyen áll. Körülbelül 43 százalékos csökkenésnek tűnik azon a hétvégén, amikor a stúdiók elkerülték az új címek kiadását, mivel a Halloween szombatra esett.

Ha ez fennáll, a három óra Mindent láthatsz követné a korábbi jellemzőket Igazi Grit, Argo és 1917 mint az 1. számú filmek harmadik képkockáiban. Rentrak szerint a hétvégi mozilátogatások csekély általános részvételi aránya ellenére a hazai jegypénztárak 2026-os 8,46 milliárd dolláros ára még mindig körülbelül 20 százalékkal előzi meg a tavalyi teljes összeget.

Csak mögötte Mindent láthatsz egyelőre az Clayfacemivel a filmrendező James Watkins testhorror-filmje úgy tűnik, hogy a másodéves keretben körülbelül 10,4 millió dollár bevételt hoz kéthetes, 44,1 millió dolláros észak-amerikai összegért. Tom Rhys Harries és Naomi Ackie a 44 millió dolláros költségvetésű Warner Bros. film főszereplője, amely a DC Studios harmadik főszereplője, James Gunn és Peter Safran 2025 után. Felsőbbrendű ember és az idei nyár gyengén teljesít Szuperlány. Clayface 56 százalék körüli csökkenést mutat a hétvégére a 3478 hazai mozihoz képest.

Összességében ez a hétvége az év egyik legalacsonyabb hazai összértéke felé tart, 55,6 millió dollárral, ami ijesztően 42,1 százalékos csökkenést jelent a múlt hétvégéhez képest Rentrakon számítva. Ez még mindig nagyjából 4,2 százalékos emelkedést jelent a 2025-ös év azonos hétvégéjén beszedett 49 millió dollárhoz képest. Tavaly a Halloween péntekre esett. Fekete telefon 2 8,3 millió dollárral vezette a keretet a harmadik hétvégén.

Tom Rhys Harry belépett Clayface. Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures

„A történelmi kihívások elriaszthatják a stúdiókat attól, hogy egy nagy filmet piacra dobjanak” – mondja Paul Dergarabedian, Rentrak. A Hollywood Reporter a bulik és a trükkök versenye a hétvége mozizás legnagyobb napján. Rámutat arra, hogy a lendületes nyitás hiánya „korlátozza annak lehetőségét, hogy egy jelentős új kiadás nagy lendületet adjon októbernek. [But] a tágabb horror kép továbbra is figyelemre méltó. Egy csendesebb halloween-hétvége együtt élhet a műfajban kiemelkedően erős évével.”

A harmadik helyen a Laika stop-motion animációs filmje áll Wildwoodamely körülbelül 7,5 millió dollárt keresett a második hétvégéjén, így hazai bevétele 25,8 millió dollárra nőtt. Carey Mulligan, Peyton Elizabeth Lee és Jacob Tremblay vezeti a színészeket Travis Knight rendező filmjében, amely lenyűgöző, mintegy 38 százalékos visszaesést mutat a 2712 észak-amerikai mozihoz képest, és valószínűleg rontotta a családok hétvégi figyelme, hogy távolodnak a moziktól. Wildwood A Rotten Tomatoes 99 százalékos kritikai értékelést váltott ki, de a 100 millió dolláros jelentős gyártási költségvetés miatt továbbra is meg kell mutatnia a lábát.

Hasonlóan irigylésre méltó tartást regisztrál a Black Bear 28 százalék körüli visszaeséssel Fonotthiszen a romantikus fantasy a második hétvége után 4,1 millió dollár bevételt hozott 2374 észak-amerikai moziból hazai összértékben 13,2 millió dollárt. Olivia Colman és Alexander Skarsgard főszereplők Eleanor Wilson és Alex Huston Fischer rendezők filmjében, amely egy csendes falubeli nőről szól, aki fonott férjet szerez. Erős 94 Rotten Tomatoes pontszámmal rendelkezik a kritikusoktól.

Az első ötöt a Paramount és a Legendary zárja Street Fightera harmadik hétvégéjén 3,2 millió dollárt szedett fel, miközben hazai ára a harmadik hétvégén eléri az 53 millió dollárt. A Noah Centineo és Andrew Koji főszereplésével, Kitao Sakurai rendező, a Capcom videojáték adaptációja nemzetközi szinten 3,2 millió dollárral gazdagodott, miközben a globális összérték 91,9 millió dollár a 82 millió dolláros költségvetésű filmre.

Wildwood Laika jóvoltából

Valószínűleg a hetedik helyen landol a Sony Resident Evilamely megjelenésének hetedik hétvégéjén meghaladta a 400 millió dollárt a globális pénztáraknál. Az előrejelzések szerint 2,5 millió dolláros hazai keretösszeg 157,3 millió dollárra teszi az észak-amerikai összköltséget Zach Cregger rendezőjének Austin Abrams által vezetett videojáték-adaptációjáért.

A múlt hétvégén hat képernyőn megjelent Sony Pictures Classics Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkban 1112 észak-amerikai helyszínre bővült, 1,9 millió dolláros másodéves kerettel, valószínűleg a kilencedik helyen. Az író-rendező, Noah Segan filmjében John Turturro egy idősödő zsebtolvaj, aki egy elhibázott lopással foglalkozik, 2,1 millió dolláros cuccot tart. számára írt recenziójában THRDavid Rooney vezető filmkritikus „elmélkedőnek, hideg fejjel és megrendítőnek” hirdette.

A lassú hétvége ellenére az elemzők úgy látják, hogy a 2026-os ünnepi folyosó közeledtével a pénztárak drámai fellendülése várható. A 2026-os fennmaradó nagy horderejű címek közé tartozik Éhezők viadala: Napkelte aratáskor, Bosszúállók: Végítélet, Dűne: Harmadik rész és több.

„A világjárvány óta ez az első alkalom, hogy a Halloween szombaton landolt, és a stúdiók bölcsen teszik, ha elkerülik a bulikkal vagy trükkös eseményekkel való versengést az Egyesült Államokban ebben az évszakban megszokott zsúfolt futballprogram mellett” – mondja Shawn Robbins, a Fandango analitikai és Box Office Theory alapítója. THR. Megjegyzi, hogy egy ilyen rés megelőzhet egy mozgalmas szakaszt, amely valószínűleg idén, „mivel az ünnepi mozizás felgyorsul, és a sátorfa-kibocsátások üteme újraindul, ami egy olyan decemberhez nyúlik vissza, amely a mozi rekordok könyve lehet, és lezárja az iparág erős évét”.

Jövő hétvégén jön a megjelenés A macska a kalapban, Godzilla mínusz nulla és Wild Horse Nine.