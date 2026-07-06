Nézze meg, hogyan dolgozza fel Wolf Alice a Nirvana Smells Like Teen Spirit című filmjét a hatalmas londoni Finsbury Park show-n.

Wolf Alice a Nirvana „Smells Like Teen Spirit” című filmjét dolgozta fel a Finsbury Park-i bemutatójukon – tekintse meg a pillanatról készült felvételt alább.
Tegnap este (július 5-én) a banda visszatért a fővárosba az eddigi legnagyobb főkoncertre, a The Last Dinner Party, Lykke Li, Rachel Chinouriri, Keo és a Florence Road megnyitójával.
A hatalmas fellépés a Mercury listára került és a BRIT-re jelölt 'The Clearing' című albumukat támogatta, melyen a 'Bloom Baby Bloom', a 'Just Two Girls', a 'Leaning Against the Wall', a 'Bread Butter Tea Sugar' és a 'The Sofa' is felcsendült a tegnap esti szettben.
Ellie Rowsell és társai. debütált a 'White Leather'-nek is, és az észak-londoni körzet felé biccentett, közvetlenül a Finsbury Parktól a 'Gospel Oak'-kal – az első három dal közül az új 7”-es B-oldalas csomagból, amit a banda az elkövetkező hetekben digitálisan kiad.
Ahogy a szett a „The Last Man on Earth”, a „Don't Delete the Kisses” és a „Moaning Lisa Smile” című dalokkal a végéhez közeledett, a banda belevágott a Nirvana „Nevermind” slágerének „Smells Like Teen Spirit” feldolgozásába, és a hatalmas koncertet a „Giant Peach”-kel zárta.
Wolf Alice, amely a Smells Like Teen Spirit-et takarja, nem szerepelt a bingókártyán… pic.twitter.com/cyi26fmqlY
– JG (@JackGregg__17) 2026. július 5
Víziók egy életről a finsbury parkban. Az élet tetőzött #farkasszem pic.twitter.com/l76dnnI8kk
— Férfi mentális egészség nélkül (@ArctikSloth) 2026. július 5
Wolf Alice、Finsbury Park。始このテンション感だったので、最高でしかなかった. pic.twitter.com/JJJE5JI6p2
— 前崎りつき (@ritsukimaesaki) 2026. július 5
Wolf Alice ma este a Nirvana Smells Like Teen Spirit című filmjét borítja a Finsbury Parkban 😭😭😭 pic.twitter.com/50cvDrbcwe
— uborka rowsell (@gherkinrowsell) 2026. július 5
Wolf Alice játszott:
„Bloom Baby Bloom”
„Fehér lovak”
„Félelmetes menő”
'Lisszabon'
„Csak két lány”
„A falnak dőlve”
„Testvérek”
„Gospel Oak”
„White Leather” (debütált a turnén)
'Hogyan tehetem rendbe?'
„A kanapé”
„Bread Butter Tea Sugar”
„Yuk Foo”
„Játssz a legnagyobb slágereket”
'Mosoly'
„Rúzs az üvegen”
„Egy élet látomásai”
„Az utolsó ember a földön”
„Ne töröld a csókot”
Ráadás:
„Nyögés Lisa mosoly”
„Smells Like Teen Spirit” (Nirvana borító)
„Óriás őszibarack”
A vasárnap esti show volt az utolsó este a hétvégi hatalmas Finsbury Park-koncertek során. Pénteken (július 3-án) Biffy Clyro állt a parkban a főszerepben, csatlakozott hozzá a Nothing But Thieves, Don Broco, Marmozets és Wavves, míg szombaton (július 4-én) a Kasabian állt az élen, Louis Dunford, Razorlight, The K's, Miles Kane és SOFY támogatásával.
Ami Wolf Alice-t illeti, a „The Clearing” augusztusi első évfordulójára készülnek. Az album a második brit elsőszámú lett, és egy ötcsillagos értékelésben Julia Migenes megjegyezte, hogy a zenekar „az önelfogadás és az önbizalom új szintjére helyezkedett”.
Az album a Mercury-díjra is bekerült, így a Wolf Alice az első olyan banda a díj történetében, amelyet az első négy albumuk mindegyikére jelöltek. Később elnyerték az év csoportja díjat a 2026-os BRIT Awards-on, ahol Rowsell az együttes üdvözlő beszédét használta fel arra, hogy több támogatást kérjen a helyi zenei helyszínektől.
A zenekar eddig mozgalmas évet zárt, nemrég adta elő a „White Horses” és a „Leaning Against The Wall” című dalokat. SNL UKmielőtt lezárná a 2026-os Teenage Cancer Trust sorozatot a Royal Albert Hallban.
Wolf Alice is támogatja Olivia Rodrigo-t hatalmas „Unraveled Tour” észak-amerikai szakaszán, még ebben az évben, olyan különleges vendégek mellett, mint a The Last Dinner Party, a Devon Again, a Die Spitz és Grace Ives.