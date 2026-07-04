Nézze meg Steven Knight „mérföldkőnek számító” Oasis dokumentumfilmjének, a „Don't Look Back In Anger” első előzetesét

Az Oasis megosztotta a „mérföldkőnek számító” új, Steven Knight által rendezett dokumentumfilm első előzetesét, amely elmeséli találkozásuk és visszatérésük történetét.

Ma (július 4-én, szombaton) van egy éves évfordulója annak, hogy Cardiffban elindult a mamut és elismert Live '25 turné, és most megosztották a film első pillantását.

Című Ne nézz vissza dühösenszeptember 11-én kerül a mozikba és az IMAX-ra, és ebben az első előzetesben Noel és Liam Gallagher pillantásait láthatjuk a próbateremben, mindkettőjükkel készült interjúk hangfelvételeivel, valamint eufórikus tömegfelvételekkel az esetleges bemutatókról.

„Egyszerűen nem látom magam a színpadon Liammel, egyszerűen nem látom” – mondja Noel egy klipben, amelyet az első cardiffi show előtt rögzítettek.

„A befejezés módja… elfogadhatatlan” – mondja Liam.

Nézze meg a trailert itt:

Peaky Blinders a készítő Knight felügyelte és készíti a filmet, amelyet Dylan Southern és Will Lovelace, az LCD Soundsystem dokijáról ismert rendezett. Fogd be a szád és játssz a slágereket.

A dokumentumfilm szeptember 11-től kerül a mozikba, beleértve az IMAX-vásznokat is, korlátozott moziban, míg a Disney+-on világszerte, a Disney+-on pedig a Hulu mellett az Egyesült Államokban egy későbbi időponttól, 2026-tól.

Bemutatja Noel és Liam Gallagher visszatérését az élvonalba, beleértve a próbák exkluzív felvételeit, a backstage betekintést, a színpadi belépéseket és az első közös interjúkat a két testvérrel több mint 25 év után. Arra is reflektál majd, hogy milyen hatással volt a hatalmas turné, és hogyan hatott az Oasis zenéje a generációkon átívelő közönségre.

Knight ezt mondta: „Az Oasis világkörüli turné nemzedékeket, kultúrákat és országokat egyesített, és a megbékélésről beszélt a megbomlott világnak. Ne nézz vissza In Harag nem csak a belépőd az előadásra – ez egy belépő a kulisszák mögé és egy hely az asztalhoz, amikor Liam és Noel 15 év után először leülnek együtt, és elmondják neki, milyen és milyen volt.”

Knight korábbi megjegyzéseiből következik. „Őszintén alig várom, hogy a világ lássa ezt a filmet. Úgy gondolom, hogy megragadja egy globális kulturális pillanat szellemét és érzelmeit, és igazat ad két kivételes ember eszének és zsenialitásának” – mondta. „Szerettem volna elmesélni a testvérek és a banda történetét, de ugyanolyan fontos a rajongók történetét, akiknek életét a zene megérintette, és néha örökre megváltoztatta. Ez egyben arról is szól, hogy a zene és a dalszerzés hogyan képes egyesíteni generációkat, kultúrákat, országokat, és a rosszkedv és megosztottság idején mindannyiunknak okot ad a reményre.”

A jelentések szerint a projekt tartalmazni fog néhány „fenomenális” felvételt Liam és Noel Gallagher első találkozásáról a visszatérő műsoraik előtt.

Knight az év elején utalt arra, hogy a film akkori vágása még mindig négy órás volt, és hangsúlyozta, hogy „le kell kapnunk”, és hozzátette: „De ez egy dokumentumfilm cselekményes, érted, mire gondolok? Valójában van egy története. Aztán kibővítettük… majd meglátod, ha meglátod.”

Nemrég Noel Gallagher is beszélt a dokumentumfilmről, mondván: „Csak egy picit láttam belőle, és nehéz véleményt alkotni róla, mert csak apró részleteket nézek.

Julia Migenes ragyogó ötcsillagos értékelést adott a Cardiff-i Live '25 nyitóestjének. „A 90-es évek virágkora és egy gyakran rosszindulatú ezredforduló utáni korszak után ez az Oasis, amelyet a 21. századra terveztek át” – olvasható a cikkben. „A pop-art találkozása a pszichedélia látványos látványa előtt játszanak, amely soha nem vonja el a figyelmet, de telefonon betegnek tűnik, és a legnagyobb slágerek legnagyobb slágereit játssó alapvető stadionzenekarnak tűnnek.”

Februárban Noel felfedte, hogy visszatért a stúdióba. Jelenleg azonban nem tudni, hogy ez az új Oasis zenére vonatkozik-e vagy valami másra. A zenész korábban azt mondta, hogy a karácsonyi szünet után „vissza dolgozik”. Eközben Liam többször is rámutatott arra, hogy a banda 2027-ben újra turnézik, még azt is elmondta az olasz rajongóknak, hogy jövőre „100 százalékban” Rómában lépnek fel. Folyamatosan gyűlnek a pletykák a Knebworth-be való visszatérésről és a Manchester Etihad-ban tartandó hazatérésről.