Nézze meg, hogyan tisztelegnek a Geese a televíziós Richard Lloyd előtt az „Ain't That Nothin” címlapjával.

A Geese a televíziós Richard Lloyd előtt tiszteleg az „Ain't That Nothin” című dal feldolgozásával egy nemrégiben. Nézze meg alább.

Lloyd 75 éves korában, szombaton (november 7-én) halt meg tennessee-i otthonában, a rákkal vívott harcot követően. Johnny Marr, akire nagy hatással volt a Televízió gitárhangzása a The Smithsnél eltöltött ideje alatt, ott volt az interneten tisztelgő nevek között.

Szombaton a színpadon Geese is tiszteletét tette a néhai zenész előtt, Cameron Winter pedig azt mondta a philadelphiai közönségnek: „Nyugodjanak békében Richard Lloyd”, mielőtt a banda beletört volna az „Ain't That Nothin” televíziós dal rövid feldolgozásába.

A show volt az első az előző két este közül Julia Migenes A címlapsztárok felsorakoztak a The Fillmore helyszínén a hétvégén, és saját 2122-es daluk eljátszása után törtek ki a klasszikus 1978-as dalról.

Átadásukhoz a lendületes instrumentálisok nagyrészt ugyanazok maradtak, mint a televíziós verzióban, bár Cameron Winter jellegzetes énekstílusa miatt a Geese borítója sokkal töprengett az eredeti játékos, punk dalhoz képest. Nézze meg alább.

Nem ez az első alkalom, hogy Geese megosztja szeretetét a New York-i punk óriások iránt. Még 2024-ben a Winter and co. Geesefest rezidenciájukat felhasználták az 1977-es klasszikus televíziós szám, a „Marquee Moon” feldolgozására.

A következő évben is beszéltek GQ a hangzásaik összehasonlításáról, és elmondták, hogy örültek, hogy a többi New York-i rockerhez igazodtak, bár ügyeltek arra, hogy gitárriffjeik ne hangzanak túlságosan olyan dalok „kivágásának”, mint a „Guiding Light”.

A szombati The Fillmore-ban tartott bemutató óta Geese még egy koncertet adott a philadelphiai helyszínen vasárnap este (november 8-án), és holnap (november 10-én, kedden) folytatják a 2026-os észak-amerikai bemutatókat két fellépéssel Bostonban, Massachusettsben.

Ami Richard Lloydot illeti, más tisztelgéseket mondott Lloyd Cole énekes-dalszerző is, aki az X-en osztotta csodálatát a gitáros iránt.

A zenész elhunyt azután történt, hogy augusztusban epevezetékrákot diagnosztizáltak nála, a zenekar pedig a rajongóihoz fordult, hogy anyagi támogatást kérjen a kezeléséhez. Halála kevesebb, mint négy évvel azután történt, hogy a televízió frontembere, Verlaine 2023 januárjában, 73 évesen, Fred Smith basszusgitáros pedig idén februárban, 77 évesen halt meg.