Noah Wyle lemaradt az Oscar-díjas film szerepéről, mert „nem tudott kiszállni” az „ER” forgatásából

Noah Wyle, sztár és ügyvezető producer A Pittelárulta, hogy elfoglalt forgatási programja miatt több filmben is kihagyott szerepet, köztük egy olyan filmben is, amely több Oscar-díjat is kapott. ER.

A legutóbbi megjelenés során a Még mindig itt Hollywood A podcastban Wyle-t megkérdezték, hogy „volt-e valaha olyan nagy szerep, amelyet szerettél volna, és amit nem kaptál meg”.

„Igen, rengeteg. Mindig megtörténik” – ismerte el a színész. – Tulajdonképpen beszéltünk párról. Jó éjszakát, és sok szerencsétGeorge [Clooney] felajánlott nekem ebben egy részt. Nem tudtam kiszállni ER megtenni. Felajánlották Ryan közlegény szerepét Ryan közlegény megmentése; nem tudott kijönni ER megtenni.”

Wyle 11 évadon keresztül, 1994-től 2005-ig szerepelt a régóta futó orvosi drámában, majd később visszatért több epizód erejéig a 12. és 15. évadban. Steven Spielberg Ryan közlegény megmentése 1998-ban jelent meg, és öt Oscar-díjat nyert. Ami pedig azt illeti Jó éjszakát, és sok szerencsétClooney, aki szintén szerepelt ER öt teljes évadon keresztül, rendezte és játszotta Fred Friendlyt a 2005-ös filmben. Utóbbi hat Oscar-jelölést is kapott.

Visszatekintve a projektekre, Wyle nem izgul túlságosan, hiszen csak dicséretben volt része azoknak a színészeknek, akik végül megkapták azokat a szerepeket, amelyeket át kellett adnia.

„Szinte örülök, hogy nem én csináltam őket, mert tudod, ezek a srácok készítették ezeket a részeket” – mondta. „Matt Damon Ryan közlegény volt. Kettő volt. Felajánlották Upham szerepét, ami Jeremy Davies volt, és annyira fenomenális volt, hogy el sem tudtam képzelni, hogy bármit is csináljak ahhoz, amit ő csinált.”

Most Wyle Dr. Michael „Robby” Robinavitchot alakítja A Pittamely kritikai sikert aratott, öt Emmy-díjat nyert az első évadban, köztük a legjobb színész drámasorozatban Wyle számára. Az HBO Max sorozat második évada is a 2026-os Emmy-jelölések éllovasa volt.