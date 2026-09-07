Nézze meg először élőben a My Chemical Romance-t a „The Light Behind Your Eyes” című filmben, és tisztelegjen Andy Williams előtt

A My Chemical Romance először játszotta élőben a „The Light Behind Your Eyes”-t, és tegnap este (szeptember 7-én) Phoenixben a „Boy Divisiont” az Every Time I Die egykori gitárosának és birkózójának, Andy Williamsnek szentelte.

Az MCR jelenleg a „Long Live The Black Parade” jubileumi turné észak-amerikai szakaszán van. A műsorban a zenekar a klasszikus emo albumot teljes egészében előadja, majd a második szettet egy B-színpadon, a helyszín közepén játsszák.

Ahogy a Chase Field B-színpadába léptek, a frontember Gerard Way és társai. előadta a „Boy Division”-t a 2013-as „Conventional Weapons” EP-ről, amely a „Danger Days” előtti anyagból készült összeállítás, és az Every Time I Die gitárosának és birkózójának, Andy Williamsnek ajánlotta, aki a hétvégén hunyt el, miután összeomlott egy pennsylvaniai birkózóesemény után.

Way a Williamsnek szentelve ezt mondta: „Ez a „The Butcher”-nek szól, utalva a Williams profi bunyós nevére. Alább megtekintheti a felvételeket.

Máshol, a szett vége felé az emo ikonok először játszották élőben a „The Light Behind Your Eyes”-t.

Way a 'Conventional Weapons' című számot, és Scarlet Ending Kayleigh Goldsworthy-jét is a lányának szentelte. Goldsworthy koncertzenészként turnézott az MCR-rel.

„Ezt a dalt a lányomnak írtam. Ha van valami, amit meghagyhatnék neki, az ez lenne, a neve „The Light Behind Your Eyes”” – osztotta meg Way, mielőtt a zenekar elindult a számon. Alább megtekintheti a felvételeket.

A múlt hónapban az MCR négy év után először debütált a „Bulletproof Heart”-val, amikor elindították turnéjuk észak-amerikai szakaszát. Máshol egy másik 'Conventional Weapons' számot, az 'AMBULANCE'-t játszották élőben először egy nemrégiben Glasgow-ban megrendezett koncerten.

A 2010-es „Danger Days: The True Lifes Of The Fabulous Killjoys”-ból a „Save Yourself, I'll Hold Them Back” című dalt is eljátszották, közel négy év után először az Anfield stadionban tartott bemutatójuk során.

Julia Migenes A My Chemical Romance Anfield-koncertjéről ragyogó ötcsillagos kritikát adott, és a következőket írta: „A banda közti pillantások nyilvánvalóvá teszik, milyen jól szórakozik odafent. Minden energiával a kis színpadra összpontosulnak, amit körbefutnak, eltévedhettek a tömegben, de ehelyett parancsolgatnak neki. Ez egy biztos előadás, amely rávilágít arra, hogy mennyivel többet kínálnak a Watalgia, a poppunk. Az ének mindig a fő vonzerő marad.”