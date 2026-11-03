Neve Campbell megerősítette, hogy visszatér a Scream 8-hoz

Neve Campbell visszatér Sidney Prescott szerepében Kiáltás 8.

Campbell megerősítette a Associated Press Hétfő este újra eljátssza a horror ikonikus utolsó lányának szerepét a franchise nyolcadik részében. Közelgő projektjeiről beszélve a színésznő elárulta, hogy két műsora van fejlesztés alatt, amelyek közül az egyiket eladta, amellett, hogy „Kiáltás 8 – ez is készülőben van.”

„Soha nem mondhatok el neked semmit Scream 8” – mondta, amikor arra kérték, ossza meg többet. Bár nevetve hozzátette: – Benne leszek!

Campbell az eredeti 1996-os film óta a franchise központi szereplője. Wes Craven sorozatának első négy filmjében szerepelt, mielőtt a franchise-t megújították. Sikoly (2022), amely a Melissa Barrera és Jenna Ortega által alakított Carpenter nővéreket követte. Campbell kisebb szerepben tűnt fel.

Feltűnően kiült Sikoly VI fizetési viták miatt. A hatodik film bemutatását követően Barrerát kirúgták a franchise-ból az Izrael-Hamász háborúról írt közösségi médiás bejegyzései miatt. Ortega ezután önként kilépett a sorozatból.

Campbell visszatért a Spyglass Media és a Paramount Pictures számára Sikoly 7, februárban jelent meg, amelynek középpontjában Sidney és a képernyőn megjelenő lánya, Tatum (Isabel May) állt. A film lett a legtöbb bevételt hozó rész, 208 millió dollárt keresett világszerte 45 millió dolláros költségvetéssel.

Egy hónappal a film bemutatása után A Hollywood Reporter megerősítette ezt Kiáltás 8 fejlesztés alatt állt a Spyglassnál, a forgatókönyvet Lilla és Nora Zuckerman nővérek írták.

Kevin Williamson, aki az eredeti 1996-os filmet írta és rendezte Scream 7, mondta Szia Sidney márciusban, hogy nem kívánja megírni vagy rendezni a nyolcadik filmet.

„Szeretnék egy másik filmet is rendezni, amit írtam, és csak arra vár, hogy időt találjak a rendezésre. Jelenleg pedig néhány tévéműsoron dolgozom, amelyek miatt nagyon izgatott vagyok. Szóval lehet, hogy én rendezek ezek közül egyet – ki tudja? A következőre Sikolyvalószínűleg visszalépek, és újra a család tagja leszek” – mondta.