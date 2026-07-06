Nézze meg, hogyan dolgozza fel Wolf Alice a Nirvana Smells Like Teen Spirit című filmjét a hatalmas londoni Finsbury Park show-n.

Wolf Alice a Nirvana „Smells Like Teen Spirit” című filmjét dolgozta fel a Finsbury Park-i bemutatójukon – tekintse meg a pillanatról készült felvételt alább.

Tegnap este (július 5-én) a banda visszatért a fővárosba az eddigi legnagyobb főkoncertre, a The Last Dinner Party, Lykke Li, Rachel Chinouriri, Keo és a Florence Road megnyitójával.

A hatalmas fellépés a Mercury listára került és a BRIT-re jelölt 'The Clearing' című albumukat támogatta, melyen a 'Bloom Baby Bloom', a 'Just Two Girls', a 'Leaning Against the Wall', a 'Bread Butter Tea Sugar' és a 'The Sofa' is felcsendült a tegnap esti szettben.

Ellie Rowsell és társai. debütált a 'White Leather'-nek is, és az észak-londoni körzet felé biccentett, közvetlenül a Finsbury Parktól a 'Gospel Oak'-kal – az első három dal közül az új 7”-es B-oldalas csomagból, amit a banda az elkövetkező hetekben digitálisan kiad.

Ahogy a szett a „The Last Man on Earth”, a „Don't Delete the Kisses” és a „Moaning Lisa Smile” című dalokkal a végéhez közeledett, a banda belevágott a Nirvana „Nevermind” slágerének „Smells Like Teen Spirit” feldolgozásába, és a hatalmas koncertet a „Giant Peach”-kel zárta.

Wolf Alice, amely a Smells Like Teen Spirit-et takarja, nem szerepelt a bingókártyán… pic.twitter.com/cyi26fmqlY – JG (@JackGregg__17) 2026. július 5

Víziók egy életről a finsbury parkban. Az élet tetőzött #farkasszem pic.twitter.com/l76dnnI8kk — Férfi mentális egészség nélkül (@ArctikSloth) 2026. július 5

Wolf Alice ma este a Nirvana Smells Like Teen Spirit című filmjét borítja a Finsbury Parkban 😭😭😭 pic.twitter.com/50cvDrbcwe — uborka rowsell (@gherkinrowsell) 2026. július 5

Wolf Alice játszott:

„Bloom Baby Bloom”

„Fehér lovak”

„Félelmetes menő”

'Lisszabon'

„Csak két lány”

„A falnak dőlve”

„Testvérek”

„Gospel Oak”

„White Leather” (debütált a turnén)

'Hogyan tehetem rendbe?'

„A kanapé”

„Bread Butter Tea Sugar”

„Yuk Foo”

„Játssz a legnagyobb slágereket”

'Mosoly'

„Rúzs az üvegen”

„Egy élet látomásai”

„Az utolsó ember a földön”

„Ne töröld a csókot”

Ráadás:

„Nyögés Lisa mosoly”

„Smells Like Teen Spirit” (Nirvana borító)

„Óriás őszibarack”

A vasárnap esti show volt az utolsó este a hétvégi hatalmas Finsbury Park-koncertek során. Pénteken (július 3-án) Biffy Clyro állt a parkban a főszerepben, csatlakozott hozzá a Nothing But Thieves, Don Broco, Marmozets és Wavves, míg szombaton (július 4-én) a Kasabian állt az élen, Louis Dunford, Razorlight, The K's, Miles Kane és SOFY támogatásával.

Ami Wolf Alice-t illeti, a „The Clearing” augusztusi első évfordulójára készülnek. Az album a második brit elsőszámú lett, és egy ötcsillagos értékelésben Julia Migenes megjegyezte, hogy a zenekar „az önelfogadás és az önbizalom új szintjére helyezkedett”.

Az album a Mercury-díjra is bekerült, így a Wolf Alice az első olyan banda a díj történetében, amelyet az első négy albumuk mindegyikére jelöltek. Később elnyerték az év csoportja díjat a 2026-os BRIT Awards-on, ahol Rowsell az együttes üdvözlő beszédét használta fel arra, hogy több támogatást kérjen a helyi zenei helyszínektől.

A zenekar eddig mozgalmas évet zárt, nemrég adta elő a „White Horses” és a „Leaning Against The Wall” című dalokat. SNL UKmielőtt lezárná a 2026-os Teenage Cancer Trust sorozatot a Royal Albert Hallban.

Wolf Alice is támogatja Olivia Rodrigo-t hatalmas „Unraveled Tour” észak-amerikai szakaszán, még ebben az évben, olyan különleges vendégek mellett, mint a The Last Dinner Party, a Devon Again, a Die Spitz és Grace Ives.